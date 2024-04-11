Наприкінці поточної зими мені вдалось коротко познайомитись з електромобілем Honda e:NS1, який зараз набирає чималу популярність на українському ринку. Але, завдяки чому? Відповідь – завдяки поєднанню електричної мобільності та низької ціни, яка прийшла до нас з китайського ринку разом з електромобілем. Пропоную в цьому матеріалі не лише дізнатись більше про модель Honda e:NS1, але й обговорити в коментарях ситуацію про електромобілі китайського виробництва. Нехай це буде лише короткий тест, але також це буде довга та цікава історія – як відображення того, що зараз відбувається на українському автомобільному-електромобільному ринку та навіть з поглядом на європейські перспективи такого електрокара.

Дизайн: електричний кросовер Honda e:NS1 – що ти таке?

Якщо казати коротко, то це Honda HR-V актуального покоління, але у вигляді електромобіля та родом з китайських заводів. Тобто: маємо компактний кросовер з довгим капотом та короткою скошеною кришкою багажника, маємо приховані ручки дверцят, маємо суцільну панель замість традиційної решітки радіатора. Напевно, останній пункт – це єдине, що миттєво-швидко визначає модель Honda e:NS1 як електромобіль.

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Електрокар Honda e:NS1 поєднує формат кросовера та невеликі розміри: довжина – 4,39 метра; ширина – майже 1,8 метра; висота – майже 1,6 метра; колісна база – 2,61 метра. Увагу привертають цікаві деталі: чорні глянцеві колісні арки, приховані ручки дверцят, суцільна лінія ліхтаря. А також – відкидна панель з портами для зарядки GB/T, типовими для електромобілів з китайського ринку.

Салон електромобіля Honda e:NS1 також знайомий шанувальникам моделі Honda HR-V: загальні форми передньої панелі та сидінь, дефлектори вентиляції з індивідуальними регулюваннями, чорно-глянцева консоль з кнопками P-R-N-D, фонове підсвічування у дверцятах та кишені позаду. Все наче знайомо…

Однак: салон знайомий – але не ідентичний. Головною відмінністю є вертикально встановлений 15,1-дюймовий дисплей, що займає центральне місце в салоні. Він розділений на кілька сегментів та відповідає за «все-все-все»: аудіосистема та різноманітні налаштування, камера заднього огляду, керування «кліматом». Також відзначу 10,25-дюймовий дисплей цифрової панелі приладів, що тепер позбавлена протисонячного козирка.

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Салон Honda e:NS1 не вражає дизайном або ексклюзивними матеріалами, проте все зібрано до купи дуже й дуже непогано, достатні діапазони регулювань сидінь, опрацьована ергономіка – органи керування на очікуваних місцях, гарний огляд навколо. Особливість електромобіля Honda e:NS1 попереду – великий вертикальний дисплей; особливість позаду – відсутність складаних сидінь Magic Seats: все через розміщення акумулятора в підлозі. Щодо багажника електромобіля Honda e:NS1: я знаходив інформація про його об’єм на рівні 361 л, хоча для автомобіля Honda HR-V заявлено 304 л; можливо більший об’єм наведений з урахуванням ніші-органайзера під підлогою багажника.

Техніка: один електромобіль – різні версії

Отже, переходимо до технічної складової. Яка доволі типова: за основу взяли кузов моделі Honda HR-V, замість бензинового/гібридного двигуна – встановили електромотор; замість паливного бака – акумулятор в нижній частині кузова. Електромобіль Honda e:NS1 має лише один електромотор та передній привод, також використана незалежна підвіска попереду та напівзалежна позаду.

Це була загальна інформація, а ось тепер починаються деталі. По-перше, електромобіль Honda e:NS1 може бути у двох версіях, що помітно відрізняються акумулятором та електромотором. Початковий варіант – це електромотор потужністю 134 кВт або 182 к.с. (TZ190HSBMCF61), а також акумулятор ємністю 53,6 кВт·год та нормативним запасом ходу до 420 км за китайським вимірювальним циклом CLTC. Старший варіант – це електромотор вже на 150 кВт або 204 к.с. (TZ190HSAMCF61) та акумулятор ємністю 68,8 кВт·год, чого має вистачати на пробіг до 510 км за китайським вимірювальним циклом CLTC.

Крім двох версій за технікою, також існують дві версії, що відрізняються за виробництвом. Адже виробництво електромобіля відбувається одразу на двох спільних китайських заводах Honda, створених разом з місцевими китайськими компаніями. Чому так? Тому що китайський ринок доволі закритий – зайти туди можна лише за умови створення спільного підприємства з місцевими компаніями. Зрозуміло, для чого це зроблено: щоб отримати певний доступ до технологій виробника. Далі накладається висока популярність електромобілів: через погану екологію у великих містах, китайський уряд почав стимулювати ринок електромобілів різними методами – а виробники швидко на це відгукнулися.

Ось і отримали результат у вигляді численних електромобілів, що походять з китайських заводі. До речі, саме «заводів», навіть в цьому окремо взятому випадку. По-перше, існує спільний завод Honda та DongFeng – тоді електромобіль називається Honda e:NS1; по-друге, існує спільний завод Honda та GAC – тоді аналогічний електромобіль називається Honda e:NP1.

