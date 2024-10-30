Вікторія Рєпа, засновниця та CEO BetterMe, про тренування для людей з ампутаціями та інструменти для психологічної підтримки під час війни

Пробіжка у легкому темпі на вулиці, виснажливе силове тренування в залі або 200 метрів батерфляєм у басейні – незалежно від виду активності багато людей турбується про фізичне здоров'я. Не менше уваги вони приділяють і психічному добробуту: вчаться взаємодіяти з власними емоціями, долати стресові ситуації та покращувати якість свого життя.

Детальніше про ці продукти та розробку нових інструментів для користувачів в інтерв'ю Mezha.Media розповіла засновниця та CEO компанії Вікторія Рєпа.

BetterMe створює продукти для фізичного та ментального здоров'я людей. Як з'явилася ідея працювати у цій сфері та з чого все почалося?

Натхнення для запуску BetterMe з’явилося під час моєї особистої трансформації до здорового способу життя та бажання допомогти іншим у цьому.

Я виросла на Донеччині в робітничій сім’ї, мої батьки займалися власним сільським господарством, і з дитинства я активно допомагала їм у цьому. Через постійну фізичну роботу питання здоров'я не було в пріоритеті для нашої родини. Ще в юності я зіткнулася з труднощами у відносинах із власним тілом та проблемами, пов'язаними з веденням здорового способу життя – коли не знаєш навіть з чого почати. У ті часи, коли популярними були моделі з параметрами 90-60-90, моє тіло не вписувалося в загальне поняття краси. Як і мільйони інших дівчат, я страждала від неприйняття себе та постійно випробовувала різні шкідливі дієти.

Період моїх експериментів з тілом припав на час, коли я працювала аналітиком в медіа компанії. Саме тоді я помітила, що попит на контент про здоров'я та красу зростав, а запит про схуднення посідав 4-те місце в Google. Це зрештою й привело мене до ідеї заснування BetterMe. Хоча на той момент моя основна задача полягала в тому, щоб схуднути та допомогти в цьому іншим, за 8 років на ринку Health & Fitness я зрозуміла, що здоровий спосіб життя – це не про скидання ваги, і цю стигму потрібно змінювати. Саме тому наразі я та моя команда виступаємо за здорову зміну звичок для досягнення довготривалих результатів. Наша мета – зробити здоровий спосіб життя доступним для всіх, хто прагне змін.

З командою ми створили два ключові застосунки: BetterMe: Health Coaching для фізичного та BetterMe: Mental Health для ментального здоров'я, а також запустили BetterMe Store – онлайн-магазин зі спортивним одягом та аксесуарами для щоденних тренувань.

Застосунок BetterMe: Health Coaching пропонує різні тренування та плани харчування. Що вирізняє його з-поміж інших подібних продуктів?

Продукти BetterMe відповідають потребам користувачів різного віку, статі, фізичних можливостей та спортивного досвіду. Незалежно від того, чи є наш користувач фітнес-початківцем, професіоналом, вагітною жінкою, людиною з ампутованими кінцівками чи діабетиком – BetterMe пропонує всі необхідні інструменти для побудови здорового способу життя та досягнення стійких результатів.

Наприклад, нещодавно ми в співпраці з Esper Bionics та Future for Ukraine розробили тренування для людей з ампутаціями у застосунку BetterMe: Health Coaching. Програма тренувань була розроблена сертифікованими фізіотерапевтами та передбачає заняття для людей з ампутацією верхньої або нижньої кінцівки (загалом понад 200 унікальних вправ) різної інтенсивності та тривалості.

Загалом, застосунок BetterMe: Health Coaching містить понад 4000 тренувань, плани харчування, можливість відстежувати споживання води та калорій, програми зміни способу життя, поради з догляду за собою, психологічну підтримку в онлайн-чаті та багато іншого.

Вивчаючи застосунок, я звернула увагу на рекомендації "Харчування під час війни". Розкажіть детальніше про цей розділ.

