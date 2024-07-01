Якщо щоденний прийом ліків — справжнє випробування для вашої пам’яті, то давно не секрет, що у пригоді можуть стати мобільні застосунки. Окрім того, що нагадують про необхідність прийняти ліки, такі програми ще й покращують режим лікування: знижують ризик пропускання доз або неправильного дозування, відстежують ефективність, а також можуть передавати лікарям інформацію у реальному часі.

Існує думка, що звичка у людини формується протягом 21 дня. У цей складний період мобільний нагадувач стане додатковим штурханом і не дозволить зійти з дистанції. Тож очевидно, що контроль за щоденним прийомом ліків набагато краще делегувати смартфону. Далі розглянемо застосунки для iOS та Android, які виконують відповідну функцію.

Мобільні додатки, що допомагають відстежувати прийом ліків

Регулярний прийом ліків часто життєво важливий, особливо для людей із хронічними захворюваннями. Якщо вам необхідно вживати декілька препаратів одночасно, то забути, заплутатися у графіку або пропустити дозу дуже легко. Але не з мобільним помічником. Завдання такого буде єдиним — стежити за регулярністю вашого лікування.

Як відстежувати прийом ліків на Android

Користування застосунком має бути насамперед простим і не створювати для вас жодних незручностей, починаючи від реєстрації й до щоденних сповіщень. Ось кілька популярних варіантів.

Samsung Health — платформа, розроблена однойменною компанією. Стежить за фізичним станом користувача, допомагає складати план турботи про себе, зокрема і нагадуючи про час прийняти ліки. Сповіщає про це гучним будильником. Застосунок інтегрується зі смартгодинниками Samsung і нагадає про себе ще і дзижчанням на зап’ясті.

На деяких моделях смартфонів Samsung вказаний додаток установлений за замовчуванням і не може бути видалений. Загалом він доступний усім користувачам Android.

Налаштувати функцію нагадування просто. Лише знайдіть свої ліки, введіть спосіб приймання, дозування та час, коли має надійти сповіщення. Все. Тепер щодня в один і той самий час на екрані з’являтиметься додаток Samsung Health, який запитуватиме, чи ви прийняли ліки.

Як відстежувати прийом ліків на iOS

“Здоров’я” від Apple — додаток, вбудований у смартфони iPhone. Він нагадує про час приймання препаратів менш агресивно, аніж, наприклад, Samsung Health. Хоч це питання особистих уподобань користувача. Є інтеграція з Apple Watch та віртуальним асистентом Siri (але не всіма мовами та не в усіх регіонах). Скористатися останньою можна на моделях з iOS 17.2 або новішою версією. Для цього треба сказати щось на зразок “Записати прийом ліків о 18:00”.

Щоб налаштувати сповіщення, створіть список ліків, які приймаєте, та графік. Щоб додати нові ліки, натисніть “Огляд” — “Ліки” — “Додати ліки”.

Користувачі називають цю програму одним із найзручніших способів відстежувати прийом препаратів. Вона навіть покаже, чи не заважають вітаміни та добавки ефективності щоденних ліків, хоча на сторінці підтримки Apple наголошує, що додаток “не замінює професійний медичний висновок”.

Додатки, доступні для iOS та Android

Helsi. Медичний онлайн-сервіс, найбільша медплатформа в Україні для лікарів та пацієнтів. Серед безлічі функцій, які вона пропонує, з 2022 року є і відстеження вживання ліків. Щоб скористатися, треба зайти у розділ “Сервіси” — “Нагадування про прийом ліків” і створити свій графік.

Інтерфейс дозволяє встановлювати різну кількість та способи застосування препаратів, дати початку та закінчення, а також повторення. Застосунок вчасно надсилатиме всі сповіщення. Доступний також для встановлення на iOS.

Medisafe — зручне рішення для тих, хто потребує лише нагадування про приймання ліків без зайвих функцій. Її можна встановити, наприклад, бабусі, дідусеві чи іншим рідним, які з технікою на “Ви”. Програма максимально проста у користуванні, але сповіщатиме про необхідність випити препарат. Також застосунок дає можливість створювати звіти про приймання ліків у форматі PDF та Excel, які можна надіслати собі або лікарю. Інтегрується зі смартгодинниками.

MyTherapy — застосунок, що поєднує нагадування про приймання ліків із функцією ведення щоденника здоров’я. Після встановлення додаток пропонує ввести назву препарату та його одиницю (таблетку, ін’єкцію, чайну ложку, інгаляцію, супозиторій тощо). Далі необхідно обрати частоту вживання ліків та час, коли хочете отримувати сповіщення.

Також додаток може нагадувати користувачу про наявну кількість препарату та необхідність поповнити запаси, коли вони підходитимуть до кінця — завдяки цьому ви зможете уникнути ситуації, коли настане час прийняти препарат, а він скінчився.

Крім того, програма надає можливість відстежувати прогрес за власними записами, а також додати медичних працівників для відстеження призначень. Додаток максимально простий у використанні.

Pill Reminder Max — яскравий анімований додаток, який дозволяє встановити нагадування про ліки для всієї сім’ї. Стандартно треба ввести назву препарату та час сповіщення. У встановлену дату і час будильник нагадуватиме, що час випити ліки. Має функцію повторного дзвінка, коли ви пропустили перше нагадування.

Дітям може бути особливо цікаво лікуватися із цим застосунком, адже він має піктограми тварин — можна обрати найбільш привабливу для себе.

Lady Pill Reminder — застосунок для жінок, що допомагає відстежувати прийом протизаплідних таблеток. Дуже простий у користуванні — просто вкажіть назву препарату, кількість таблеток та час, коли бажаєте отримувати сповіщення. Також додаток дозволяє перевірити наявність препарату та нагадає, коли треба поповнити запаси.

Як бачимо, стежити за своїм здоров’ям ще ніколи не було так просто. Мобільні додатки для iOS та Android забезпечують високу ефективність, регулярність лікування та зручність для користувачів — особливо, для людей із хронічними захворюваннями та тих, хто приймає багато препаратів одночасно.