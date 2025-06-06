Криптовалюта Dogecoin обвалилася на тлі сварки Маска і Трампа

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Цього тижня для криптовалюти Dogecoin настав складний період. Вартість мемкоїна, яка отримала популярність завдяки підтримці Ілона Маска, впала приблизно на 10% лише за один день і загалом на 22% за тиждень. Про це пише CNBC.

Це зниження курсу збіглося з офіційним виходом Маска з адміністрації Дональда Трампа та з Департаменту урядової ефективності (DOGE).

Маск і Трамп останніми днями активно конфліктували в публічній площині. Маск різко критикував бюджетний законопроєкт Трампа, а Трамп відкликав кандидатуру Джареда Айзекмана, близького до Маска, на посаду керівника NASA.

Конфлікт загострився після того, як Трамп висловив розчарування роботою Маска на посаді CEO Tesla. У відповідь Маск заявив, що без його підтримки Трамп не виграв би вибори. Трамп назвав Маска "божевільним" і пригрозив скасувати державні контракти Tesla, що призвело до падіння акцій компанії на 14%.

Щодо зниження ціни Dogecoin, то вона дуже залежить від громадської думки й новин про Маска, адже цей мемкоїн не має власної внутрішньої вартості. Раніше підтримка Маска неодноразово викликала стрибки ціни — наприклад, коли Tesla почала приймати Dogecoin як оплату, або коли Маск змінив логотип Twitter на символ шиба-іну, що викликало різке зростання.

Тепер же конфлікт між Маском і Трампом негативно впливає на популярність та ціну Dogecoin.