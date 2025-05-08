Apple намагається призупинити судове рішення, що змінює правила App Store

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Компанія Apple подала апеляцію до федерального суду США з проханням призупинити виконання судового рішення, яке зобов’язує її дозволити розробникам додатків в App Store спрямовувати користувачів на сторонні вебсайти для оплати цифрових товарів — без сплати комісії Apple. Це може призвести до втрати значної частини прибутків компанії, пише Bloomberg.

Суддя Івон Гонсалес Роджерс винесла це рішення минулого тижня, встановивши, що Apple свідомо порушила попередній судовий припис 2021 року, ухвалений після розгляду антимонопольного позову від Epic Games — розробника гри Fortnite. Суд визнав, що Apple обмежувала конкуренцію, змушуючи розробників використовувати власну платіжну систему з комісією до 30%.

Apple наполягає, що виконала припис, дозволивши зовнішні посилання на вебсайти, однак ввела нову комісію — 27% від транзакцій. Крім того, компанія встановила суворі вимоги до дизайну та розміщення таких посилань, що, на думку Epic, порушує суть рішення.

У поданні до Апеляційного суду Дев’ятого округу Apple заявила, що нове рішення завдає компанії "непоправної шкоди" та базується на "непідтверджених звинуваченнях".

Epic назвала дії Apple "відчайдушною спробою зберегти монополію та стягувати надмірні збори". У разі задоволення апеляції, компанії на кшталт Amazon і Spotify можуть бути змушені відкликати зміни, які дозволяють обходити оплату через App Store.