Авторка, копірайтерка. Загальний досвід роботи в онлайн-медіа — понад 8 років. Пишу про додатки, технології та лайфхаки, які полегшують життя.

Google десятиліттями утримує лідерську позицію серед пошукових систем. Приблизно 92,07% користувачів інтернету використовують його як основний пошуковик, свідчить wifitalents. Щодня мільйони людей покладаються на знання Google у своїх інформаційних запитах.

Водночас понад 80% юзерів стурбовані тим, як використовуються та зберігаються їхні дані, з’ясувало дослідження Pew Research Center. У 2023 році понад 4 млрд людей стали жертвами зламу. Лише в Україні тогоріч зареєстрували понад 3600 кіберзлочинів, що на 59% перевищує аналогічний показник 2022 року.

Google суттєво впливає на те, яку інформацію про людину бачать інші. В результатах пошуку можуть з’являтися такі відомості як телефонний номер, домашня адреса або навіть фінансові відомості. Це не лише створює дискомфорт, але й збільшує ризик кібершахрайства.

Контроль за результатами пошуку про особу — важливий аспект цифрової безпеки. У цій статті ми розглянемо, як можна «стерти себе» з пошукової системи Google і тим самим захистити себе від потенційних загроз.

Що Google вважає особистою інформацією

Загалом компанія Google визнає важливість захисту чутливих даних, однак дотримується принципів вільного доступу до інформації. Через це її погляди на конфіденційність не завжди можуть збігатися з думкою користувача, і тому не все можна видалити за запитом.

Особисті дані, які згідно з політикою Google, є приватною інформацією і можуть бути вилучені:

Документи, що посвідчують особу . У разі витоку в мережу копій документів, наприклад, паспорта, водійського посвідчення, ідентифікаційного номера тощо, користувач може звернутися з запитом на їх видалення. Фінансова інформація . Вилученню з пошукових систем також підлягають банківські реквізити, номери карток, кредитна історія тощо. Контакти . Google дозволяє видаляти телефонні номери, домашню адресу або електронну пошту користувача. Медичні дані . Інформація про стан здоров’я, результати медичних обстежень або лікування є конфіденційними. Google розглядає такі запити на видалення, щоб захистити приватне життя людини. Особисті фото без згоди . Якщо ваші фотографії, особливо інтимного характеру, були опубліковані без вашої згоди, Google може допомогти з їх видаленням. Також компанія посприяє у вилученні фальшивих зображень відвертого характеру, опублікованих без згоди користувача.

Водночас Google не вважає конфіденційною інформацію, наприклад, про ім’я людини або її посаду, тому може відмовити у її видаленні. Така сама доля чекає на дані, що мають суспільний інтерес, наприклад, стосуються діяльності публічних осіб або пов’язані з правопорушеннями, містяться в новинах або публічних базах.

У Google переконані, що такий підхід до конфіденційності з одного боку захищає користувачів від кіберзагроз, а з іншого зберігає баланс між приватністю та доступом до суспільної інформації.

Як видалити особисту інформацію з Google: інструкція

Система дає можливість користувачам захистити свої дані. Процес їх видалення з результатів пошуку вимагає декількох чітких дій.

«Погугліть» своє ім’я, номер телефону, домашню адресу, щоб перевірити, що про вас знає пошуковик. Якщо побачите небажану інформацію, можна спробувати видалити або зменшити її видимість. Однак важливо розуміти, що дані можуть бути розміщені на сторонніх вебсайтах, над якими Google не має безпосереднього контролю. Подайте запит на видалення. Для цього треба заповнити відповідну форму, в якій вказати, що саме хочете видалити, конкретні URL-адреси сторінок, а також причину, чому ви вважаєте зазначену інформацію шкідливою або такою, що порушує права. Також система може попросити надати докази — наприклад, документ, що підтверджує ваші права на вилучення даних. Почистьте кеш . Все, що було видалено, все одно може відображатися у результатах пошуку через кешовані версії сторінок, тому скористайтеся інструментом Google « Refresh Outdated Content tool » («Видалення застарілого контенту»). Зверніться до власників сайтів , які не належать Google, але там є інформація про вас. Скористайтеся формою зворотного зв’язку або напишіть на адресу електронної пошти — на більшості вебресурсів їх можна знайти у розділі «Контакти». Попросіть видалити конфіденційні дані. Google оновить пошукові результати після чергового індексування сайту. Контролюйте статус запитів. Коли подасте запит на видалення, періодично перевіряйте статус обробки через відповідний інтерфейс Google. У деяких випадках процес може займати кілька днів або навіть тижнів.

Що робити, якщо Google відмовляється видалити інформацію

Результат запиту користувача на видалення інформації не завжди може виявитися позитивним. У разі відмови можна використати деякі альтернативні методи захисту.

Насамперед у такому разі можна звернутися до Департаменту у сфері захисту персональних даних. Орган може втрутитися, якщо порушуються права громадянина.

Також користувач може застосувати права на захист даних (GDPR). Відповідний закон діє у Європейському Союзі та деяких інших юрисдикціях. Він дозволяє користувачам вимагати видалення своєї особистої інформації, якщо вона була зібрана або оброблена неправомірно. Якщо ви перебуваєте в межах дії цього закону, то можете подати запит на видалення даних до вебсайтів відповідно до положень GDPR.

Фахівці рекомендують використовувати спеціалізовані сервіси для захисту особистої інформації. Такі програми допомагають моніторити й видаляти її з інтернету. Послуги зазвичай платні, але можуть бути ефективним інструментом для підтримки конфіденційності.

Для зменшення видимості особистих даних варто також змінити налаштування конфіденційності в онлайн-акаунтах. Наприклад, у соцмережах можна обмежити доступ до профілю лише для друзів чи знайомих, а також приховати контактну інформацію.

Тож, як бачимо, контроль над особистими даними — це тривалий процес, який потребує активної участі — постійного моніторингу, налаштувань конфіденційності та вжиття профілактичних заходів. І хоча інструменти Google здатні ефективно знизити ризик зловживання приватною інформацією, краще запобігти її витоку, ніж потім боротися з наслідками. Тим більше, що нічого з мережі не зникає безслідно.