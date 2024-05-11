Травень 2024 року буде насиченим на нові фільми та серіали. На екрани виходять як довгоочікувані блокбастери, так і авторські артхаусні проєкти. У цьому огляді буде розглянуто деякі з найцікавіших прем’єр місяця, які точно не залишать вас байдужими.

“Дивотріп” / The Sweet East

У центрі сюжету — молода Ліліан, яка потрапила у Вашингтон зі шкільною екскурсією. Відокремившись від однокласників, дівчина рушає у власну мандрівку містами й лісами східного узбережжя США. У своїй подорожі сучасною Америкою вона зустрічає різних людей, що називають цю країну своєю домівкою: від прихильників вищості білої раси та ісламських радикалів до неопанків.

Починаємо місяць з артхаусу. Фільм-сатира про сучасну Америку, частково навіяний концепцією «Аліси в країні див», де головна героїня попадає в чудернацький світ. Наш світ з кожним роком стає все більш божевільним, тому ніколи не завадить здоровий погляд, який допоможе нам знайти вірний шлях у розв’язанні сучасних проблем. Серед акторів ви можете впізнати Саймона Рекса, відомого за серією фільмів «Дуже страшне кіно», якого досить незвично бачити в такому проєкті.

Фільм не для всіх, але якщо ви цікавитеся політичною ситуацією в Америці чи любите кіно “щоб подумати”, думаю сходити варто.

Прем’єра в Україні відбулася 2 травня.

“Спадкоємець / Le successeur

У центрі сюжету — модельєр Елліас Барнес, який у 30 років стає художнім керівником відомого паризького модного дому. Через надмірне хвилювання та високі вимоги, він починає відчувати біль у грудях. Несподівано його кличуть до рідного Монреаля, щоб організувати похорон батька. Там він виявляє, що успадкував набагато більше проблем, ніж слабке серце.

Історія про чоловіка, який стикнувся з проблемами та намагається їх розвʼязати. Судячи з відгуків, нас очікує провокативний твір, який точно не залишить байдужими, а може й навіть шокує глядача.

В українському прокаті фільм стартував 2 травня.

“Татова донька” / La fille de son père

У центрі сюжету — Етьєн, який став батьком, коли йому заледве виповнилося 20 років. Невдовзі після пологів його кохана без пояснень покинула сім’ю, залишивши дитину. Це не зламало новоспеченого тата, і він зміг побудувати з донькою близькі стосунки. Коли дівчині виповнюється 17, вона теж готується залишити батька. Та одного разу вони впізнають у телесюжеті зниклу матір. Розбурхане минуле спливає на поверхню, і батько з донькою рушають в останню хаотичну сімейну подорож.

Французи вміють знімати по-справжньому зворушливі фільми. Цього разу ми переглянемо історію про батьківство і те наскільки важко відпускати свою дитину у світ самостійності. Відгуки хороші, а можливість перенестися в атмосферну та яскраву Францію точно варта перегляду.

Прем’єра фільму в Україні відбулася 9 травня.

“Королівство планети мавп” / Kingdom of the Planet of the Apes

Минуло кілька поколінь з часів правління Цезаря. Молодий шимпанзе Ной уважно слухає усе, що розповідають йому про минуле і про те, як відбувався розвиток тих чи інших технологій. Він починає помічати дедалі більше невідповідностей. Аби пересвідчитись чи правильні його здогадки, він бере з собою людську дівчину на ім’я Нова. Люди давно здичавіли, тож не варто очікувати від неї багато. Разом Ной та Нова вирушають у виснажливу подорож, результати якої визначать подальший розвиток як мавп, так і людей.

Планета мавп – це легендарна науково-фантастична франшиза з більш ніж 50-літньою історією. Український глядач познайомився з цією мавпячою епопеєю завдяки фільму Тіма Бертона 2001 року, який вийшов досить спірним. Згодом у 2011 році було знято «Повстання Планети Мавп», який познайомив нас з Цезарем у неймовірному виконанні Енді Серкіса та продемонстрував сильну історію про виникнення розумних мавп.