Рахуємо – один електромобіль, дві версії, два заводи виробника, дві назви моделі. Ой, стоп: навіть три назви! Адже саме такий електромобіль також представлений в Європі, але вже під назвою Honda e:NY1 та з максимальною технічною складовою: електромотор на 150 кВт та акумулятор на 68,8 кВт·год, що має забезпечити запас ходу до 412 км за більш реальним вимірювальним циклом WLTP. Цікаво виходить, лише зверніть увагу на різницю в обіцяному запасі ходу – від китайських показників потрібно віднімати 20-25% й то це ще будуть дуже оптимістичні числа…

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Сучасні електромобілі Honda будуються на так званій «архітектурі e:N»; фактично це кілька різних платформ, що відрізняються кількістю та місцем встановлення електродвигуна, а також схемою підвісок. Електромобіль Honda e:NS1 використовує доволі загальновживаний варіант: переднє розташування електромотора та передній привод, незалежна підвіска попереду та напівзалежна позаду. Фактично електрокар Honda e:NS1 з китайського заводу є провісником моделі Honda e:NY1, що призначена європейському ринку.

До речі, кросовер Honda e:NY1 розкриває кілька цікавих технічних характеристик. Наприклад, не лише потужність електромотора на рівні 150 кВт або 204 к.с., але також і його крутний момент на рівні 310 Нм; причому на колеса приходить 2788 Нм – так можна вирахувати передавальне число редуктора (i=9), що відповідне до збільшення крутного моменту. Також для європейської версії Honda e:NY1 заявлено прискорення до «сотні» за 7,6 секунди та максимум 160 км/год, хоча для китайських електромобілів обіцяно лише 150 км/год максимальної швидкості.

За кермом: приємний та зрозумілий характер

Тут знову згадаю кросовер Honda HR-V й порівняю з електромобілем Honda e:NS1 з погляду поведінки підвіски та шасі. Нормальний комфорт руху, невеликі крени кузова, легкість керма та керування загалом. Електрокар Honda e:NS1 залишив після себе враження швидкого порозуміння: одразу сів та поїхав.

На жаль, погода не дала можливості зробити замір динаміки, але за враженнями – потужності та тяги вистачає як для активних міських стартів зі світлофора, так і для прискорення до швидкостей 50-60-70 км/год або для обгонів на трасі під час руху зі швидкістю «близько сотні». Особливо, якщо додати характерну для всіх електромобілів лінійність тяги електромотора – натискаєш на педаль акселератора й одразу отримуєш відгук. А ще можна додати налаштування рекуперації-сповільнення завдяки «клікам» підкермовими пелюстками, та кілька режимів руху: спорт-режим очікувано робить реакції електромотора більш різкими, ECON-режим навпаки – дещо «притримує» двигун та зменшує динаміку.

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Електромобіль, що став героєм цього матеріалу, був представлений у стартовій версії: 134 кВт потужності та 53,6 кВт·год ємності акумулятора. Мотор дивує не стільки своєю потужністю та динамікою, скільки оформленням під капотом: все прикрито пластиковою накладкою, є лише кілька отворів – для доступу до трубок кондиціонера та охолоджуючої рідини. Зміна режимів руху дещо впливає на реакції електромотора, але не впливає на перерахунок запасу ходу: на 94% заряду акумулятора лічильник обіцяв 375 км – впевнено натякаючи на 400 км при повному заряді акумулятора. Але враховуйте різницю між циклами заміру CLTC та WLTP – я б радив розраховувати максимум на 300 км пробігу.

Вартість: скільки коштує електромобіль Honda e:NS1?

Згадайте про версії з різними електромоторами та акумуляторами, що було описано вище, а також додайте кілька відмінностей у комплектації та умови постачання конкретно взятого електрокара – під замовлення буде дешевше, а вже наявний в Україні зазвичай продають дорожче. Ось і отримаєте діапазон цін: електромобіль Honda e:NS1 коштує від $20-23 тис. за версію 182 к.с. та 53,6 кВт·год – й максимум до $25-27 тис. за версію 204 к.с. та 68,8 кВт·год.

В будь-якому випадку можна розраховувати на непоганий перелік обладнання: легкосплавні 17-дюймові колісні диски, LED-фари, клімат-контроль, вертикальний 15-дюймовий дисплей, цифрова панель приладів, камера заднього огляду, контурне фонове підсвічування салону. Максимальні комплектації можуть запропонувати панорамний дах, електропривод налаштувань сидіння водія, шкіряне оздоблення з контрастними вставками, збільшені 18-дюймові колісні диски тощо.

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Навіть в стартовій версії – електромотор на 182 к.с. та чималий акумулятор, легкосплавні колісні диски та LED-фари, цифрова панель приладів та великий центральний дисплей, камера заднього огляду та фонове підсвічування салону. Й все це за $20-23 тис.; а за можливості доплати – можна отримати ще більше потужності, акумулятору, оснащення.

Причому електромобіль Honda e:NS1 навіть у максимальній комплектації буде в 1,5 раза дешевше відносно європейської версії. Наприклад, на ринку Німеччині електрокар Honda e:NY1 лише починається з ціни 39 тисяч євро або $42,5 тис.

Підсумки тест-драйву Honda e:NS1

Насправді останній абзац і є ключовим в історії української популярності електромобілів з китайського ринку. Особливо, коли йдеться про електромобілі відомих світових брендів та зрозумілих моделей. А таких сьогодні чимало: Volkswagen ID.4 (також можна згадати ID.3 та ID.6), Audi Q4 e-tron, Toyota bZ4X, Honda M-NV. Тепер в цей перелік активно додається електрокар Honda e:NS1, популярність якого останнім часом дуже зросла. Й тепер стало зрозуміло чому.

Електромобіль надано – NEXT CAR