У США заарештували російського криптобізнесмена, який відмив $500 млн та обходив санкції

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Міністерство юстиції США висунуло звинувачення російському криптобізнесмену Юрію Гугніну щодо відмивання більше ніж $500 млн, обходу санкцій та незаконного експорту американських технологій у рф.

Як йдеться у повідомленні Мін'юсту, підприємець діяв через криптовалютні фірми Evita Pay та Evita Investments, зареєстровані у Флориді та Делавері.

За даними обвинувачення, ці фірми криптобізнесмен перетворив на механізм для приховування міжнародних транзакцій і обходу санкцій.

Юрію Гугніну, якого заарештували в Нью-Йорку, інкримінують 22 епізоди, включно з банківським та електронним шахрайством, відмиванням грошей, змовою з метою порушення закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA), веденням неліцензованого грошового бізнесу і приховуванням підозрілої активності від влади. Криптопідприємець вже постав перед судом.

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Криптобізнесмен Юрій Гугнін; фото з сайту techtimes.com

"Міністерство юстиції без вагань притягне до відповідальності тих, хто ставить під загрозу нашу національну безпеку, дозволяючи нашим іноземним супротивникам обходити санкції та експортний контроль", — сказав помічник генерального прокурора США з питань національної безпеки Джон Айзенберг.

Як пише Financial Times, прокурори заявили, що Гугнін здійснював платежі від імені іноземних клієнтів за американську електроніку, що підлягає експортному контролю, і за запчастини для російської держкомпанії з ядерних технологій "Росатом".

У листі, надісланому судді в Нью-Йорку, прокуратура зауважила, що Гугнін має зв'язки з чиновниками в росії та Ірані, включаючи представників російських спецслужб, які можуть допомогти йому втекти від правосуддя.

Згідно з обвинувальним висновком, Гугнін, також відомий як Юрій Машуков і Джордж Гугнін, проживав у США за візою категорії O-1A, яка призначена для осіб з "видатними здібностями чи досягненнями". Вказується, що він переїхав до Нью-Йорка у 2022 році.

Прокурори також зазначають, що Гугнін забезпечив проведення транзакцій на загальну суму близько $2 млрд, а більшість його клієнтів перебували у росії та користувалися послугами російських банків, які знаходяться під американськими санкціями. Інші клієнти проживали в Китаї та Об'єднаних Арабських Еміратах.

Цікаво, що у 2023 році Юрій Гугнін дав інтерв'ю виданню Tech Times, в якому розповів в тому числі і про кіберзлочинність. "Що стосується кіберзлочинності, її поширення, ймовірно, зростатиме, оскільки технології продовжують проникати в наше життя. Реальність така, що зі збільшенням можливостей для злому зростає ризик цифрової крадіжки. Поширені кіберзлочини сьогодні зазвичай пов’язані з відмиванням грошей, а зловмисники пов’язані з тероризмом, незаконним обігом наркотиків, обходом санкцій тощо. Наразі я зосереджуюся на підвищенні прозорості фінансових ринків за допомогою криптовалют, що, своєю чергою, зменшує кількість випадків шахрайства", — розповідав тоді Гугнін. Тепер йому загрожує до 30 років ув’язнення.

Як ми писали раніше, Мінфін США торік заявляв, що штучний інтелект полегшує шахраям здійснення більш досконалих атак на фінансові компанії, а нові досягнення в галузі ШІ дають злочинцям змогу більш реалістично імітувати голос або відео, щоб видавати себе за клієнтів фінансових установ і отримувати доступ до рахунків.

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