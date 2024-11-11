Підготовка до військової служби: 15 корисних застосунків, посібники та YouTube-канали

В Україні війна триває вже майже три роки й, очевидно, триватиме ще довго. Тому підготовка до військової служби та й взагалі планування своїх дій під час війни є базовим складником нашого життя сьогодні. За словами військовослужбовця ЗСУ та публіциста Павла Казаріна, немає жодних спеціальних людей, народжених для війни.

«Три чверті тих, хто носить піксель, ще нещодавно були цивільними. У кожного за спиною шлейф власної біографії, тилової професії та сімейної історії. Пасажири будь-якого автобуса, на якому ви їдете на роботу, цілком могли б бути вашими товаришами по службі зі взводу. Нехай вас не вводить в оману наша форма. Вона може бути на кожному», — писав у одній зі своїх публікацій Павло. Тому ми вирішили зібрати корисні застосунки та посібники, які допоможуть підготуватися до служби в Силах безпеки та оборони України, адже підготовлений — значить озброєний.

Доступні корисні застосунки для військового вишколу

Для реальної підготовки до військової служби в Україні наразі існує багато різних вишколів, підготовчих офлайн та онлайн курсів, а також додатків і комп'ютерних програм. Змоделювати ситуацію на полі бою тепер можна і без залучення сотні військових на полігоні. Сучасні технології дозволяють відтворювати подібні сценарії навіть у формі гри. Нижче наводимо основні доступні корисні застосунки та програми, які допоможуть на старті.

1. TacticMedAid

TacticMedAid

2. MilChat

MilChat

Це спеціалізований військовий безпечний месенджер з End-to-end шифруванням, реєстрацією без телефонного номера (лише за поштою), можливістю наносити на мапу обʼєкти в умовах бойових дій. Додаток може робити запис та взаємодіяти з треками, вести трансляцію місцезнаходження, обмінюватися тактичною обстановкою за допомогою позначок на мапі; вимірювати відстані та кути, взаємодіяти з мапою в офлайн режимі; шукати об'єкти на мапі за назвою та координатами, має декілька систем координат. Тут є можливість дзвонити, створювати зашифровані групові чати та канали на необмежену кількість учасників. Він є у Google Play та в App Store. Розробник — Ярослав Шерстюк. Як працює український месенджер MilChat, дивіться за посиланням.

3. «Навчання воїна»

4. MineFree

MineFree

Застосунок забезпечує користувача такими можливостями: сповіщати ДСНС про місця з вибухонебезпечними та підозрілими предметами; переглядати мапу з територіями, які визначені ДСНС як потенційно забруднені вибухонебезпечними предметами; ознайомитися з довідником ДСНС, який містить відомі вибухонебезпечні предмети. У разі наближення до небезпечного об'єкта, який вже був попередньо ідентифікований ДСНС, додаток автоматично попередить вас про небезпеку за допомогою текстового повідомлення, а також вібро- та аудіо- сигналу. MineFree має звичні для всіх мапи Google, автоматичну геолокацію для сповіщення ДСНС, а фотографії зроблені через застосунок не зберігаються на телефоні. Він є як у Google Play, так і в App Store.

5. «єППО»

6. Green Night та Pro Night

Застосунки Green Night і Pro Night

Мобільні застосунки Green Night і Pro Night від iOS Software Engineer в GlobalLogic Віктора Победрі дозволяють перетворити iOS-смартфон на прилад нічного бачення. На початку повномасштабного вторгнення рф в Україну ці додатки набули популярності: вони стали в пригоді при світломаскуванні у місті (коли заборонено вмикати ліхтарі) та для бійців ТРО під час патрулювання. Застосунки працюють за принципом посилення сигналу: вони ефективні в умовах нічної вулиці, але не в темній кімнаті (де нічого підсилювати). Версія Pro Night дозволяє робити 20-кратний зум, регулювати яскравість і рівень FPS, фотографувати.

