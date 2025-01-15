Топ 10 українських провайдерів за швидкістю завантаження (за даними Steam, 2025 рік)

Рівно два роки тому ми публікували перелік українських інтернет-провайдерів з найбільшою швидкістю доступу за даними Steam. Подивімось що змінилося за цей час.

Speedtest Global Index

Згідно з даними Speedtest Global Index від компанії Ookla, який будується на основі сотень мільйонів запитів до сервісу Speedtest, найшвидший мобільний Інтернет на листопад 2024 року (останні дані) в Об'єднаних Арабських Еміратах – швидкість завантаження 441,89 Mbps, дротовий – у Сінгапурі – 324,46 Mbps. Тут цікаво, що фіксований інтернет вже поступається мобільному принаймні для топу країн. "Найшвидше" мобільне місце – Абу-Дабі (ОАЕ) – 506,59 Mbps, а ось "дротове" несподівано Вальпараїсо (Чилі) – 321,85 Mbps.

Щодо України, то часи коли ми входили в Топ 10 країн з найшвидшим інтернетом давно минули, зараз все не так гарно. Україна займає лише 82 місце у світі за швидкістю мобільного інтернету – середня швидкість 31,23 Mbps. Це краще ніж в Йорданії та Лівані, але гірше ніж в Мексиці та Лаосі. За фіксованим інтернетом Україна на 69 місці зі швидкістю 83,81 Mbps. Тут ми Мексику обходимо, але поступаємося Болгарії.

За два роки мобільний інтернет в Україні став у три рази швидше і ми покращили свою позицію відразу на 45 пунктів! Швидкість дротового інтернету зросла у 1,5 раза, а ось позиція в рейтингу навіть погіршилася на два пункти.

Найшвидший в Україні за мобільним інтернетом Харків – 45,65 Mbps та 97 місце у світі. Київ лише на 116 місці з 35,88 Mbps. А ось фіксований інтернет краще у Києві – 93,69 Mbps та 79 місце у світі, у Харкові – 86,87 Mbps та 92 місце у світі. Інші українські міста в Топ не потрапили.

Загалом середня швидкість мобільного інтернету у світі складає 61,52 Mbps, фіксованого – 95,10 Mbps, тобто швидкість інтернету в Україні нижче середнього.

Статистика завантажень Steam

Але нам цікаві дані Steam, тому що вони дозволяють отримати перелік провайдерів за швидкістю завантаження ігор для кожної країни. Враховуючи обсяги даних, кількість гравців та природну структуру даних – цей показник навіть краще будь-яких досліджень від спеціально найнятих компаній.

Два роки тому ми вже писали як отримати статистику Steam по провайдерах. На глобальній мапі завантажень Steam за останні 7 днів обираєте потрібну країну та отримуєте рейтинги провайдерів за обсягом завантажених даних, сортування за швидкістю треба зробити руками. Одна проблема, Steam оперує офіційними юридичними назвами провайдерів, треба витратити трохи часу і знайти в українських реєстрах комерційні назви цих послуг.

Але спочатку трохи загальної інформації. За остані 7 днів українські гравці завантажили з серверів Steam 20,2 PB даних, що склало 1,5% від загального обсягу завантажень Steam за цей період. І це початок січня, жодних великих релізів 2025 року ще не було. Два роки тому цифри були скромніше – 9,2 PB за 7 днів, або 0,9% від загального трафіку Steam, тобто маємо двократне зростання за обсягами (скоріш за все це все ще той самий S.T.A.L.K.E.R. 2 плюс загальне збільшення розміру інсталяцій) та зростання у 1,5 раза по відсотку від загального трафіку Steam. Наче це і гарно, але...

Ось ці 1,5% від загального обсягу завантажень Steam, це суттєво більше ніж 0,85%, які має в Steam українська мова згідно з опитуваннями. Тож можна припустити, що приблизно 40% українських гравців використовують у Steam іншу мову, і гарно б щоб англійську.

Якщо взяти глобальну картину, то Україна споживає приблизно стільки ж контенту Steam, скільки й Австралія. Щодо топу країн, то ось він.

Топ країн Steam за обсягом завантаження

1. Китай – 343,1 PB

2. США – 285 PB

3. росія – 96,1 PB

4. Бразилія – 59 PB

5. Німеччина – 54,1 PB

6. Велика Британія – 40,5 PB

7. Канада – 34,3 PB

8. Франція – 31,2 PB

9. Польща – 26,2 PB

10. Японія – 26,2 PB

...

14. Україна – 20,2 PB

Але повернемося до українських провайдерів. Steam, на відміну від Ookla, не дає розбивку по мобільному та фіксованому інтернету, але можна припустити, що гравці здебільшого використовують дротовий інтернет, хоча звісно ж, ситуації можуть бути різні.

Топ 10 українських провайдерів за швидкістю завантаження зі Steam

1. Ланет – 117,3 Mbps

2. Макснет – 86,5 Mbps

3. Тріолан – 81,5 Mbps

4. TENET – 70 Mbps

5. Воля – 63 Mbps

6. HomeNet – 60,3 Mbps

7. Київстар – 58 Mbps

8. Vodafone Україна – 56 Mbps

9. УАРнет – 55,6 Mbps

10. Укртелеком – 47,1 Mbps

Як можна побачити у топі є не лише загальноукраїнські, а і локальні харківські, київські та вінницькі провайдери. Цікаво, що за обсягом завантаження перелік буде геть іншим, там веде Київстар, скоріше за все завдяки мобільному інтернету та охопленню по усій країні. Steam не дає конкретного обсягу данних на кожного провайдера, а лише місце в топі.

Топ 10 українських провайдерів за обсягом завантажених зі Steam данних

1. Київстар

2. Ланет

3. Тріолан

4. Воля

5. Vodafone Україна

6. Укртелеком

7. УАРнет

8. Макснет

9. TENET

10. HomeNet

100% серед наших читачів є користувачі усіх згаданих вище провайдерів. Діліться у коментарях вашими враженнями від обслуговування та швидкості, а також тим, які великі ігри ви завантажували зі Steam вже цього року.