Наступний фільм «Світанок планети мавп» підвищив ставки, бо тепер людство бореться за виживання і рухається у сторону конфлікту з мавпами. З персонажів-людей автори дійсно цікавими зробили лише антагоністів у виконанні Гарі Олдмена та Вуді Гаррельсона. Третя частина «Війна за планету мавп» завершила історію Цезаря за біблійним сценарієм. Він наче Мойсей перевів свій народ через пустелю та знайшов для мавп новий дім.

Дія «Королівства планети мавп» відбувається через кілька поколінь після смерті Цезаря. Тепер мавпи – володарі Землі, а люди остаточно здичавіли й на них полюють, вважаючи нижчими істотами. Чи вийшов цей конфлікт на новий рівень, можна подивитися у кіно.

Прем’єра в Україні відбулася 9 травня.

“Уявні друзі” / IF

Дівчинка на ім’я Бі раптом починає бачити уявних друзів. Звісно, деякі з дітей фантазують про таку компанію. Однак Бі нічого не вигадувала. Дівчинка бачить безліч дивних персонажів, яких вигадав хтось інший. Виявляється, що такою самою силою наділений і її сусід. Тепер вони удвох даватимуть раду чималій когорті чудернацьких створінь. Річ у тім, що діти, які вигадали цих персонажів, давно виросли та забули про своїх кращих друзів. Було б добре їм знову зустрітися.

Колись на Cartoon Network показували мультсеріал під назвою Foster’s Home for Imaginary Friends про дім, в який діти віддають уявних друзів, коли вони виростають. Під час перегляду трейлера в мене склалося враження, наче я дивлюся екранізацію передісторії цього шоу. Виглядає фільм дуже мило. Одну з головних ролей в ньому грає Раян Рейнолдс, якого ми вже бачили у сімейних комедіях “Покемон. Детектив Пікачу” та “Персонаж”.

Актору насправді личить зніматися в таких фільмах, попри те, що більшість його робіт пов’язані з кіно для аудиторії 18+. Зняв фільм, написав сценарій та зіграв одну з ролей Джон Кразінські, ви можете його знати за серіалом “Офіс” чи серією фільмів “Тихе місце”. Його дружина, Емілі Блант, бере участь в озвучці одного з уявних друзів. Їй компанію складуть зоряні актори Стів Карелл, Метт Деймон, Сем Роквелл, Джордж Клуні та багато інших видатних зірок, яких можна почути при перегляді фільму мовою оригіналу.

Початок прокату картини в Україні почнеться 16 травня.

“Ґарфілд у кіно” / The Garfield Movie

Певно немає у світі нікого, хто ненавидів би понеділки так само сильно, як Ґарфілд. А ще він ненавидить дієти й усе, що пов’язане з обмеженнями у їжі. Маленьким кошеням Ґарфілд потрапив до Джона і відтоді тішиться тим, як той дбає про свого кота. Разом зі своїм кращим другом, наївним та щасливим псом Оді, Ґарфілд вирушає у подорож. Він нарешті зустрів свого батька Віка, якого не бачив довгі роки. Неохайний вуличний кіт Вік по-своєму розуміє розваги, тож для зніжених домашніх Оді та Ґарфілда пригоди видадуться трохи екстремальними.

Мабуть, не існує людини, яка не знає Ґарфілда. Персонаж колонки коміксів Джима Девіса став дуже вагомим персонажем масової культури. Його цитати на кшталт «Ненавиджу понеділки», «Якби людям було призначено вискакувати з ліжка, ми всі спали б у тостерах» чи «Я не безладний. Я маю організаційні труднощі!» зробили цього героя близьким для будь-якої людини, яка хоч раз в житті відчувала лінь.

