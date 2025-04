Samsung представила Galaxy S25 та Galaxy S25+ з глибшою інтеграцією ШІ

Разом із Galaxy S25 Ultra, про який можна прочитати тут, компанія Samsung представила молодші моделі серії — Galaxy S25 та Galaxy S25+. Обидва пристрої зберігають ключові риси нової лінійки, зокрема використання новітньої платформи Qualcomm та покращеної оболонки One UI 7 на базі Android 15. Водночас мають кілька відмінностей у розмірах, ємності батареї та швидкості заряджання. Нижче докладно про всі основні нововведення.

Дизайн Galaxy S25 та Galaxy S25+

Порівняно зі старшою моделлю S25 Ultra, в Galaxy S25 та S25+ зміни в дизайні мінімальні. Окрім нових кольорів, єдиним помітним нововведенням корпусу стала менша товщина корпусу.

Загалом розміри Galaxy S25 тепер досягають 146,9 x 70,5 x 7,2 мм, а Galaxy S25+ – 158,4 x 75,8 x 7,3 мм. Відповідно до зменшення габаритів стала меншою і вага, Galaxy S25 важить 162 грами, а "плюс" – 190 грамів.

Матеріали корпусу при цьому не змінилися, рамка корпусу смартфонів виконана з армованого алюмінію, а фронтальну панель прикриває захисне скло Gorilla Glass Victus 2.

Обидві моделі мають рейтинг IP68, що означає захист від пилу та води на глибині до 1,5 м упродовж 30 хвилин.

Дисплей

Galaxy S25 отримав 6,2-дюймовий FHD+ Dynamic AMOLED 2X з адаптивною частотою оновлення екрана від 1 до 120 Гц. Galaxy S25+ має 6,7-дюймовий QHD+ Dynamic AMOLED 2X також з частотою 1–120 Гц.

В обох пристроях передбачено технології Vision Booster і Adaptive Color Tone, що покращують читабельність на сонці та підлаштовують колірний тон під зовнішнє освітлення.

Продуктивність та програмне забезпечення

Усі моделі лінійки Galaxy S25, включно з базовою та "плюс"-версією, тепер використовують флагманську платформу Qualcomm з процесором Snapdragon 8 Elite (для Galaxy) та графікою Adreno 830.

Щодо конфігурацій оперативної пам’яті та сховища, у Galaxy S25 доступні варіанти:

12 ГБ ОЗП + 128 ГБ

12 ГБ ОЗП + 256 ГБ

12 ГБ ОЗП + 512 ГБ

У Galaxy S25+ немає опції на 128 ГБ, тож тут можна обрати:

12 ГБ ОЗП + 256 ГБ

12 ГБ ОЗП + 512 ГБ

Підтримки карт пам’яті не передбачено.

Смартфони підтримують 5G, роботу в мережах LTE, новий стандарт Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC.

На обидвох смартфонах встановлена операційна система Android 15 з оновленою фірмовою оболонкою One UI 7. Фішки ті самі, що й в Galaxy S25 Ultra: глибока інтеграція чат-бота Gemini від Google та власні ШІ-розробки Samsung.

Завдяки цьому в S25 та S25+ з’явилися розширені можливості голосових і текстових команд: можна попросити ШІ-агента знайти кафе поблизу й одразу створити подію в календарі, надіслати запрошення, а також швидко витягнути потрібну інформацію з довгого відео та багато іншого.

Також One UI 7 приносить у смартфони новий екран блокування з панеллю Now Bar, яка показує сповіщення в реальному часі (навігацію, результати матчів тощо), а Now Brief забезпечує ранкові та вечірні дайджести (прогноз погоди, звіти про сон, добірки новин, нагадування тощо).

Камери

На відміну від Ultra-моделі з акцентом на 200 МП сенсор та нову ультраширококутну камеру, Galaxy S25 та S25+ отримали такий вже знайомий набір камер:

12 МП ультраширококутна (f/2.2, кут огляду 120˚)

50 МП ширококутна (f/1.8, OIS, кут огляду 85˚)

10 МП телефото (3x оптичний зум, f/2.4, кут огляду 36˚)

12 МП фронтальна (f/2.2, кут огляду 80˚)

Це класичний для Samsung основний “тріо-модуль” та селфі-камера, але покращена обробка зображень завдяки новому процесору має трохи підняти загальний рівень якості фото- та відеозйомки.

Акумулятор та швидкість заряджання

За даними Samsung, ємності акумуляторів молодших моделей вистачить на повноцінний день активного використання:

Galaxy S25 отримав акумулятор на 4000 мА⋅год, підтримує заряджання на 25 Вт (до 50% приблизно за 30 хвилин). Також присутня функція Fast Wireless Charging 2.0 та реверсивна бездротова зарядка Wireless PowerShare, аби ділитися енергією з навушниками чи годинниками.

Galaxy S25+ комплектується більш містким акумулятором на 4900 мА⋅год та має швидше дротове заряджання 45 Вт (до 65% приблизно за пів години). Є аналогічна підтримка бездротових зарядок.

Перші враження та ціни

Новинки Galaxy S25 та S25+ не отримали значних нововведень, але пропонують підтверджений часом рецепт флагмана на кожен день: компактні розміри, міцні матеріали, швидку платформу, якісні екрани, спроможні камери та хорошу автономність. Тепер це все також приправлене можливостями ШІ з використанням чат-бота Gemini. Чи виявиться це нововведення достатнім для покупців, ми дізнаємося вже дуже скоро.

Що повертає нас до питання цін.

Для Galaxy S25 вони будуть наступними:

128 ГБ - 41 999 грн

256 ГБ - 43 999 грн

512 Гб - 47 999 грн

Для Galaxy S25+: