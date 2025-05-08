Apple планує запровадити ШІ-пошук у Safari

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Apple розглядає можливість додати пошук на основі штучного інтелекту від OpenAI, Perplexity та Anthropic у Safari. Едді К'ю, старший віцепрезидент Apple з питань послуг, переконаний, що ШІ-пошук зрештою витіснить стандартні пошукові системи на кшталт Google, повідомляє Bloomberg.

К'ю зробив цю заяву під час надання свідчень у позові Міністерства юстиції США проти Google. Суть позову полягає в угоді двох компаній на суму близько $20 мільярдів ($26 мільярдів у 2021 році), що робить Google пошуковою системою за замовчуванням у Safari.

За словами К'ю, пошук на основі штучного інтелекту не буде ввімкнений за замовчуванням, але зрештою з'явиться у браузері. Він також відзначив, що компанія вже вела перемовини з Perplexity.

Під час подання свідчень К'ю також розповів, що кількість пошукових запитів у Safari вперше знизилася минулого місяця. Він пояснює це тим, що все більше людей використовують штучний інтелект замість стандартних пошуковиків.

Зараз Apple вже пропонує своїм клієнтам інтеграцію ChatGPT від OpenAI у Siri, та до кінця року може розширити свої пропозиції Gemini від Google. К'ю також відзначає, що крім Google та OpenAI, компанія розглядає можливість інтеграції ШІ від DeepSeek та xAI.

Попри це, К'ю переконаний, що Google повинна залишатися пошуковою системою за замовчуванням у Safari. Головним аргументом для цього є програма розподілу доходів від угоди, то ж співпраця між Apple та Google щодо звичайного пошуку все ще має найвигідніші фінансові умови.

До речі, під час свідчень К'ю також припустив, що через 10 років iPhone можуть зникнути. Все через швидкий розвито штучного інтелекту.