7. Drill

Мобільний додаток від українських розробників для тренування стрілецьких навичок. Це персональний тренер з тактичної стрільби, який допомагає військовим і цивільним напрацьовувати бойові навички. Додаток не потребує спеціального обладнання та місця. Тут можна міксувати вправи, відстежувати прогрес та отримувати зворотний зв'язок. Інструктори пропонують авторські програми різної складності. Після завантаження додатка необхідно вказати свій рівень досвіду володіння зброєю, мету навчання, бажану регулярність тренувань, зазначити статус (цивільний, військовий, поліцейський) і обрати вид зброї — від пістолета до снайперської гвинтівки. Drill є у Google Play та в App Store.

8. «Стрілець»

9. TacticMap

Український багатофункціональний застосунок, спеціально розроблений для військових та фахівців, які працюють з картами та координатами. Він робить навігацію та планування завдань на мапі легкими, навіть без інтернету. TacticMap є лише в AppStore. Має українську й англійську мови.

Серед основних функцій: робота з мапами; створення тактичних обʼєктів, є можливість створювати шари та тактичні обʼєкти згідно зі стандартом NATO АРР6, користувач може зберігати та керувати важливими точками та обʼєктами на мапі; підтримка систем координат, йдеться про різні системи: УСК2000, WGS84, MGRS та UTM, що дозволяє працювати з даними точно на будь-якій території; імпорт та експорт шарів, можливість імпортувати та експортувати шари та об’єкти, щоб ділитися ними з іншими користувачами; усі дані зберігаються в iCloud, гарантуючи їхню безпеку і доступність на платформах Apple: iPhone, iPad, MacOS, TVOS, Apple Watch.

10. «Правовий навігатор»

11. LifesaverSIM

Ігровий симулятор з домедичної допомоги та тактичної медицини від львівської ігрової студії Thundermark. Верифікація через «Дію» дозволяє отримати безоплатний доступ до розширених можливостей додатка всім громадянам України незалежно від їх розташування. Тренувальний модуль у LifesaverSIM включає ігрові симуляційні сценарії, які адаптовані для підтримки та доповнення існуючої програми підготовки у Силах оборони України. Цей модуль призначений для усіх військовослужбовців та військових резервістів. Застосунок є як у Google Play, так і в App Store.

12. УКРОП або MyGun

Спеціалізоване програмне забезпечення розрахунку даних для стрільби, яке призначене для розрахунку даних щодо цілі підрозділами артилерії з урахуванням топогеодезичної, метеорологічної та балістичної підготовки. Додаток записує і зберігає елементи бойового порядку (спостережні пункти, вогневі позиції, орієнтири), автоматично розраховує координати цілей ураження, дає точні метеорологічні дані для стрільби та допомагає пристрілятися до цілей. Розробник — Ярослав Шерстюк, який є артилеристом. Він навчився розробляти «воєнний» софт самостійно.

«Я був лінивий, не хотів рахувати по лінійках. Тож розробив балістичний калькулятор для артилеристів, який працював ще на кнопкових телефонах. З роками калькулятор «допокращували» до додатка, яким зараз користуються 18 000 військових — на Android це УКРОП, а на iOS — MyGun. Оновлювати їх допомагали програмісти з EPAM та інших ІТ‑компаній. На піку команда складалася із семи розробників», — розповідав Forbes Ukraine Ярослав Шерстюк у 2022 році.

13. Топик

14. «База»

15. «Армія+»

У серпні 2024 року Міноборони запустило застосунок для військових, який покликаний побороти армійську бюрократію. Він містить електронне посвідчення військового та можливість отримати УБД. У застосунку доступні 11 видів рапортів, опитування та навчання. Це перша державна платформа з комплексним онлайн-навчанням військовій справі. До застосунку «Армія+» мають доступ лише чинні військові. Цільова аудиторія на першому етапі — військові ЗСУ та ДССТУ. У майбутньому застосунок планується масштабувати на всі Сили оборони України. Через додаток можна подавати рапорти в декілька кліків, а підписувати двома видами електронних підписів. Він є у Google Play та в App Store.

