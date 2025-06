The Information: Apple TV+ щороку втрачає понад $1 млрд

Apple TV+ досягла 45 мільйонів підписників у 2024 році, але залишається єдиним збитковим сервісом підписки Apple, втрачаючи понад $1 млрд щороку, повідомляє The Information.

Apple зменшує свій початковий бюджет у $5 млрд на контент для Apple TV+ на $500 млн. Попри популярні оригінальні шоу, такі як Severance, Apple TV+ охоплює менше ніж 1% всіх глядачів стрімінгових сервісів щомісяця, порівняно з 8,2% у Netflix.

Apple TV+ був створений, головним чином, для того, щоб утримати користувачів в екосистемі Apple. Співголова Netflix Тед Сарандос поділився своєю думкою про стратегію Apple TV+ в інтерв’ю для Variety цього тижня, зазначивши: "Я не розумію цього, окрім як маркетингової стратегії, але вони дійсно розумні люди. Можливо, вони бачать щось, чого не бачимо ми".

Apple TV+ є частиною великого сервісного бізнесу компанії, який приносить Apple мільярди доларів США щороку завдяки iCloud Plus, покупкам в App Store та пошуковій рекламі. Однак інші сервіси, такі як Apple News Plus, Fitness Plus та Apple Arcade, також стикаються з низьким рівнем залученості користувачів і прибутків. Крім того, в компанії спостерігають уповільнення зростання сервісу Apple Music.