Попри те, що персонаж має культовий мультсеріал «Гарфілд і його друзі» (1988-1995) і безліч спецвипусків до нього, український глядач познайомився з рудим завдяки дилогії фільмів з живими акторами, де героя озвучив Білл Мюррей. Ви здивуєтеся, але закордоном ці фільми заведено недолюблювати, а сам Білл Мюррей про цю роль шкодує. На мою думку, дух оригінального коміксу зберегти не вдалося, але це все одно приємні ностальгічні проєкти для багатьох людей, які можна з радістю передивитися й зараз. Особливо якщо порівнювати з повнометражними мультфільмами, які вийшли потім у 2007- 2009 роках. «Справжній Ґарфілд», «Фестиваль Ґарфілд» та «Garfield’s Pet Force» запам’яталися поганою анімацією та сюжетом, який забувається через 10 хвилин після перегляду.

Нових фільмів про Ґарфілда не було вже 15 років і це перший проєкт про даного персонажа з хорошою 3D анімацією. Трейлери мають добрий вигляд, проте Ґарфілд виглядає якимось занадто активним і життєрадісним, що для героя досить нетипово. Але мультфільм ще не вийшов, тому будемо сподіватися, що оригінальний образ буде збережено. Точно можна сказати лише одне, «Ґарфілд у кіно» – дуже милий фільм, героїв намалювали досить привабливими. Якщо у вас є діти, це буде чудовий варіант сходити разом з ними в кіно.

Повернення улюбленого мільйонами людей кота на великі екрани відбудеться вже 23 травня.

“Фуріоза: Шалений Макс. Сага” / Furiosa: A Mad Max Saga

Фуріоза була зовсім юною, коли звичний світ почав руйнуватись і зникати. Дівчинку викрали з її дому, Зеленого Місця Багатьох Матерів. Орда Байкерів на чолі з Дементусом тепер вважає Фуріозу своєю власністю. Поки тривають криваві війни між Дементусом та Несмертелом Джо, дівчина намагається вижити. Віднині головна мета її життя – повернутися додому.

Я здивований, що стосовно релізу Гарфілда та спінофа Шаленого Макса досі ніхто не зробив меми на кшталт “Барбенгеймера”.

Франшиза “Шалений Макс” одна з найбільш культових та яскравих в історії кінематографа. Вона не тільки відкрила світові талант Мела Гібсона і підняла австралійський кінематограф, а й вплинула на всі сучасні постапокаліптичні фільми, зокрема костюми та загальний антураж пародіювалися мільйони разів.

Останній фільм під назвою «Дорога люті» мав нереальний рівень екшну, через що став своєрідним бенчмарком 4К телевізорів. Сюжет був простий, але це якраз той випадок, коли картинка змушує забувати про всі недоліки. В тій частині дебютувала друга головна героїня фільму – Імператриця Фуріоса у виконанні неймовірної Шарліз Терон. Нова частина розповість її передісторію, а саму Фуріосу гратиме Аня-Тейлор Джой. Акторка хороша, але не певен, що їй вдасться показати рівень кращий за Терон. Повернуться також деякі пам’ятні персонажі 4 частини, наприклад, Несмертел Джо.

Фільм виходить в український прокат вже 23 травня.

“Одне життя” / One Life

Скромного і не публічного джентльмена Ніколаса Вінтона запрошують на телевізійне ток-шоу. Далі розгортається історія про події Другої світової війни, коли він намагався врятувати сотні дітей від загибелі в концтаборі. Одне життя може змінити долі сотень людей — як у минулому, так і сьогодення.

Фільм розповідає про те, як британський біржовий маклер Ніколас Вінтон рятував єврейських дітей в Чехословаччині під час нацистської окупації. Існує дуже багато цікавих історій з Другої світової війни не тільки про героїв, які воювали в окопах, а й про небайдужих цивільних, які намагалися врятувати хоча б одне життя. Серед акторів повно визначних імен: Ентоні Гопкінс, Гелена Бонем Картер та Джонатан Прайс. Всім, хто цікавиться цим періодом в історії однозначно варто подивитися.

Прем’єра в Україні вже 23 травня.