Слід зазначити, що це далеко не всі корисні застосунки, які можуть допомогти з підготовкою до служби у війську. З 2014 року багато волонтерів, айтівців та IT-компаній задіяні у розробці ПЗ для наших військових. Це сотні, а може вже й тисячі корисних рішень, які спрощують життя на війні. Більшість таких розробок не є загальнодоступними, а призначені саме для чинних військовослужбовців.

Інфографіка Forbes у матеріалі за 2022 рік

Керівник IT-напрямку (C2IS) ГО «Аеророзвідка» Руслан Прилипко розповів нам трохи про корисні застосунки, які мають відношення до бойових інформаційних систем. За його словами, мобільний застосунок DELTA Monitor Mobile дозволяє використовувати практично всі можливості веб платформи DELTA Monitor (це інструмент збору та обробки інформації про ворожі сили, координації сил оборони по стандартам НАТО) на мобільному пристрої, маючи при цьому можливість доступу до збереженої інформації в режимі offline, відстеження дружніх сил, доступ до супутникових знімків, а також надзвичайно захищене розповсюдження та керування додатком.

«Раніше у війську панувала думка, що DELTA це система для штабів, однак зараз мобільний застосунок дозволяє вирішувати практично усі завдання, які стоять перед військовими на тактичному рівні. Це повноцінний тактичний клієнт для виконання повсякденний військових задач. Вхід до застосунку DELTA захищений подвійною автентифікацією за міжнародним безпековим стандартом FIDO2, що робить його унікально захищеним на відміну від інших військових застосунків», — пояснив фахівець.

Руслан Прилипко, керівник напряму C2IS, ГО «Аеророзвідка»

Також керівник IT-напрямку ГО «Аеророзвідка» окремо відзначив захищений військовий месенджер Element, який також є частиною екосистеми DELTA. Цей месенджер дає можливість безпечно та надійно обмінюватися інформацією з верифікованими користувачами екосистеми. А ще він має просунуті можливості чат-бот автоматизації для полегшення виконання повсякденних рутинних завдань військових.

«На тактичному рівні широке поширення має застосунок «Кропива». DELTA має інтеграції з «Кропивою», що дозволяє користувачам обмінюватися інформацією між системами для вирішення бойових завдань. Досить популярним є і мобільний застосунок «Віраж-Планшет», який містить інформацію про повітряну обстановку», — повідав Руслан Прилипко.

Айтівець також відзначив, що у секторі безпеки і оборони є кілька спеціалізованих ІТ-підрозділів, які постійно потребують тих чи інших спеціалістів для розробки рішень. За його словами, наразі спостерігається тенденція, коли окремі військові організації напряму шукають собі ІТ-фахівців для вирішення завдань інформатизації та автоматизації.

«Це дуже цікавий феномен, який означає, що окремі бригади не очікують централізованого рішення, а формують свої власні R&D та розробницькі спроможності через рекрутинг у військо. Щоб зрозуміти, які айтівці потрібні війську, достатньо зайти на сторінку Lobby X. Там ви побачите різноманіття вакансій, які не дуже і відрізняються від цивільного ІТ-сектору. Там є вакансії від класичного системного адміністратора до Machine Learning Engineer і Customer Success Manager. Це є свідченням того, що у Силах безпеки та оборони розробляються сучасні ІТ-проєкти, які потребують такої ж сучасної експертизи», — підсумував Руслан Прилипко.

Навчальні посібники, курси та YouTube-канали

За майже три роки великої війни українські військові, волонтери, айтівці та фахівці з інших сфер створили сотні курсів, навчальних програм, посібників, відеозаписів, інструкцій та порад, які можуть допомогти з підготовкою до військової служби. Нижче зібрали трохи таких матеріалів.

Навчальний курс з військової підготовки від Дарія Зіяде (позивний «Сирієць») — цей курс навчить правильно поводитися зі зброєю, пересуватися у бойових умовах, користуватися укриттями, маскуватися, орієнтуватися на місцевості та обладнувати позиції.

Навчальні матеріали та військові публікації від сайту sprotyvg7.com.ua — це інформаційний ресурс управління підготовки (G7) штабу Командування Сил територіальної оборони Збройних Сил України. Тут зібрані знання і навички, які базуються на унікальному досвіді бійців + Навчальні матеріали від Сил територіальної оборони ЗСУ.

