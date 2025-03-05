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Google закликає Мін'юст Трампа не розділяти компанію

Google закликає Мін'юст Трампа не розділяти компанію
Мирослав Трінько Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.
5 березня, 09:01
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Google закликає Міністерство юстиції адміністрації Дональда Трампа відмовитися від планів щодо примусового розділення компанії, аргументуючи це загрозами для національної безпеки. Представники Google зустрілися з урядовцями, щоб переконати їх зайняти менш жорстку позицію, оскільки США намагаються ліквідувати монополію компанії в онлайн-пошуку. Про це пише Bloomberg.

Ще у листопаді 2024 року адміністрація Джо Байдена вимагала від Google продати веббраузер Chrome та припинити виплати мільярдних сум за ексклюзивні угоди з Apple та іншими компаніями. Google раніше вже виступала проти цих вимог, але зараз, за нового президента, компанія продовжує відстоювати свою позицію. Очікується, що федеральний суд ухвалить рішення щодо змін у роботі Google після слухань, запланованих на наступний місяць. Остаточні пропозиції мають бути подані до 7 березня.

За словами представника Google Пітера Шоттенфельса, компанія регулярно проводить зустрічі з регуляторами, включаючи Міністерство юстиції, щоб обговорювати цю справу. Вона побоюється, що запропоновані заходи можуть негативно вплинути на американську економіку та національну безпеку.

Хоча Google не вперше використовує цей аргумент у відповідь на антимонопольні претензії, компанія знову підіймає цю тему, оскільки справа перейшла у фінальну фазу. Суд може зобов’язати Google запровадити серйозні зміни в бізнес-моделі.

Юрисконсульт Google Кент Вокер раніше заявляв, що вимоги Міністерства юстиції є "радикальним втручанням", яке може зашкодити глобальному технологічному лідерству США. У січні він наголошував на співпраці Google з урядом у сфері штучного інтелекту для захисту від кіберзагроз.

Бізнес Google США
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