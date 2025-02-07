Найцікавіше з конференції «Нова економіка: криптовалюти, CBD та OnlyFans»

Дмитро має понад 5 років досвіду в журналістиці, пише SEO-тексти, а також статті про IT-бізнес, економіку, стартапи. Захоплюється наукпопом, джазом та кіно.

Вчора, 6 лютого 2025 року, відбулася конференція про криптовалюти, CBD та OnlyFans, яку спільно провели Mezha.Media та «Економічна правда».

Під час події ми разом з експертами, юристами, представниками влади та бізнесу, а також глядачами жваво обговорили питання легалізації криптовалюти в Україні та результати легалізації канабідіолу (CBD). Окрему увагу приділили динамічному розвитку індустрії кріейторів та викликам легалізації їх діяльності у сфері OnlyFans. Вийшла палка та цікава дискусія.

Данило Гетманцев про крипту та декриміналізацію порно

Головна редакторка «Української правди» Севгіль Мусаєва та депутат, голова фінансового комітету ВР Данило Гетманцев

Народний депутат, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що основна частина законопроєкту про легалізацію криптовалюти в Україні повністю готова. «Ми зупинилися на дискусіях щодо фінансового моніторингу цих операцій і щодо оподаткування. Якщо говорити про оподаткування, то ніяких бонусів чи пільг ми не передбачаємо. Ми не бачимо особливих переваг в «пільгуванні» діяльності, яка насправді не створює додану вартість, яка не створює робочі місця, яка за своєю природою є все ж таки спекулятивною. Насправді ми хочемо створити нормальні умови оподаткування цієї діяльності, які є для інших інвестиційних активів», — зазначив Гетманцев. Ось основні тези Гетманцева щодо криптотеми:

▪️до літа 2025 року в Україні буде офіційно легалізована криптовалюта, але це не точно: «У нашій країні може обіцяти лише Бог і то не завжди, зважаючи на політичну ситуацію. Нас через тиждень розпустять і хто це буде приймати? Це так Данило Гетманцев пошуткував. Він іноді шуткує. Все може відбутися, але пообіцяти я точно можу, що ми зробимо все можливе, аби цей закон хоча б до літа цього року був»;

▪️оподаткування доходів від крипти скоріш за все відбуватиметься за моделлю інвестиційного прибутку — 18% + військовий збір (5%) = 23%;

▪️у законопроєкті буде передбачено перехідний період для тих, хто вже в крипті: «Мінфін з нами не погоджується поки що, але я думаю, що у нас є потенціал його переконати»;

▪️⁠регулятором крипторинку попередньо визначено Національний банк України: «Ми задоволені як працює НБУ. Це дуже потужна структура. Я думаю, що в Андрія Пишного (голова НБУ) не буде ніяких альтернатив, він погодиться з законом. Він же законослухняний громадянин. Куди він подінеться? Ми вважаємо, що на даному етапі це повинен бути Нацбанк».

А ось основні тези депутата про декриміналізацію порно:

▪️однозначна підтримка легалізації виробництва порно та прохання до ЗМІ та громадськості підтримати ініціативу;

▪️щодо оподаткування діяльності зі створення контенту — доходи повинні оподатковуватись;

▪️⁠чи є ця діяльність підприємницькою? — питання дискусійне, депутат вважає її більш наближеною до незалежної професійної діяльності.

Крипта, як нові гроші — легалізація, тренди та виклики 2025

На панелі «FutureMoney: Криптовалюта, як нові гроші — легалізація, тренди та виклики 2025» відбулося більш детальне обговорення про майбутнє українського крипторинку. У ньому взяли участь депутат Ярослав Железняк, СЕО та співзасновник Trustee Plus Вадим Груша, керівник практики Технологій та Інвестицій компанії Юскутум Петро Білик, голова НКЦПФР Руслан Магомедов та Mister — Founder of Hapi.

За словами депутата, першого заступника голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослава Железняка, регулювання крипторинку буде, але поки що скоріш за все не таке жорстке, як в Європі. «Ми боремося за те, щоб були якісь послаблення поки ми не є в ЄС. Це добра новина. Щодо оподаткування, то ми боремося за якусь пільгу. Яка вона буде? Ніхто поки не скаже. Сподіваюся, що це не буде ставка у 23%. Податок буде чисто на вихід у фіат», — зазначив Ярослав Железняк.

