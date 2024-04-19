Samsung оголосила про старт продажів в Україні нових пристроїв – Galaxy XCover7 та Galaxy Tab Active5 – смартфонів і планшетів корпоративного класу. Компанія пояснює, що вони призначені для вирішення складних завдань, які вимагають універсальності, оптимізації та безпеки для роботи в польових умовах.

Galaxy XCover7 та Galaxy Tab Active5 розроблені для роботи у складних умовах. Обидва пристрої – разом із електронним пером S Pen для Tab Active5 – мають захист від води та пилу за стандартом IP682, що забезпечує рівень міцності, необхідний для роботи в екстремальних умовах.

XCover7 створений за військовим стандартом MIL-STD-810H3 та витримує падіння з висоти до 1,5 метра, тоді як Galaxy Tab Active5 витримує падіння з висоти 1,8 метра за умови використання захисного чохла, який постачається у комплекті.

Обидва пристрої оснащені склом Corning Gorilla Glass Victus+ й Corning Gorilla Glass 5 відповідно, що підвищує довговічність і стійкість до подряпин. Дисплеї пристроїв також дозволяють регулювати чутливість дотику, що робить їх зручними у використанні навіть у рукавичках.

Смартфон XCover7 отримав 6.6-дюймовий FHD+ дисплей зі співвідношенням сторін 20:9, Android 14, 6 ГБ оперативної пам’яті та сховище на 128 ГБ із можливістю розширення до 1 ТБ за допомогою MicroSD, можливість під’єднання до 5G разом із Wi-Fi 5.

Смартфон матиме акумулятор ємність 4050 мА•год та працюватиме на 6-нанометровому 8-ядерному процесорі.

Планшет Tab Active5, своєю чергою, має 8.0-дюймовий WUXGA дисплей з частотою оновлення 120 Гц, варіанти на 6+128 ГБ та 8+256 ГБ. Працює планшет на 5-нанометровому 8-ядерному процесорі та акумуляторі ємністю 5050 мА•год. Також планшет пропонує 5G і Wi-Fi 6.

Tab Active5 може працювати без акумулятора в режимі «Без батареї». Це дозволяє користуватися пристроєм безперервно, приміром, у транспортних засобах, зберігаючи заряд акумулятора у спекотному середовищі.

Galaxy XCover7 та Tab Active5 також мають інтерфейси зарядки POGO, які спрощують процес заряджання, дозволяючи заряджати кілька пристроїв одночасно з док-станціями POGO11.

Також пристрої легко обмінюються контентом, одночасним відображенням і загальною безперервністю роботи між мобільним і ПК за допомогою функції Link to Windows або емуляції інтерфейсу настільного ПК.

Galaxy XCover7 й Galaxy Tab Active5 оснащені підтримкою Samsung Knox Vault. Knox Vault допомагає захистити найбільш важливі дані на цих пристроях, зокрема інформацію з екрана блокування, таку як PIN-коди, паролі та шаблони.

Продажі пристроїв розпочалися вже з 19 квітня. Рекомендована ціна 13,999 грн за смартфон та 20,999 грн за планшет.