ЄС не збирається суворо карати Apple та Meta за порушення DMA — Reuters

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Європейська комісія не збирається накладати великих штрафів за порушення Закону про цифрові ринки (Digital Markets Act, DMA) на компанії Apple та Meta. Про це пише Reuters, посилаючись на анонімні джерела.

Антимонопольне відомство ЄС зосереджене на тому, щоб переконатися, що компанії дотримуються закону, а не накладати на них санкції, зазначають джерела. Також Єврокомісія взяла до уваги, що ці порушення були не тривалими.

Президент США Дональд Трамп у меморандумі минулого місяця пригрозив запровадити мита проти країн, які накладають штрафи на американські компанії. Представники ЄС на це відповіли, що лишаються неупередженими у своїх розслідуваннях.

Джерела повідомили, що остаточне рішення про розмір штрафів ще не прийнято, і ситуація ще може змінитися. Очікується, що рішення буде ухвалено до кінця березня.

У минулотижневому звіті щодо дотримання вимог компанія Meta зазначила, що, попри її зусилля відповідно до законодавства ЄС, регулятори продовжують висувати вимоги, які перевищують межі, встановлені законом.

У звіті про дотримання вимог DMA, опублікованому 7 березня, Apple заявила, що запроваджені зміни створюють додаткові ризики для користувачів і розробників, такі як зростання загроз від шкідливого програмного забезпечення, шахрайства та афер.