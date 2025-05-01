Apple не відкрила App Store для сторонніх платіжних систем, попри рішення суду 2021 року

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Федеральний суддя постановила, що компанія Apple порушила її попередню ухвалу 2021 року, яка вимагала дозволити розробникам використовувати в App Store сторонні платіжні системи, і зобов’язала негайно припинити стягувати комісію з транзакцій, проведених поза її платформою, повідомляє Bloomberg. У 80-сторінковій ухвалі суддя округу Північна Каліфорнія Йвонн Ґонсалез Роджерс також передала справу до Офісу генерального прокурора США в Сан-Франциско для розгляду можливого кримінального переслідування за непокору її попередньому рішенню.

Спір розпочався з позову компанії Epic Games, яка оскаржила комісійні збори Apple за покупки всередині магазину App Store. Після того, як у 2021 році суддя Роджерс визнала вимогу Apple використовувати лише її платіжну систему антиконкурентною за каліфорнійським законодавством, вона наказала компанії дозволити розробникам обходити комісію в розмірі 27–30%. Попри відмову Верховного суду США у 2023 році переглянути цю справу, Apple продовжувала стягувати комісію з перенаправлених транзакцій, що, за словами судді, стало "грубою помилкою" у розумінні непорушності її розпорядження.

"Apple діяла з явним наміром створити нові антиконкурентні бар’єри, які за задумом і фактично підтримували б вартісний дохідний потік", — зазначила суддя Роджерс. "Вважати, ніби цей суд не стане реагувати на таку непокору, було великим прорахунком".

Суд також встановив, що Apple намагалася приховати свою невиконану ухвалу, а віцепрезидент з фінансів Алекс Роман свідомо давав неправдиві свідчення про оцінку альтернативних платіжних рішень.

Після оголошення рішення акції Apple впали приблизно на 1,6 % у післяторговий час. У короткій заяві компанія висловила "рішучий протест" проти постанови й пообіцяла виконати всі вимоги суду та негайно подати апеляцію. Генеральний директор Epic Games Тім Свіні назвав рішення "великою перемогою для розробників", додавши, що це "змусить Apple конкурувати з іншими платіжними сервісами замість того, щоб блокувати їх".

Окрім цього, суд зобов’язав Apple відшкодувати Epic Games витрати на юридичний супровід у зв’язку з отриманням документів, які компанія незаконно приховувала. Суд також критично відзначив зловживання Apple адвокатською таємницею задля недопуску інформації до розгляду.

Справа Epic Games Inc. проти Apple Inc. (№ 20-cv-05640) залишається відкритою в суді Роджерс, яка стежитиме за виконанням компанією ухвалених заходів та чекатиме на можливі дії прокуратури щодо кримінальної непокори.