З початком повномасштабного вторгнення росії ми з командою сфокусувалися на підтримці фізичного та ментального здоров'я українців. Наприклад, у перші дні війни ми надали всім українцям безплатний доступ до наших застосунків і запустили низку нових ініціатив, адаптованих до сучасних викликів, зокрема рекомендації "Харчування під час війни" у BetterMe: Health Coaching. Ці рекомендації створені у співпраці з нутриціологом і містять поради щодо того, як дотримуватись здорових харчових звичок в період перманентного стресу – уникати заїдання, чому важливо вживати достатньо солі, чим можна замінити м'ясо, а також які продукти варто мати в запасі вдома та в укритті.

Ще один застосунок – BetterMe: Mental Health – пропонує медитації, вправи для дихання тощо. Яка його основна мета?

Я переконана, що ментальне здоров'я є невіддільною частиною загального здоров’я. Особисто я медитую щодня: для мене це спосіб налаштуватися на день, заспокоїтися і набратися енергії. Так само як і тіло, розум потребує постійної турботи та уваги. Саме тому ми створили застосунок BetterMe: Mental Health, його мета – допомогти користувачам досягти збалансованого та усвідомленого життя за допомогою таких інструментів, як індивідуальні щоденні плани, керовані медитації, дихальні вправи, афірмації, звуки для сну, а також цілодобовий доступ до фахівців із психічного здоров’я.

За кілька років у застосунку з'явилися нові курси, як-от про культуру взаємодії з людьми з ампутацією. Розкажіть більше про існуючу та майбутню функціональність BetterMe: Mental Health.

З 2022 року ми з командою розробили ряд нових функцій для користувачів обох застосунків. Що стосується BetterMe: Mental Health, ми зосередилися на створенні інструментів, які допоможуть зменшити стрес, покращити сон та подолати інші наслідки війни.

Зокрема, компанія приєдналась до Національної програми психічного здоров’я "Ти як?", яку ініціювала перша леді України Олена Зеленська, і спільно з ГО "Безбар’єрність" з експертною підтримкою ВООЗ в Україні розробили навчальний онлайн-курс "Важливі навички в періоди стресу" в застосунку BetterMe: Mental Health. Він покликаний в інтерактивній формі надати користувачам навички самодопомоги при стресі.

Також в застосунку ми представили розділ, розроблений за сприяння UNICEF Україна, із порадами щодо підтримки психологічного стану дітей під час війни. Зокрема, у ньому доступні ігри, які дорослі можуть грати з дітьми, відволікаючи їх від звуків сирен та вибухів.

Крім того, разом з відомою українською ведучою та акторкою Оленою Кравець, BetterMe запустила колекцію аудіо історій на ніч від сучасних українських авторів. Історії покликані відволікти українців від хвилювань і стресу та налаштувати на міцний сон.

Одним з наших останніх впроваджень став навчальний курс "Спілкування без бар’єрів", розроблений у співпраці з Superhumans, що має на меті покращити культуру взаємодії з людьми з ампутованими кінцівками для розвитку етичного спілкування у суспільстві.

Також нещодавно BetterMe з Міністерством економіки України у межах ініціативи "Ти як?" запустили програму для підвищення продуктивності українців. Це комплексний інструмент для підтримки фізичного та ментального здоров’я працівників та покращення стресостійкості й концентрації на роботі.

До того ж під час блекаутів застосунок BetterMe: Mental Health, як і BetterMe: Health Coaching, став доступним в офлайн-режимі. Відтоді тисячі відеотренувань та порад психологів можна переглядати без доступу до інтернету.

З початку повномасштабного вторгнення BetterMe залучила близько 2 мільйонів українських користувачів. У планах – запровадження більшої кількості подібних ініціатив, спрямованих на підтримку ментального та фізичного здоров'я українців.

З якими викликами ви стикалися під час розробки та тестування застосунків?

Головні виклики, з якими ми стикаємося, спричинені повномасштабною війною. Насамперед це стосується налаштування робочих процесів та команди. Наприклад, розробка нових проєктів в умовах блекаутів та забезпечення якісної комунікації всередині команди вимагали певного оновлення.

Особливим досвідом для нашої команди стала розробка тренувань для людей з ампутаціями у BetterMe: Health Coaching та навчальний курс "Спілкування без бар’єрів" у BetterMe: Mental Health. Ми відчували велику відповідальність за те, щоб ці інструменти були максимально корисними та простими у користуванні, оскільки аналогів на ринку не представлено. Саме тому на розробку цих ініціатив пішло чимало ресурсів нашої команди та партнерів.

