Apple представила новий iPad Air із чипом M3 та оновленою клавіатурою Magic Keyboard

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Apple представила новий iPad Air з таким же дизайном та деякими оновленими характеристиками.

Новий iPad Air отримав чип M3, який підтримує Apple Intelligence. Це не найсучасніший процесор Apple, але компанія стверджує, що він у два рази швидший за iPad Air з чипом M1.

Також пристрій отримав оновлене кріплення для нової клавіатури Magic Keyboard, яке включає додатковий ряд функціональних клавіш та більший трекпад, який раніше був доступний лише на моделях Pro.

Щодо інших характеристик, то вони залишились такими ж, як у попередньої моделі.

Новий iPad Air вже можна попередньо замовити в США. Продажі почнуться 12 березня 2025 року. 11-дюймова модель коштує від $599, а 13-дюймова модель — від $799.

Нова клавіатура Magic Keyboard представлена в білому кольорі. Її ціна становить $269 для 11-дюймового iPad Air і $319 для 13-дюймового iPad Air.