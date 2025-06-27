Microsoft відмовляється від легендарного "синього екрана смерті" у Windows

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Microsoft відмовляється від культового "синього екрана смерті", відомого користувачам Windows як повідомлення, що з’являється під час неочікуваного перезапуску системи. У блозі компанія анонсувала запуск нової чорної версії, заявивши, що прагне "оптимізувати досвід несподіваних перезапусків".

Новий чорний екран, який з’являтиметься при аварійному перезапуску, дебютує вже цього літа на пристроях із Windows 11 версії 24H2, йдеться в заяві Microsoft. Компанія представила оновлення як "простішу" та "швидшу" систему відновлення після збоїв.

До речі, за словами розробника Microsoft Реймонда Чена, "синій екран смерті" з’явився ще на початку 1990-х років.

Microsoft також повідомила, що планує оновити користувацький інтерфейс, щоб він відповідав стилю Windows 11, і скоротити час простою під час перезапусків до двох секунд для більшості користувачів.

" Ця зміна є частиною ширших зусиль зі зменшення збоїв у разі неочікуваних перезапусків " , — зазначає Microsoft.

Нагадаємо, "синій екран смерті" був повсюдно помітним у липні 2024 року, коли невдале оновлення CrowdStrike спричинило масові збої комп’ютерних систем по всьому світу.