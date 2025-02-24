Трамп погрожує ввести мита проти країн, які оподатковують великі технологічні компанії з США

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Президент США Дональд Трамп підписав меморандум, у якому погрожує запровадити мита проти країн, що впроваджують податки на цифрові послуги (DST) для американських технологічних гігантів, повідомляє The Register.

У меморандумі зазначається, що DST є несправедливими податками, які непропорційно завдають шкоди таким американським компаніям, як Netflix, Google та Amazon. Податки були запроваджені низкою країн, щоб оподатковувати доходи технологічних компаній, які працюють на їхніх ринках, але перераховують прибутки через юрисдикції з низькими податками. Наприклад, Netflix часто наводять як приклад: користувачі по всьому світу оплачують підписку через компанію в Нідерландах, хоча контент споживається в інших країнах.

Іноземні уряди стверджують, що такі схеми дозволяють великим технологічним компаніям ухилятися від сплати місцевих податків, позбавляючи бюджети необхідних надходжень. DST були запроваджені як тимчасовий захід, доки Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) розробляє глобальну податкову систему для транснаціональних корпорацій. Попри прогрес у переговорах, багато лазівок у законодавстві залишаються.

У своїй заяві Трамп наголосив: «Моя адміністрація не дозволить іноземним урядам підривати інтереси американських компаній, робітників та економічної безпеки через однобічні, антиконкурентні податкові політики. Американський бізнес більше не буде фінансувати невдалі економіки інших країн через здирницькі штрафи та податки».

Меморандум також засуджує DST як посягання на суверенітет США, зазначаючи, що вони створюють загрозу американським робочим місцям, знижують конкурентоспроможність і наражають на небезпеку конфіденційну інформацію через доступ іноземних регуляторів.

Це не перший випадок, коли Вашингтон висловлює незгоду з DST. Адміністрація Байдена раніше погрожувала запровадити 25% мита на країни, які впроваджують ці податки, що змусило Велику Британію, кілька європейських країн та Індію тимчасово відмовитися від DST. Однак деякі країни зберегли податки, і тепер адміністрація Трампа знову порушує питання.

У меморандумі також міститься доручення представнику США на торгових переговорах розробити механізми для запровадження постійного мораторію на митне оподаткування електронних транзакцій. Хоча точні терміни не визначено, чітко видно намір адміністрації захистити американські технологічні компанії від міжнародного оподаткування.