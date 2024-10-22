Поштомат “Незламності” з Wi-Fi, автоматичне вимірювання габаритів відправлень та інші розробки, над якими працює “Нова пошта”

“Нова пошта” періодично проводить внутрішні презентації нових розробок, в рамках яких команди показують менеджменту потенційні нововведення, які вже пройшли певне тестування в окремих відділеннях чи підрозділах компанії. Деякі з них вже скоро будуть доступні широкому колу споживачів, тож оскільки в мене була змога ознайомитися з цими розробками, то розглянемо найцікавіші з них детальніше.

Поштомат “Незламності”

На початок цього року в мережі “Нової пошти” було майже 16 тис. поштоматів, тож більшість користувачів логістичного оператора знають про переваги та недоліки цих пристроїв. Та і сама компанія постійно збирає дані про їх використання, тож було лише питанням часу, коли буде представлене оновлення. В “Новій пошті” також добре розуміють виклики сьогодення, зокрема проблему відключення світла через російські атаки на енергосистему. Тому разом з українським виробником компанія працювала над новим поштоматом “Незламності”.

Він має виправити основні недоліки цього покоління поштоматів “Нова пошта”, зокрема в новій розробці було покращено надійність кріплення, поштомат буде складніше перевернути, окрім цього, його комірки буде важче виламати, адже щілини між дверцятами було значно зменшено. Це також дозволило збільшити герметичність, тож менше шансів, що у поштомат потрапить вода.

Наявні поштомати “Нова пошта” можуть перегріватися, або навпаки замерзати та не відкривати дверцята. Нова конструкція має зменшити ймовірність таких ексцесів. Для самої ж компанії вона також спрощує заміну компонентів поштомата, якщо в ній є потреба.

Але найголовніше, і це плюс також для більшості користувачів, поштомати “Незламності” зможуть автономно працювати протягом 16 годин завдяки вбудованому акумулятору. Також на їхній дах встановлена регульована сонячна панель, яка при сприятливих погодних умовах дозволяє збільшити час роботи батареї.

Й оскільки під час відключень світла для клієнтів “Нова пошта” може гостро постати питання підзарядки своїх гаджетів, зокрема й для того, щоб забрати посилку з поштомата, то у таких випадках можна буде підзарядитися прямо від нього. На корпусі поштомата розміщені підставки для бездротової зарядки та USB-порти з підтримкою PowerDelivery та QuickCharge 3.0. Одночасно від нього зможуть заряджатися 12 пристроїв.

При цьому поштомат “Незламності” також слугує точкою доступу Wi-Fi, тож до нього можна під'єднатися, щоб отримати доступ в інтернет. Проте у випадку довгих відключень світла робота цієї функції так само залежить від резервного живлення операторів та провайдерів, тому вона може не працювати. Ставити Starlink на кожен поштомат, звісно, дуже дорого.

Враховуючи кількість наявних поштоматів у мережі “Нової пошти” поки що не варто розраховувати на їхню швидку заміну, але з огляду на кількість вдосконалень, поштомати “Незламності” будуть чудово заміною попередніх версій.

Автоматичне вимірювання габаритів відправлення

З погляду звичайного користувача “Нової пошти” не завжди зрозуміло, навіщо компанія прагне впроваджувати зміни, які у підсумку будуть економити на одній операції лише декілька секунд. Проте в масштабах великого логістичного оператора ці зекономлені секунди часто складаються у значне пришвидшення процесів, що відповідно дозволяє пропускати більше відправлень, а значить й отримувати вищий прибуток. Одну з таких змін пропонує проєкт автоматичного вимірювання габаритів та ваги відправлень, який має скоротити цей час з 15 до 5 секунд, адже зараз цей процес в основному відбувається вручну.

Спеціальний пристрій автоматично вимірює розміри відправлень до 120 см та їхню вагу, якщо вона не перевищує 50 кг.

Для цього потрібно просто розмістити коробку з посилкою на платформі, й далі датчики зроблять всі потрібні розрахунки.

Тож відділення “Нової пошти” вже скоро можуть почати відмовлятися від традиційних зважувальних пристроїв та рулеток, принаймні для не дуже габаритних відправлень.

Самообслуговування у відділенні

Декілька років тому гігант електронної комерції Amazon почав тестувати концепцію магазинів, у які можна було просто зайти, взяти потрібний товар з полиці та піти. Відстеження того, що саме взяв покупець та зняття грошей з його карти, підв’язаної до облікового запису Amazon, відбувалося автоматично. В “Новій пошті” ще не дійшли до такого рівня автоматизації, та й сама концепція магазину без касирів Amazon, як потім з’ясувалося, все одно вимагала залучення людей, які віддалено підтверджували покупки.