Книга «Тактика легкої піхоти для малих підрозділів» — тактичний посібник для командирів та бійців дуже малих груп (від 3 до 30 чоловік).

Пам'ятка військовослужбовцю під час підготовки до бою та в бою — тут знайдете інструкції з психологічної підготовки, рекомендації по допомозі побратиму, основні принципи бою, рекомендації щодо безпеки.

Пам’ятка стрільця — тут знайдете тактико-технічні характеристики зброї та озброєння стрільця, інформацію про особливості дій стрільця у складі бойової групи та багато іншого корисного матеріалу.

Електронна військова бібліотека — тут зібрана величезна кількість дуже корисних книг, посібників, навчальних матеріалів, наукових статей на військову тематику. На цьому ресурсі ви знайдете матеріали про артилерію, БПЛА, вогневу підготовку, зв'язок, розвідку, тактику і застосування військ, загальні військові стандарти та багато іншого.

Електронна військова бібліотека

Тотальний опір. Інструкція з ведення малої війни для кожного (частина 1, частина 2) — легендарна книга швейцарського воєнного експерта майора Ганса фон Даха. Це посібник, метою якого є навчити, як перемагати навіть тоді, коли супротивником є, здавалося б, непереможна і суттєво переважаюча військова потуга. Автор розкриває моральні засади, стратегічні цілі, тактику і бойові техніки.

Яблуня — це платформа з теоретичними матеріалами для новачків та порадами досвідчених військових. Тут можна знайти величезну кількість навчальних посібників та корисні застосунки. Ресурс був створений для підготовки до мобілізації та загального ознайомлення з темами військової справи. Це сайт насамперед для осіб без бойового досвіду і належної підготовки, але інші теж зможуть знайти тут щось корисне чи нове.

Методичний посібник з кібербезпеки для військових та держслужбовців — матеріал підготовлено спільно з Департаментом контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ. У посібнику розповідають про кіберзахист смартфонів, корисні застосунки, налаштування безпеки спілкування у соціальних мережах та інше.

Steel Beasts Pro — система імітаційного моделювання подібна до гри, яку можна встановити на комп’ютер. Це розробка eSim Games. Симулятор відображає фізику транспортних засобів, балістику, місцевість, погоду, тактику бойових дій, інженерні операції, логістику та навіть прогнозує розліт уламків. Програма настільки деталізована, що дозволяє встановлювати окремі міни. Вона вже має переклад на українську мову та карти української місцевості для ефективного відпрацювання ведення бойових дій. Наразі у військової школи «Боривітер» існує розроблена програма із застосування системи Steel Beasts Pro.

Liftoff: FPV Drone Racing — це симулятор використання FPV-дрона. Тут можна не лише керувати дронами, а й створювати їх із нуля. Гравці зможуть конструювати свої власні літальні апарати та запускати їх. Спостерігати за тим, що відбувається, можна через вбудовану камеру, пролітаючи над локаціями, відтвореними у грі. На цій грі тренуються і наші військові. Гру можна завантажити у Steam та у КУЛІ.

Ігрові симулятори, на яких можна почати опановувати бойові навички — пізнавальна стаття колег з видання Texty про те, як можна почати вчитися воювати, опановувати тактику бою і будову танків, граючи в комп’ютерні ігри, що імітують бойові дії. Слід пам'ятати, що досвід на симуляторі не заміняє реального досвіду, але готує до нього.

Тактична медицина НАТО — протокол M.A.R.C.H. — навчальне відео про алгоритм дій та надання домедичної допомоги в бойових умовах.

Корисні YouTube-канали:

У цій статті є лише невелика вибірка всього того корисного, що зробили українці за 10 років війни з рф. Якщо вам є що додати, пишіть у коментарях. А закінчити хочеться словами військовослужбовця Павла Казаріна: «Щоб наша війна рано чи пізно закінчилася на нашу користь, необхідна дуже проста річ. Потрібно просто не припиняти стріляти».