Хто входить до вашої цільової аудиторії? Скільки загалом у вас користувачів? Які плани на розширення аудиторії?

BetterMe має аудиторію понад 150 мільйонів користувачів по всьому світу, що прагнуть покращити свій спосіб життя. Більшість користувачів – зі США, проте також значна частка нашої аудиторії у Канаді, Великій Британії та країнах Європи.

Ми активно працюємо над розширенням географії нашої діяльності, щоб охопити ще більше країн та наразі вивчаємо культуру health & wellness на різних ринках.

Які метрики ви збираєте та що аналізуєте? Як ви забезпечуєте приватність даних користувачів?

У BetterMe ми збираємо дані, що дозволяють поліпшувати користувацький досвід та покращувати нашу функціональність, наприклад, дані про вік, вагу, зріст, цілі користувача тощо. Ми інвестуємо багато зусиль та ресурсів для дотримання вимог законодавства щодо приватності та безпеки даних і весь час покращуємо наші практики (частина із яких описані у Політиці Приватності, яка вирізняється з-поміж політик схожих компаній великою кількістю інформації для відповідності принципу прозорості).

Які ще продукти пропонує BetterMe?

У BetterMe Store можна знайти благодійні лінійки спортивного одягу, 100% прибутку від продажу яких компанія передає на підтримку ініціатив партнерів: FFU (Future For Ukraine), на протезування військових. Також раніше ми передавали гроші UNICEF, United24 та ГО "Землячки" для забезпечення різних благодійних цілей.

Крім того, компанія запустила BetterMe for Business, корпоративне рішення для міжнародних бізнесів, що пропонує індивідуальну підтримку фізичного та ментального стану працівників. Такий підхід допомагає командам проявлятись якнайкраще та сприяти успіху бізнесу.

Чи використовуєте ви у своїх продуктах штучний інтелект? Якщо так, то яку саме модель та для чого?

У BetterMe ми підтримуємо використання інноваційних технологій, але вважаємо, що їх слід поєднувати з принципами поведінкової психології для збереження індивідуального підходу до кожного користувача. Наразі ми інтегруємо штучний інтелект у наші продукти точково, адже довіряємо питання здоров'я в першу чергу експертизі наших сертифікованих тренерів.

Зараз у BetterMe: Health Coaching доступна функція AI-based Plank Fitness Test, яка за допомогою камери допомагає користувачам оцінити рівень фізичної підготовки та підібрати тренування з відповідним навантаженням. Крім того, наша команда застосовує штучний інтелект для оптимізації внутрішніх операційних процесів.

Розкажіть про досягнення та нагороди BetterMe.

З початком повномасштабної війни BetterMe не лише зберегла свої позиції, а й продовжила активно зростати. Ми є одними з лідерів ринку, забезпечуючи наших користувачів з усього світу все більшою кількістю різноманітних інструментів для досягнення здорового способу життя. Попри виклики сьогодення, наша команда залишається згуртованою, активно впроваджує нові продукти та ставить в пріоритет потреби наших користувачів по всьому світу.

З останніх відзнак, які ми отримали – застосунок BetterMe: Mental Health став переможцем The Webby Awards 2024 в номінації People’s Choice категорії Health & Wellness & Fitness Apps. Ця нагорода також відома як "Інтернет-Оскар". Наш застосунок було обрано переможцем серед 13 000 заявок із понад 70 країн.

Крім того, нещодавно компанія отримала відзнаку Highly Commended від Reuters Sustainability Awards 2024 у категорії Diversity, Equity & Inclusion Award.

У BetterMe ми постійно вдосконалюємо наші продукти та послуги, щоб відповідати потребам користувачів, які постійно змінюються. Наша основна мета – розширення екосистеми продуктів, щоб користувачі мали під рукою все необхідне для здоров’я та благополуччя.

Крім того, ми також надаємо пріоритет соціальній відповідальності, розуміючи, що успішний бізнес виходить за межі прибутку. Дотримуючись нашої місії створити здоровіший світ для всіх, ми прагнемо запустити ще більше інструментів для легшого досягнення фітнес цілей для всіх, хто прагне змін.