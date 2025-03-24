Стартап FuriosaAI відхилив пропозицію Meta щодо придбання через розбіжності в бізнес-стратегії

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Південнокорейський стартап FuriosaAI, що спеціалізується на виробництві чипів для штучного інтелекту, відмовився від пропозиції Meta про придбання компанії за $800 мільйонів. Керівництво стартапу відхилило пропозицію через розбіжності у питаннях бізнес-стратегії та організаційної структури після можливого придбання. Про це пише видання Maeil Business Newspaper.

Інформація про наміри Meta придбати FuriosaAI з’явилася у лютому 2025 року. Технічний гігант планував використовувати технології південнокорейського стартапу, щоб зменшити свою залежність від чипів NVIDIA, яка є лідером на ринку ШІ-прискорювачів. За словами джерел, Meta хотіла інтегрувати технології FuriosaAI для створення власних кастомних чипів, в той час, як метою стартапу є стати альтернативою NVIDIA.

"З жовтня минулого року Meta розглядала кілька виробників ШІ-прискорювачів у США та Ізраїлі та врешті зробила FuriosaAI ціллю для придбання й вела переговори зі стартапом з початку року. Обидві сторони не змогли вирішити свої розбіжності щодо напрямку діяльності та організаційного складу після придбання, а не ціни", – розповіли джерела знайомі зі справою.

У галузі були занепокоєння щодо фінансового становища південнокорейського стартапу, однак FuriosaAI у найближчий місяць планує залучити інвестиції на суму 70 мільярдів вон (~$47,7 мільйонів). Ці кошти інвестують у підготовку та налагодження масового виробництва чипів Renegades.

Південнокорейський стартап співпрацює з LG AI Research та Aramco над розробкою чипів. Renegade є другим поколінням продуктів стартапу та оптимізовані для великих мовних моделей з можливістю мислення. Вони виготовляються за 5-нанометровим процесом TSMC і споживають лише 25% енергії, яку використовують чипи конкурентів. Крім того, Renegade стануть першими чипами у світі, які використовуватимуть два чипи пам’яті з високою пропускною здатністю HBM3.

Вартість майбутніх чипів FuriosaAI також складатиме лише половину від NVIDIA H100, які досі залишаються найпопулярнішими ШІ-прискорювачами на ринку. Стартап планує налагодити масове виробництво Renegade у другій половині 2025 року.