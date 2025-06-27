Кінець спаму: в Україні запроваджують нові правила для бізнес-дзвінків

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Міністерство цифрової трансформації надає мобільним операторам інструменти для боротьби зі спам-дзвінками та нав'язливою рекламою. Ці дії є частиною нової постанови, затвердженої Кабінетом міністрів України 25 червня 2025 року.

Аби зменшити кількість спам-дзвінків, бізнес повинен буде укласти договір з оператором та зареєструвати номери, з яких може телефонувати. Якщо ця умова не буде виконана, виклики із цих номерів будуть заблоковані автоматично.

На додачу до цього, незабаром мобільні оператори отримають можливість блокувати мобільні номери після повідомлень користувачів про спам-дзвінки.

Крім того, постанова вносить зміни й до інших важливих правил. Зокрема користувачам в їх особистих кабінетах повинні надавати можливість вимкнути контент-послуги самостійно, без потреби додаткового звернення до оператора. Також в особистих кабінетах повинен бути повний контроль витрат

На додачу до цього, оператори повинні одразу прописувати швидкість інтернету в угоді. Якщо при обіцяних 100 Мбіт/с, споживачі отримуватимуть 40, це вважатиметься порушенням договору. При нижчій реальній швидкості користувачі також можуть подавати скаргу до НКЕК або звертатися до суду.

Ще однією важливою зміною є підтримка українців у зоні бойових дій. Згідно з новими правилами, користувачі не повинні втрачати зв'язок через несплату послуг, заразом за несплату не повинні блокувати і їх SIM-картки. Під час першого входу у мережу також повинні надавати безоплатний пакет зв'язку.

Всі перелічені зміни, включно з блокуванням спам-дзвінків, почнуть вводити поступово, аби оператори мобільного зв'язку мали час на технічні доопрацювання.