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Цього місяця серіальний сегмент в плані різноманіття захоплює не гірше за своїх повнометражних колег.

“Шардлейк” / Shardlake

Під час розпуску монастирів в епоху Тюдорів Томас Кромвель відправляє Метью Шардлейка розслідувати смерть комісара у віддаленому містечку Скарнсі.

4-серійна екранізація однойменної серії романів Сі Джея Сансома (на жаль, помер 27 квітня, за 4 дні до прем’єри серіалу) про адвоката Метью Шардлейка. Серіал вже вийшов і отримав досить хороші відгуки. Серед акторського складу варто виділити Шона Біна, який сподіваюся хоч цього разу не спойлерить своїм кастингом сюжет (персонажі, яких грає актор, майже завжди помирають у фільмах) та доньку Енді Серкіса Рубі. Якщо вам подобаються історичні детективи, подивитися точно варто.

Прем’єра серіалу відбулася на Disney+ 1 травня.

“Справжній чоловік” / A Man in Full

Зіткнувшись із невблаганними ворогами й раптовим банкрутством, магнат нерухомості з Атланти мусить знову пробиватися на вершину, поки його імперія розпадається.

Сатиричний серіал про чоловіка, який намагається втриматися на плаву в складній ситуації. Головну роль магната Чарлі Крокера виконав відомий більшості по серії фільмів “Тупий і ще тупіший” Джефф Деніелс, Даян Лейн виконує роль його екранної дружини. На другорядних ролях можна побачити Люсі Лью. Виглядає цікаво, а персонаж Чарлі Крокера вже з трейлерів аж блищить своєю харизмою.

Прем’єра 6-серійного мінісеріалу відбулася на Netflix 2 травня.

“Татуювальник Аушвіцу” / The Tattooist of Auschwitz

Лалі Соколову, єврейському в’язню концтабору Аушвіц-Біркенау під час Другої світової війни, доручають татуювати ідентифікаційні номери на руках інших в’язнів.

6-серійний історичний драматичний серіал, який зачіпає тему Голокосту. Заснований на однойменній книзі Хізер Морріс проєкт продемонструє глядачам тяжке життя в’язнів Аушвіца. Головну роль виконав легендарний Гарві Кейтель, а музику до серіалу написав сам Ганс Циммер і це вже гарантує певну якість проєкту. Сподіваємося історія на екрані вкотре доведе глядачам, чому про ці жахливі події не варто забувати.

Прем’єра всіх серій відбулася 2 травня на Peacock.

“Зоряні війни: історії про Імперію” / Star Wars: Tales of the Empire

Мстива молода жінка та колишній джедай керують безжальною Галактичною Імперією в різні епохи, їхні різноманітні рішення визначають долі в галактиці, що швидко змінюється.

Мультсеріал-антологія, який розкаже нам короткі історії, що розширюють всесвіт Зоряних війн. Проєкт створив Дейв Філоні, автор мультсеріалів “Війна клонів” та “Повстанці”. Фанати дуже люблять ці твори за хороший сюжет та розкриття персонажів, багато людей взагалі вважають, що це найкращий контент по Зоряним війнам, який був створений. Герої “Війн клонів” чи “Повстанців”, такі як Асока Тано та екіпаж корабля “Привид” навіть стали повноцінною частиною франшизи на рівні з Дартом Вейдером чи Люком Скайвокером.

Якщо ви фанат Зоряних війн і хочете більше дізнатися про цей всесвіт, обов’язково подивіться! Загалом вийде 6 серій по 13-17 хвилин, прем’єра мультсеріалу відбулася 4 травня на Disney+ в міжнародний день Зоряних війн.

“Темна матерія” / Dark Matter

Фізик Джейсон Дессен із Чикаго опиняється в альтернативній версії свого життя. Щоб повернутися до своєї сім’ї, він повинен пройти через низку паралельних реальностей і зіткнутися з альтернативною версією самого себе.

