Apple заробила у 2024 році майже $100 млрд лише на підписках та сервісах

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Під час фінансового звіту Apple Тім Кук заявив, що доходи компанії від сервісів підписки сягнули рекордного рівня. За 2024 рік Apple заробила майже $100 млрд на підписках, пише TechCrunch.

У четвертому кварталі 2024 році дохід Apple у сфері послуг досяг рекордного рівня — $26,3 млрд, що на 14% більше, ніж в аналогічний період минулого року.

Підрозділ сервісів Apple охоплює транзакції в App Store, а також підписки на iCloud, Music, TV+ та інші послуги. Компанія повідомляє, що загальна кількість активних підписок на її сервіси, включно зі сторонніми додатками в App Store, перевищує 1 млрд.

Apple відзначила швидке зростання сервісів Arcade і Fitness+, а також зростаючу популярність функції Apple Tap to Pay для iPhone, яка використовується для здійснення транзакцій.

Хоча інвестори не запитували безпосередньо про вплив адміністрації Трампа на доходи Apple, одне з питань стосувалося того, чи можуть нові регуляторні зміни принести компанії користь.

Фінансовий директор Apple Кеван Парех не став прямо відповідати на це питання, а натомість зазначив, що залученість клієнтів зростає у всіх сервісах, серед усієї клієнтської бази та в різних регіонах світу.

Протягом багатьох років Apple захищається від антимонопольних позовів та інших дій уряду, як у США, так і за кордоном. Основна дискусія була зосереджена на тому, який відсоток Apple має право брати з платежів, які проводяться в App Store.

Минулого року одна з ключових антимонопольних справ нарешті підійшла до кінця, коли Верховний суд США відмовився розглядати апеляцію на рішення Epic-Apple. Це означає, що рішення суду про те, що Apple не є монополістом, залишається в силі.

Втім, Apple все одно має дозволити розробникам додатків перенаправляти користувачів на зовнішні ресурси з App Store.

До речі, у фінансовому звіті Тім Кук також розповів, що компанія має понад 2,35 млрд активних пристроїв по всьому світу.