Але можливість розвантажити операторів та дати користувачам більше свободи все ж виявилася привабливою для “Нової пошти”, тому компанія зараз тестує формат, при якому ви можете зайти у відділення, скористатися терміналом самообслуговування та просто взяти зі стелажа свою посилку. Ніякого контакту зі співробітниками відділення при цьому не відбувається.

Цей підхід також дозволяє “Новій пошті” розв’язати проблему з нестачею персоналу у відділеннях, який зараз сягає 20-30%. Та й частина клієнтів, схоже, раді оминути людське спілкування, адже за результатами тестування системи у відділенні №26 у Києві, 37% його клієнтів наразі обслуговуються самостійно. Такому рівню адаптації, технологія завдячує своїй простоті. Користувачу лише потрібно підійти до термінала, просканувати свій код у застосунку “Нова пошта” або ввести номер телефона та обрати відправлення, яке потрібно отримати, далі система вкаже на номер стелажа та полички, з якої потрібно забрати посилку.

Ніяких дверцят чи замків на стелажах немає, що викликає занепокоєння щодо безпечності інших відправлень, адже хтось може зловмисно прихопити не тільки свою посилку, або ж банально переплутати. Втім розробники системи кажуть, що відеоспостереження цілком достатньо для контролю, а клієнтам навпаки подобається довіра з боку компанії.

Система допомоги водієві

20 вересня авіакомпанія Supernova Airlines, що входить до складу групи NOVA (“Нова пошта”) здійснила сертифікаційний політ на власному літаку Boeing 757-200F, на якому планує почати регулярні комерційні перевезення вантажів в зимовому сезоні 2024-2025 років. Тобто наші відправлення скоро зможуть не тільки їхати, але і літати власним літаком “Нової пошти”. Але щоб вони до нього добралися, потрібен автомобільний транспорт, і компанія використовує дуже багато вантажівок та фургонів різного розміру. На жаль, періодично вони потрапляють в ДТП, за даними компанії з початку року їх було вже понад 200, а сума збитків склала 121 млн грн. Й оскільки часто причиною аварій стає відволікання водіїв, компанія вирішила почати тестувати систему моніторингу, яка мала б підвищити безпеку водіння.

Удосконалена система допомоги водію (ADAS - Advanced driver-assistance systems) була встановлена на деякі вантажівки “Нової пошти” для тестування, вона складається з камери та датчиків, які фіксують як ситуацію на дорозі, так і в кабіні водія.

Зокрема вона моніторила чи не засинає людина за кермом, чи не зіває, курить, п’є, говорить телефоном чи ще якось відволікається від дороги та попереджала про потенційні небезпеки на дорозі. За час тестування, за даними команди “Нової пошти”, яка проводила його, кількість випадків, коли водії знаходилися у небезпечній ситуації зменшилася на 72%.

Продаж пакування

Кожного місяця “Нова пошта” продає у своїх відділеннях близько 300 тис. коробок, які купують як для власних потреб, так і для бізнесу при відправленні покупок. Тож в компанії з’явилася гіпотеза, що пакування можна продавати у відділеннях як окремий товар. Її вже протестували у двох відділеннях, в яких для продажу коробок був встановлений спеціальний стенд та термінал з цифровим помічником, що допомагав визначитися з потрібним пакуванням. Концепція виявилася робочою, і в “Новій пошті” планують далі її розвивати, тож клієнтам має стати простіше та швидше купувати потрібне пакування.

Але не тільки у відділеннях. Ще однією проблемою, над розв’язанням якої працюють в компанії є індивідуальне пакування для бізнесу. Звісно, що підприємці для розвитку своїх брендів прагнуть відправляти покупцям товари не просто у стандартних коробках з логотипом “Нової пошти”, а з власним дизайном. Проте для більшості невеликих бізнесів це є проблемою, починаючи від визначення пакування потрібного розміру та його матеріалів, і закінчуючи дизайном та пошуком потрібного постачальника. Тому в “Новій пошті” вже створили MVP-версію порталу (minimum viable product - мінімально життєздатний продукт), на якому тестують можливість для бізнесу замовляти пакування у власному дизайні.

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Якщо тестування на фокус-групі пройде вдало, то надалі підприємці зможуть обирати потрібний тип та розмір коробки, її матеріали, а також завантажувати власний макет дизайну, який буде друкуватися на поверхні пакування. Весь процес замовлення та оплата буде реалізована через єдиний портал, з подальшим відправленням у потрібне відділення “Нової пошти” чи на потрібну адресу. Сподіваюсь, що цей проєкт все ж перейде від тестування до реального сервісу, і українські малі бізнеси теж зможуть радувати своїх клієнтів цікавим та унікальним пакуванням.