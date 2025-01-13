В Україні будуть вимикати 3G, як це вплине на абонентів?

Історія третього покоління технологій мобільного зв’язку, також відомого як 3G, розпочалася в Україні ще 2007 року, коли державна компанія «Укртелеком» запустила мережу UMTS 2100 з надбудовою HSDPA під власним брендом Utel. Проте тільки через 8 років велика трійка мобільних операторів, «Київстар», Vodafone та lifecell, змогли отримати власні ліцензії та запустити 3G-мережі, що стало початком масового використання швидкісного мобільного інтернету в Україні. У 2017 році оператори отримали ліцензії на 4G, і з 2018 почали запускати LTE-мережі (комерційна назва 4G, яка передбачає, що пропускна здатність мережі досягає не менше 10 Мбіт/с). Весь цей час 3G та 4G існували в Україні разом, проте будь-яка технологія з часом застаріває, і наприкінці 2024 року Міністерство цифрової трансформації почало говорити про потенційний запуск мереж 5G в Україні. В рамках підготовки до цього, оператори на початку 2025 року заявили про плани відключення мереж 3G, чому це відбувається та як вплине на абонентів, я розкажу в цьому матеріалі.

Чому оператори вимикають мережі 3G?

Однією з головних причин є застарілість самої технології, у той час, як базові мережі 3G забезпечують швидкість до 2 Мбіт/с (з подальшим розвитком до HSPA+ або 3.75G та максимальною швидкістю 42 Мбіт/с), 4G може забезпечити швидкість до 100 Мбіт/с і вище, залежно від умов мережі та інфраструктури. Окрім цього, технологія 4G дозволяє будувати мережі, що мають набагато менші затримки, ніж 3G, причому середні показники затримок знижуються зі 100 мс у 3G до приблизно 20-30 мс у 4G. Як вже зрозуміло, 4G також мають більшу пропускну здатність для обробки більшої кількості одночасних з'єднань, що робить їх кращим рішенням для густонаселених районів. Це досягається завдяки кращій ефективності використання спектра, що означає, що мережа може ефективніше використовувати доступні радіочастоти. Загалом, за всіма параметрами, в тому числі за рівнем безпеки мережі, 4G значно переважає 3G.

«Одним із ключових завдань є перевикористання частот у діапазоні 2100 МГц, які зараз зайняті застарілою та мало затребуваною технологією 3G, на користь 4G.

Перші тестування Київстар почав ще два роки тому, реалізувавши їх у 29 містах України. Результати підтвердили, що використання спектра 2100 МГц для 4G є значно ефективнішим. Завдяки цьому швидкість і якість мобільного інтернету зросли в середньому на 40%» - зазначають в «Київстар».

Ще однією з причин відмови від застарілого покоління технологій мобільного зв’язку є те саме бажання Мінцифри рухатися в бік впровадження мереж 5G, а для цього 3G не потрібні. Перехід з 4G на 5G простіший і ефективніший, ніж перехід з 3G на 5G, завдяки технічній схожості та спільним архітектурним основам 4G і 5G. Однією з головних причин такої легкої міграції є те, що 5G побудований на тій самій архітектурі опорної мережі з комутацією пакетів, що і 4G.

Іншим важливим фактором є ефективність використання спектра та його повторне використання. Мережі 4G працюють у діапазонах частот, сумісних з 5G, що дозволяє операторам повторно використовувати наявний спектр за допомогою технології, яка називається динамічним розподілом спектра (DSS). Це дає змогу 4G і 5G одночасно працювати в одних і тих самих діапазонах, зменшуючи потребу в нових розподілах спектра і забезпечуючи поступовий, економічно ефективний перехід. На противагу цьому, діапазони спектра 3G не були розроблені для сучасних послуг передачі даних і потребують значної реконфігурації для перепрофілювання під 5G. Це передбачає повне відключення мережі 3G і перерозподіл її спектру для нових технологій, що і буде відбуватися в Україні. Спочатку оператори почнуть використовувати спектр 2100 МГц тільки для 4G, а потім зможуть задіяти його й для 5G.

Найприємніше для операторів те, що відключення 3G не потребуватиме значних інвестицій. Як повідомили в компанії «Київстар», наразі оператор здійснює точкове розширення процесорної ємності на деяких сайтах, операційне переналаштування роботи спектра та робочий час технічних спеціалістів.

Якщо 4G такий просунутий, чому мережі 3G підтримувалися так довго?

«Київстар активно інформує абонентів, які досі не використовують 4G, та пропонує спеціальні пропозиції для заміни SIM-карток, якщо це необхідно. Загалом лише 2,6% смартфонів у мережі Київстар не підтримують 4G і всього 5% абонентів компанії досі користуються 3G. Слід зауважити, що з цих 5%, переважна більшість (65-70%, залежно від регіону) технологічно готові до 4G, їм треба лише замінити SIM картку, або налаштування. Проте навіть після вимкнення 3G всі ці абоненти зможуть дзвонити, надсилати SMS і користуватися іншими послугами без змін» - кажуть в «Київстар».

«Vodafone першим з українських операторів – ще з 2016 року – повністю перейшов на продаж SIM-карт з підтримкою 4G. Втім на сьогодні близько 12% клієнтів усе ще користуються своїми старими SIM-картками, що не підтримують 4G. Також досі є клієнти, які користуються телефонами без підтримки 4G, часто навіть не усвідомлюючи цього. Перевірити свою готовність до 4G дуже просто, для цього є зручний і абсолютно безплатний інструмент: достатньо набрати комбінацію *222# і кнопка виклику – і у відповідь прийде повідомлення з інформацією про готовність SIM-картки та телефону до 4G» - зазначають у Vodafone.

«В мережі lifecell приблизно 20% абонентів з різних причин не користуються 4G. Більша частина з них – це користувачі M2M (банкомати, термінали, промисловість, агробізнес, логістика тощо) та абоненти, які користуються виключно 2G, й відключення 3G жодним чином не впливає на ці категорії. Є багато абонентів з ґаджетами, що підтримують 4G, але вони й досі з SIM-картками, які не підтримують 4G/LTE. Є й такі, що мають і відповідний пристрій, і картку, але просто не вмикають підтримку 4G на своєму телефоні» - доповнюють у lifecell.

Коли оператори відключать мережі 3G?

Насправді цей процес вже розпочався та буде відбуватися поступово, але не всі оператори взяли однаковий темп, тож весь процес займе більше часу, ніж могли подумати абоненти після оголошення про початок відключення.

«Київстар» почне вимикати свою 3G-мережу вже 28 січня 2025 року, вона зникне у місті Сміла. У Львові, Львівському регіоні, Жовкві та Винниках – 25 лютого 2025 року. До кінця 2025 року планується відключити 3G на 40% базових станцій «Київстар», а повна відмова від цієї технології запланована до кінця 2026 року.

«Ми прагнемо встигати за світовими тенденціями та технологіями. Зокрема, 56% європейських операторів мобільного зв’язку вже позбулися 3G, ще 42% зроблять це до кінця 2025 року» - зазначають в компанії.

Vodafone починає поступове заміщення 3G технологією 4G з обласних центрів. Компанія вже почала таку поетапну роботу в Дніпрі, Одесі, Ковелі. Оператор проводить активну роботу з клієнтами у цих містах: пропонує поміняти свої старі SIM-картки для покращення клієнтського досвіду. Але разом з тим, повного вимкнення мережі 3G, у тому числі у названих містах, у мережі Vodafone цього року не планується.

«Для повного вимкнення 3G мають бути виконані певні умови. Найперше – це готовність клієнтів до 4G – достатня кількість USIM та смартфонів/планшетів з підтримкою 4G. Друге – перехід значної частини голосового трафіку в VoLTE/VoWIFI. Саме тому Vodafone бачить процес перерозподілу спектра у 2100 поетапним, з поступовим заміщенням 3G технологією 4G, коли в одному і тому ж діапазоні частот будуть працювати одночасно дві технології. В будь-якому випадку, це поступовий процес, який в першу чергу враховує інтереси та потреби клієнтів. Саме тому станом на зараз немає чіткої дати повного вимкнення 3G» - відповіли в Vodafone на запит «Межі».

В lifecell так само будуть дотримуватися поступового вимкнення мережі 3G, але вже мають перше місто, де застаріла технологія була виведена з експлуатації.

«Відключення 3G по всій країні ми плануємо здійснювати поступово, враховуючи готовність нашої інфраструктури, а також готовність і потреби абонентів. Користувачі завчасно отримуватимуть повідомлення про тестування в їхньому регіоні, при цьому відключення 3G не впливатиме на задоволення їхньої потреби в користуванні всіма мобільними сервісами – замість 3G абонентам будуть доступні сервіси на базі технології 4G. Це дозволить їм відчути покращення якості зв'язку та збільшення швидкості мобільного інтернету. У вересні 2024 року lifecell вже відключив 3G у м. Славутич і ми мали можливість оцінити позитивний ефект від цього: скарг від абонентів не надходило, а якість мобільного інтернету покращилась» - зазначають у lifecell.

Таким чином, попри конкретні плани операторів щодо відключення 3G, користувачі не побачать раптового зникнення цих мереж та, скоріше за все, не відчують їх вимкнення, адже воно буде відбуватися повільно та повністю заміщуватися мережами 4G. Готуючись до повного зникнення мереж 3G, абоненти поки що можуть перевірити, чи їхні пристрої підтримують 4G та, у випадку використання застарілої SIM-карти, поміняти її на новішу USIM.