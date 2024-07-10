Компанія Samsung провела традиційну літню презентацію Unpacked, під час якої показала складаний флагманський смартфон Galaxy Fold6. Модель стала продовженням торішнього Fold5, з виходом якого можна було констатувати дорослішання категорії складаних пристроїв. Але цього року в Samsung зробила ставку на те, щоб Fold6 сприймався власниками звичайних смартфонів ще нормальніше. Які нововведення компанія для цього зробила та що загалом цікавого в новому складаному флагмані Samsung, я розкажу в цьому матеріалі.

Galaxy Fold6 проти Galaxy Fold5

Для початку, порівняймо основні характеристики смартфона з попередником:

Galaxy Fold5 Galaxy Fold6 Розміри та вага У складеному вигляді – 154,9×67,1×13,4 мм У розкладеному – 154,9×129,9×6,1 мм 253 грами У складеному вигляді – 153,5х68,1х12,1 мм У розкладеному – 153,5х132,6х5,6 мм 239 грамів Оперативна пам’ять і сховище 12 ГБ оперативної та 256, 512 ГБ або 1 ТБ вбудованої пам’яті 12 ГБ оперативної та 256, 512 ГБ або 1 ТБ вбудованої пам’яті Процесор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Графічний процесор Adreno 740 Adreno 750 Бездротові модулі Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC Дисплеї Зовнішній 6,2-дюймовий Dynamic AMOLED 2X, 2316х904 точок, 48-120 Гц, 23.1:9, Corning Gorilla Glass Victus 2, 1750 ніт Гнучкий 7,6-дюймовий Dynamic AMOLED 2X, 2176х1812 точок, 1-120 Гц, 1750 ніт, з підтримкою пера S Pen Зовнішній 6,3-дюймовий Dynamic AMOLED 2X, 2376х968 точок, 1-120 Гц, 22.1:9, Corning Gorilla Glass Victus 2, 2600 ніт Гнучкий 7,6-дюймовий Dynamic AMOLED 2X, 2176х1812 точок, 1-120 Гц, 2600 ніт, з підтримкою пера S Pen Основні камери 50 Мп ширококутна, f/1.8, Dual Pixel PDAF, оптична стабілізація; 10 Мп телефото, f/2.4, PDAF, оптична стабілізація, 3x зум; 12 Мп ультраширококутна, f/2.2, 120˚, PDAF, електронна стабілізація. 50 Мп ширококутна, f/1.8, Dual Pixel PDAF, оптична стабілізація; 10 Мп телефото, f/2.4, PDAF, оптична стабілізація, 3x зум; 12 Мп ультраширококутна, f/2.2, 120˚, PDAF, електронна стабілізація. Фронтальні камери 10 Мп, f/2.2 4 Мп, f/1.8 10 Мп, f/2.2 4 Мп, f/1.8 Аудіо Стереодинаміки Стереодинаміки Акумулятор 4400 мА•год 4400 мА•год Зарядка Бездротова до 25 Вт, безпровідна — до 15 Вт, реверсивна — до 4,5 Вт Бездротова до 25 Вт, безпровідна — до 15 Вт, реверсивна — до 4,5 Вт Роз’єми USB Type-C 3.2 USB Type-C 3.2 Операційна система Android 14, One UI 6.1 Android 14, One UI 6.1.1

Дизайн та матеріали Galaxy Fold6

Перше, що помічаєш при знайомстві з Galaxy Fold6 – це трохи оновлений дизайн. Смартфон став більш квадратним, в нього тепер гостріші грані та обидва дисплеї мають менш заокруглені кути.

Матеріали при цьому не змінилися, рамка корпуса виконана з полірованого авіаційного алюмінію, а тильну та фронтальну сторону Galaxy Fold6 у складеному вигляді прикриває захисне скло Gorilla Glass Victus 2. Як видно, титан та міцніше захисне скло Gorilla Armour поки що залишаються перевагою моделей з лінійки Ultra.

Клавіші керування в Galaxy Fold6 винесені на праву грань корпусу, тут можна знайти кнопку регулювання гучності та живлення, в яку вписано сканер відбитків пальців.

Проте варто зазначити, що в конструкції Galaxy Fold6 не обійшлося без змін. Новинка отримала менший шарнір, який робить згин внутрішнього гнучкого екрана, по-перше, менш помітним, по-друге, менш відчутним, якщо провести по ньому пальцями. Під певним кутом згин все ще видно, але він справді став меншим.

Сам внутрішній гнучкий екран не отримав якихось значних нововведень, він все ще прикритий захисною плівкою, яку можна подряпати гострими предметами. Втім, за декілька останніх поколінь гнучкі дисплеї лінійки Galaxy Fold стали міцнішими, тож при нормальному використанні (якщо не класти на них ключі чи монети) мають прослужити довго.

