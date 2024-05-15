Google інтегрує Gemini у свій поштовий сервіс Gmail. Про це компанія повідомила на конференції Google I/O. Штучний інтелект зможе аналізувати та шукати потрібні користувачам листи, а також підбивати підсумки листувань в окремому віджеті.

Під час демонстрації Google показав, що в правому куті інтерфейсу Gmail з’явиться синій значок Gemini. Після натиску на нього відкриється бічна панель чатбота для введення тексту.

Якщо попросити підбити підсумки листів від певного контакту, то Gemini підготує стислий список усіх листів із короткими описами та гіперпосиланнями на них.

На останній секунді демонстраційного ролика користувач вводить “Відповісти, що я хочу бути волонтером на заході батьківської групи”, натискає “Enter”, після чого лист миттєво відправляється.