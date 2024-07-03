У листопаді 2023 року OpenAI представили GPTs — ШІ-асистентів всередині платформи, яких можуть розробляти користувачі. З того часу ентузіастами з усього світу було створено велику кількість GPTs.

Оскільки з кожним роком ChatGPT займає все більш вагоме місце в повсякденному житті, то ми вирішили розглянути, що таке GPTs, та написати про найбільш популярні та корисні з них.

Якщо коротко, то GPTs — це програма, яка використовує модель GPT для надання допомоги користувачам у різних сферах. Основні відмінності порівняно зі звичайним ChatGPT полягають у тому, що він спеціалізується на конкретних задачах (або сферах) і головне — ви самостійно можете задати параметри для його налаштування. Це все зроблено зручно у вигляді додавання інструкцій через вебінтерфейс.

Далі розглянемо найбільш популярні GPTs 2024 року, а також дізнаємось як їх використання може стати нам у пригоді.

1. Image generator

Розпочнемо з Image Generator який є інструментом для генерації зображень, створеним на основі GPT-4 від OpenAI. Він дозволяє користувачам створювати різноманітні зображення на основі текстових описів або наданих параметрів. Інструмент може бути використаний для створення графіки, ілюстрацій, дизайнів та інших візуальних матеріалів.

Ця модель є однією з найбільш використаних GPTs з нині існуючих завдяки своїй надзвичайно високої якості генерації зображень та точності. Модель відштовхується від вашого опису, тому чим більше ви надасте інформації, тим точніше результат буде відповідати вашим вимогам. Сама генерація зображень досить швидка.

Ця модель буде корисною в першу чергу дизайнерам та ілюстраторам, для швидкого створення ескізів та концептів. Хоча, вона може бути цікавою і для пересічних людей які ніяк не пов`язують себе з творчою діяльністю. Якщо ви вирішите протестувати її, будьте впевнені що вона може з легкістю захопити вас на годину, а може й більше.

2. Logo Creator

Другим цікавим рішення є Logo Creator — інструмент для створення логотипів. Використовуючи передові алгоритми, він здатний автоматично генерувати професійні логотипи на основі введених користувачем параметрів та побажань.

Якщо ви працюєте у сфері реклами або маєте свій малий бізнес та бажаєте оновити логотип, тоді цей інструмент буде гарним рішенням. Вбудована бібліотека шаблонів дозволяє користувачам вибирати з різних стилів та тем. Користувач вводить кілька ключових слів або вибирає тематику в вебінтерфейсі, і модель пропонує згенерувати декілька варіантів на вибір.

З недоліків, варто зазначити що модель відштовхується від вбудованих шаблонів. Тому в цьому є незначні обмеження якщо ви бажаєте отримати щось справді унікальне.

3. Hot Mods

Автор: ChatGPT

Посилання: Hot Mods

Ось ми дійшли до цікавого помічника для художників та дизайнерів.

Hot Mods спеціально розроблений для модифікації та покращення зображень. Він дозволяє редагувати зображення, додаючи нові елементи або змінюючи існуючі залежно від ваших інструкцій.

Хоча модель більше орієнтована на людей з творчою роботою, вона може бути корисною і для тих, хто не пов’язує себе з творчою діяльністю. Для користування необхідно завантажити зображення, яке хочете змінити, у вебінтерфейс та вказати детальний опис бажаних змін.

Знайти недоліки в Hot Mods досить складно. Єдине що можна виділити, це те що модель працює в поєднанні з DALLE-3 доступ до якої є тільки в платній підписці GPT Plus.

4. Code Copilot

Наступна модель зацікавить в першу чергу програмістів та розробників. Code Copilot — є інструментом для автодоповнення та генерації коду. Він допомагає розробникам писати код швидше та ефективніше, пропонуючи готові фрагменти коду, виправлення помилок та рекомендації на основі контексту.

Творці прокоментували цю модель так: “Кодуйте розумніше, створюйте швидше — з досвідом 10-річного програміста поруч із вами.” Модель створена для розробників-початківців, але також може використовуватися досвідченими програмістами.

Copilot підтримує різні мови програмування, включаючи Python, JavaScript, TypeScript, Ruby та інші. Спектр використання моделі є досить широким — від написання коду з “нуля” до коригування вже існуючого. Просто введіть початок коду або опис функції, і модель надасть відповідні варіанти.

З мінусів, модель може генерувати код з помилками або неповними рішеннями, що вимагає перевірки та корекції. Тому без базових знань програмування при використанні моделі можуть виникнути труднощі.

5. Write for me

І нарешті, майже універсальне рішення яке може стати в пригоді будь-кому. Write For Me — інструмент для генерації тексту, розроблений на основі технологій GPT-4 від OpenAI. Він допомагає користувачам створювати тексти різного типу та призначення, від статей і блогів до електронних листів і соціальних постів. Інструмент використовує штучний інтелект для написання контенту, враховуючи наданий користувачем контекст і ключові слова.

Модель буде цікава людям таких професій як — журналісти, письменники, маркетологи, а також студентам для написання робіт. Модель дозволяє значно скоротити час на написання текстів, надаючи готовий контент за лічені хвилини. При цьому якість тексту виходить доволі висока, що робить Write For Me універсальним інструментом для різних задач.

З мінусів, варто зазначити все ж обмежену креативність з боку моделі, та необхідність до перевірки, оскільки вона може робити незначні помилки. Підсумовуючи, попри недоліки, це корисний інструмент для створення текстового контенту, який може значно підвищити продуктивність.

***

Завершуючи наш огляд, варто зазначити що більшість GPTs використовують оновлену модель GPT-4 яка доступна тільки в платній підписці ChatGPT Plus. Наразі вартість місячної підписки становить $20 (~ 800 грн) для всіх регіонів світу.

Сьогодні ми оглянули добірку корисних GPTs. З ними та безліччю інших ви можете ознайомитися на офіційному сайті ChatGPT.

Діліться в коментарях, якими ШІ-асистентами користуєтесь ви.