Однією з важливих змін в Galaxy Fold6 стала зміна пропорцій, товщини та ваги смартфона. У складеному вигляді став меншим у висоту, трохи ширшим та набагато тоншим – 153,5 × 68,1 × 12,1 мм (у розкладеному – 153,5 × 132,6 x 5,6 мм). Але найголовніше, вага Fold6 тепер складає 239 грамів, тобто не сильно більше, ніж в Galaxy S24 Ultra (232 грами). Це і є та “нормалізація”, про яку мова йде в заголовку. Складаний флагман за зручністю став ближчим до моноблочних моделей. Зовнішній дисплей виріс у діагоналі до 6,3 дюйма, отримав співвідношення сторін 22.1:9 проти 23.1:9 у Fold5. Таким чином в складеному вигляді на Galaxy Fold6 стало зручніше набирати текст, та й сам зовнішній екран став більш юзабельним. Це саме те, про що користувачі лінійки Fold просили вже давно.

Ще одна, скоріше формальна зміна, раніше компанія Samsung вказувала для моделей Fold ступінь захисту корпусу IPX8, для Galaxy Fold6 це маркування було змінене на IP48. Таким чином виробник уточнює, що корпус смартфона захищений лише від великих частинок (понад 1 мм) та може бути занурений у воду на глибину до 1 метра до 30 хвилин.

Функціональність

Як вже зазначалося вище, Galaxy Fold6 отримав зовнішній 6,3-дюймовий дисплей, компанія використала Dynamic AMOLED 2X матрицю HD+ з роздільністю 2376×968 точок (410 ppi) та адаптивною частотою оновлення від 1 до 120 Гц. Окрім зручнішого співвідношення сторін, важливим нововведенням стало збільшення максимальної яскравості з 1750 до 2600 ніт, таким чином зовнішній екран буде ще зручніше читати на яскравому сонці.

Внутрішній гнучкий Infinity Flex дисплей Galaxy Fold6 так само має діагональ 7,6 дюйма та використовує матрицю Dynamic AMOLED 2X з частотою оновлення від 1 до 120 Гц, але трохи іншу роздільну здатність 2160×1856 точок (374 ppi), через зміну співвідношення сторін на 20.9:18, а також збільшену до 2600 ніт яскравість. Цей екран також підтримує спеціальне перо S Pen, яке буде продаватися окремо.

Платформа в Galaxy Fold6 оновилася до Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy з графікою Adreno 750, 12 ГБ оперативної памʼяті та сховищем на 256, 512 ГБ або 1 ТБ. Набір бездротових модулів представлений Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 та NFC. Тобто маємо загалом платформу рівня Galaxy S24 Ultra, але бездротові модулі поки не пропонують Wi-Fi 7 чи UWB, що навряд буде критичним для більшості користувачів.

В Samsung зазначають, що зменшення шарніра складаного екрана дозволило переробити систему охолодження смартфона, яка отримала більшу випарну камеру, відповідно процесор та графіка зможуть тримати вищі частоти при довшому навантаженні й взагалі апарат має менше грітися. Але перевірити ми це зможемо вже під час повноцінного тестування.

Варто зазначити, що смартфон також підтримує встановлення як двох фізичних nanoSIM-карт, так і eSIM, що зручно, якщо потрібно мати декілька номерів, або резервний канал для підключення до інтернету.

В Galaxy Fold6 буде встановлено Android 14 з фірмовим інтерфейсом OneUI версії 6.1.1 з функціями штучного інтелекту Galaxy AI, які дебютували на початку року разом з лінійкою Galaxy S24.

Набір камер в смартфоні не змінився порівняно з попередником, тому все ще маємо набір з трьох основних камер:

50 МП — ширококутна камера, Dual Pixel AF, f/1.8, розмір пікселів 1.0um, кут огляду 85°, оптична стабілізація;

12 МП — надширококутна камера, f/2.2, розмір пікселів 1.12um, кут огляду 123°, електронна стабілізація;

10 МП — телефотокамера, PDAF, оптична стабілізація, f/2.4, розмір пікселів 1.0um, 3Х оптичний зум.

А також дві селфі-камери, на зовнішньому та внутрішньому екранах:

10 МП, f/2.2, розмір пікселів 1.22um, кут огляду 85°;

4 МП, f/1.8, розмір пікселів 2.0um, кут огляду 85°.

Зазначу, що селфі камера на внутрішньому екрані не змінилася, вона так само схована за пікселями, які є більшими ніж пікселі самої матриці дисплея, тож розташування камери добре помітне.

Вбудований в Galaxy Fold6 акумулятор, на відміну від Flip6, не став більшим, це все ті ж самі 4400 мА⋅год, але в Samsung обіцяють кращу автономність завдяки вищій енергоефективності Snapdragon 8 Gen 3 та оптимізації програмного забезпечення OneUI 6.1.1. Що ж, вже скоро побачимо, чи це справді так.

Можливості зарядки смартфона не змінилися. Підтримується зарядка через кабель USB-C до 25 Вт, є бездротова зарядка до 15 Вт та реверсивна до 4,5 Вт.

У підсумку

В Galaxy Fold6 компанія Samsung сфокусувалася на зручності використання і в цьому плані зміни в смартфоні справді важливі. Його зовнішній екран нарешті став кориснішим, на ньому простіше набирати текст, зменшилася вага корпусу, збільшилася яскравість обох дисплеїв, оновилася платформа. Втім, загальні зміни також показують нам, що лінійка Fold поки не буде конкурувати з моделями Galaxy Ultra, і схоже нам треба очікувати появу Ultra вже в самій лінійці Fold.