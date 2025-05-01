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Apple не відкрила App Store для сторонніх платіжних систем, попри рішення суду 2021 року

Apple не відкрила App Store для сторонніх платіжних систем, попри рішення суду 2021 року
Тарас Міщенко Головний редактор Mezha.Media. Тарас має понад 15 років досвіду в IT-журналістиці, пише про нові технології та ґаджети.
1 травня, 09:39
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Федеральний суддя постановила, що компанія Apple порушила її попередню ухвалу 2021 року, яка вимагала дозволити розробникам використовувати в App Store сторонні платіжні системи, і зобов’язала негайно припинити стягувати комісію з транзакцій, проведених поза її платформою, повідомляє Bloomberg. У 80-сторінковій ухвалі суддя округу Північна Каліфорнія Йвонн Ґонсалез Роджерс також передала справу до Офісу генерального прокурора США в Сан-Франциско для розгляду можливого кримінального переслідування за непокору її попередньому рішенню.

Спір розпочався з позову компанії Epic Games, яка оскаржила комісійні збори Apple за покупки всередині магазину App Store. Після того, як у 2021 році суддя Роджерс визнала вимогу Apple використовувати лише її платіжну систему антиконкурентною за каліфорнійським законодавством, вона наказала компанії дозволити розробникам обходити комісію в розмірі 27–30%. Попри відмову Верховного суду США у 2023 році переглянути цю справу, Apple продовжувала стягувати комісію з перенаправлених транзакцій, що, за словами судді, стало "грубою помилкою" у розумінні непорушності її розпорядження.

"Apple діяла з явним наміром створити нові антиконкурентні бар’єри, які за задумом і фактично підтримували б вартісний дохідний потік", — зазначила суддя Роджерс. "Вважати, ніби цей суд не стане реагувати на таку непокору, було великим прорахунком".

Суд також встановив, що Apple намагалася приховати свою невиконану ухвалу, а віцепрезидент з фінансів Алекс Роман свідомо давав неправдиві свідчення про оцінку альтернативних платіжних рішень.

Після оголошення рішення акції Apple впали приблизно на 1,6 % у післяторговий час. У короткій заяві компанія висловила "рішучий протест" проти постанови й пообіцяла виконати всі вимоги суду та негайно подати апеляцію. Генеральний директор Epic Games Тім Свіні назвав рішення "великою перемогою для розробників", додавши, що це "змусить Apple конкурувати з іншими платіжними сервісами замість того, щоб блокувати їх".

Окрім цього, суд зобов’язав Apple відшкодувати Epic Games витрати на юридичний супровід у зв’язку з отриманням документів, які компанія незаконно приховувала. Суд також критично відзначив зловживання Apple адвокатською таємницею задля недопуску інформації до розгляду.

Справа Epic Games Inc. проти Apple Inc. (№ 20-cv-05640) залишається відкритою в суді Роджерс, яка стежитиме за виконанням компанією ухвалених заходів та чекатиме на можливі дії прокуратури щодо кримінальної непокори.

Apple Бізнес Epic Games Суд App Store
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