А ось співзасновник Trustee Plus Вадим Груша сказав наступне: «На подібних зустрічах багато говорять про податки, але не говорять про проблеми, які треба вирішити. Проблемою є те, що компанія тут не може працювати. Ми вже чуємо 2,5 місяці, що є десь текст законопроєкту, але ми жодного разу його не бачили й нам не пропонували його подивитися».

Результати легалізації медканабісу та використання CBD

У дискусійній панелі «FutureCare: Результати легалізації медичного канабісу та використання CBD» взяли участь депутат та голова комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, співголова комітету з відбудови України EBA, членкиня Наглядової ради CES, голова практики нерухомості та інфраструктури PwC Ольга Балицька, співзасновник і керівник «Української Асоціації Медичного Канабісу» Геннадій Шабас, а також журналістка Яніна Соколова, членкиня парламентського комітету з питань здоров’я нації Ольга Стефанишина, СОО iProspect Ukraine Микола Ханко і засновник проєкту по ментальному відновленню захисників, захисниць та їхніх батьків fenixproject.org, засновник української асоціації психоделічних досліджень upra.org.ua, дослідник етноботаніки Антон Мормуль.

«Потрібно посилити всі законодавчі аспекти, які максимально допоможуть військовим, онкохворим, простим пацієнтам отримувати повноцінну допомогу в цій сфері, тому що це дуже круто працює. Побічної дії у вживанні медичного канабісу немає взагалі. Тому треба про це говорити, кричати, переконувати. Ми цю тему не полишимо, будемо штовхати далі», — розповіла журналістка та телеведуча Яніна Соколова.

А ще СОО iProspect Ukraine Микола Ханко провів презентацію про CBD як бізнес: виробництво, вирощування, дистрибуцію цього продукту та роздрібну торгівлю — виробничі аптеки.

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Легалізація OnlyFans в Україні

У панелі «FutureCreators: Легалізація OnlyFans в Україні» взяли участь: адвокатка Леся Михаленко, що представляє інтереси моделей ОнліФанс; народний депутат Ярослав Железняк; директор BRDO Олексій Дорогань; громадянка К модель ОнліФанс, яка заплатила 30 млн грн податків; партнерка АО “GRACERS”, адвокатка з кримінальних справ, представниця інтересів моделей ОнліФанс Людмила Куса та бізнесмен, засновник благодійного фонду «Життєлюб» Гарік Корогодський.

«Що ж таке порно? В законодавстві України немає цього визначення. Цілих 20 років у нас існував закон з 2003 по 2023 рік, який дуже чітко відділяв порнографію та еротику. Закон України про захист суспільної моралі зазначав, що порнографія — це те, що ображає честь і гідність людини та стимулює до нижчих інстинктів. А еротика не ображає і не збуджує найнижчі інстинкти. Цим законом досі керуються наші правоохоронці й керуються наші суди. Якщо правоохоронець будь-яким чином здобуває якийсь контент, чи то на OnlyFans, чи то взявши ваш телефон і перевіривши його, і знайшовши там щось інтимне, то він починає грати в гру: відділи порнографію від еротики», — розповіла партнерка АО “GRACERS”, адвокатка з кримінальних справ, представниця інтересів моделей OnlyFans Людмила Куса.

В цілому учасники панелі обговорили різні аспекти потенційної легалізації платформ на кшталт OnlyFans в Україні, включаючи економічні вигоди, податкові надходження до бюджету, захист прав моделей, а також етичні та суспільні питання, пов'язані з цією індустрією.

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Всі учасники панелі дійшли згоди, щодо необхідності створення прозорого правового поля для діяльності платформ для дорослих, що дозволить державі ефективно збирати податки, а моделям — працювати легально та безпечно.

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Преміум партнером заходу став: 100CBD. Партнери заходу: КИТ Group, Trustee Plus, АО “GRACERS”, Пивоварня “Pravda”, NOVUS, Atlas Festival та Coca-Cola HBC Ukraine. Конференцію відвідало понад 500 людей.

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