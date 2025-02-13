Meta планує придбати південнокорейського виробника чипів FuriosaAI

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Meta веде переговори з південнокорейським виробником чипів для ШІ FuriosaAI й може оголосити про плани придбати компанію вже у лютому 2025 року, пише TechCrunch.

FuriosaAI, заснована колишніми співробітниками Samsung і AMD, створює чипи для прискорення роботи ШІ-моделей, зокрема текстових, таких як Llama 2 і Llama 3 від Meta.

Наразі FuriosaAI залучила близько 90 млрд корейських вон ($61,94 млн) інвестицій, зокрема від Naver — найбільшого інтернет-порталу та пошукової системи Південної Кореї. Раніше компанія повідомляла про перемовини з потенційними покупцями в США, Японії та Індії.

Як і інші гравці індустрії ШІ, зокрема OpenAI, Meta прагне зменшити залежність від чипів NVIDIA, яка залишається лідером ринку. Раніше компанія заявила про плани інвестувати до $65 млрд у ШІ.