Пам’ятаєте фільм “Все завжди і водночас”? Серіал досліджує схожу тематику паралельних всесвітів, тільки з більш серйозним настроєм. Головні ролі виконали прекрасні актори Джоел Еджертон та Дженніфер Коннеллі.

Переміститися в паралельний вимір можна вже сьогодні, серіал стартував на Apple TV+ 8 травня.

“Бодкін”/ Bodkin

Автори подкасту розслідують давнє загадкове зникнення людей у чарівному ірландському містечку, сповненому жахливих таємниць.

Чорна комедія-детектив про Ірландію. Я спочатку подумав, що цей проєкт створив хтось з братів МакДонагів, але виявилося, що ні. Люблю фільми про сільську місцевість Британських островів на кшталт “Крутих фараонів” та “Ірландця” за їхню атмосферність. Сподіваюся “Бодкін” буде не гіршим і порадує нас не тільки шикарною зйомкою ірландської природи, а й гарним сюжетом та чорним гумором.

Прем’єра серіалу на Netflix відбулася 9 травня.

“Доктор Хто” 1 (14) сезон / Doctor Who Season 1 (14)

Звісно, це не новий серіал, але структура “Доктора Хто” дозволяє його вважати таким, бо кожні кілька сезонів змінюється головний герой, а з ним і загальний тон місцевих фантастичних сюжетів.

15-й Доктор вперше дебютував у спецвипусках до 60-ліття серіалу, а згодом у різдвяній серії, в якій познайомився зі своєю поточною супутницею – Рубі Сандей. Новий сезон буде складатися лише з 8 епізодів, зате їх написав Рассел Ті Девіс, який свого часу відродив серіал у 2005 році та зробив його популярним в сучасності. “Доктора Хто” він покинув після 2010 року, але повернувся у 2022-му, бо має сюжети, які варто розповісти.

Одну серію також написав Стівен Моффат, автор більшості найкращих серій «Доктора Хто». Як завжди, нас перенесуть в минуле, майбутнє, буде навіть серія з учасниками гурту The Beatles, присвячена музиці. Новий Доктор, судячи зі спецвипусків, вийшов досить харизматичним, дуже цікаво буде подивитися як його характер розвиватимуть протягом сезону.

На жаль, Рассел Ті Девіс підтвердив, що класичних монстрів на кшталт Далеків чи Кіберлюдей можна не чекати. З одного боку мінус, бо це культові злодії “Доктора Хто”. З іншого боку, якщо автор придумав хорошу заміну для них, чом би й ні? Серіал буде дивитися багато представників нової аудиторії через співпрацю з Disney, а поява ворогів з 60-літньою історією протистояння може збити з пантелику. Нумерацію сезонів з цієї ж причини теж змінили, автори оголосили новий сезон першим, але фанати вважають його 14-м, бо серіал фактично не переривався з 2005 року і в плані сюжету теж. Загалом, будемо чекати та сподіватися на хороші фантастичні історії!

Прем’єра 11 травня на Disney+.

Ерік / Eric

Дія відбувається у Нью-Йорку у 1980-ті роки. Вінсент (Бенедикт Камбербетч) – ляльковод у Нью-Йорку та творець популярного дитячого телешоу. Якось дорогою до школи пропадає його дев’ятирічний син Едгар. Убитий горем Вінсент знаходить малюнки свого сина, на яких зображена блакитна лялька-монстр на ім’я Ерік, і знаходить втіху в дружбі з цим уявним монстром, який нібито живе під ліжком Едгара. Деструктивна поведінка Вінсента дедалі більше віддаляє його від сім’ї, колег по роботі та детективів, які розшукують Едгара.

Серіал з Бенедиктом Камбербетчем, який божеволіє та уявляє собі великого синього монстра? Звучить дивно, але дуже цікаво. Можна вважати цей серіал дорослою варіацією фільму “Уявні друзі”, про який я писав вище. Тільки тут монстр Ерік може бути причетним до зникнення сина головного героя, тому йому точно довіряти не варто.

Побачимо наскільки цікавим вийшов проєкт вже 30 травня на Netflix.