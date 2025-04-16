Найдешевші тарифи українських мобільних операторів: що пропонує велика трійця у 2025-му?

Тема мобільних операторів в Україні є, мабуть, однією з класичних, десь на рівні розмов про погоду та політику. Впевнений, кожен знайде, що розказати про власний досвід використання мобільних послуг Київстар/Vodafone/lifecell. І дуже часто цей досвід супроводжується тими чи іншими наріканнями – погане покриття, повільний інтернет, нестабільний звʼязок і, звісно ж, підвищення цін. Сьогодні пропонуємо поглянути на те, які найдешевші тарифи наразі пропонує велика трійця українських операторів та чи є в користувачів можливість зекономити.

Чергова хвиля росту тарифів відбулась кілька місяців тому, що спричинило маси невдоволення у соцмережах. Зрозуміти можна обидві сторони. Повномасштабна війна, економічна криза, здорожчання іноземної валюти – всі ці фактори впливають, як на бізнес, так і на кінцевого споживача. Першим потрібно ремонтувати пошкоджене обладнання, інвестувати в енергонезалежність своїх мереж, а паралельно з тим розширювати покриття та готуватись по майбутнього запуску 5G. Другим потрібно просто виживати в усіх цих умовах, коли ціни ростуть не тільки на мобільний звʼязок, а й на все навкруги.

Перш ніж переходити до порівняння, необхідно розібратись з тим, що означає "найдешевший" тариф у 2025. Є стандартна вартість – тобто, базова ціна тарифного плану, доступна будь-якому абоненту без необхідності виконання додаткових умов. Саме стандартні ціни зазнали найбільшого підвищення.

Існує також MNP-ціна (Mobile Number Portability). Це спеціальна, значно нижча ціна, яку оператори пропонують новим абонентам, що перейшли до їхньої мережі від іншого оператора зі збереженням власного номера телефону. Такі знижки зазвичай діють протягом певного періоду (наприклад, 6 або 12 місяців) і є ключовим інструментом у конкурентній боротьбі за абонентів. Саме MNP-пропозиції часто виявляються фактично найдешевшими на ринку для нових клієнтів.

Також мобільні оператори можуть пропонувати соціальні та регіональні тарифи й різноманітні акційні пропозиції. Тут вже необхідно відштовхуватись конкретно від ваших особистих параметрів: вік, місце проживання тощо.

Найдешевші тарифи "Київстару"

Найдешевшим тарифом, який доступний за передплатою, є LOVE UA Магніт. Вартість – 220 грн / 4 тижні.

Сюди входять 1200 хвилин на дзвінки по Україні, 20 ГБ мобільного інтернету (з них 5,4 ГБ в роумінгу для визначеної кількості країн), відсутність тарифікації для визначених додатків та одна Суперсила на вибір. Це може бути додатковий мобільний інтернет у роумінгу, SMS безлім, Інтернет безлім, дзвінки за кордон, додаткова SIM-карта, безлім для соцмереж та відеосервісів тощо.

Цей же тариф для контрактних абонентів має аналогічну вартість, однак пропонує кращі умови: 30 ГБ мобільного інтернету, (з них 5.4 ГБ мобільного інтернету в роумінгу для визначеної кількості країн), 100 SMS по Україні на додачу до 1200 хвилин дзвінків, відсутності тарифікації для визначених додатків та однієї Суперсили.

Також Київстар пропонує спеціальні умови для людей віком від 60 років і людей з інвалідністю. Для нових контрактних абонентів, які переносять свій номер, є тариф LOVE UA Комфорт. Перші чотири плати за тариф – 125 грн/місяць, далі – 140 грн/місяць. В тариф входять безлім дзвінки на Київстар, 60 хвилин дзвінків по Україні, 6 ГБ мобільного інтернету, 19 додатків без плати за трафік та одна Суперсила на вибір (100 хвилин дзвінків, 5 ГБ мобільного інтернету або безлім на соцмережі та месенджери).

LOVE UA Комфорт діє і для існуючих абонентів Київстар віком від 60 років і людей з інвалідністю – вартість 140 грн/місяць.

Найдешевші тарифи Vodafone

Найдешевшими тарифними пакетами для абонентів передплати, які можна знайти на сайті Vodafone, є Joice Start та Turbo вартістю 270 грн/4 тижні.

Joice Start включає безлімітні дзвінки на Vodafone в Україні, 500 хвилин на дзвінки по Україні та у 28 країнах роумінгу, 20 ГБ мобільного інтернету (з них 5 ГБ в роумінгу для визначеної кількості країн) та відсутність тарифікації для визначених додатків.

Додатково можна скористатись акційними пропозиціями, такими як два місяці безплатного доступу до YouTube Premium та подвоєний обсяг хвилин та інтернету.

Також діє спеціальна MNP-ціна для нових абонентів – 200 грн/4 тижні протягом перших шести місяців з моменту переходу в мережу Vodafone.

Turbo пропонує 25 ГБ мобільного інтернету (з них 5 ГБ в роумінгу для визначеної кількості країн), 400 хвилин на дзвінки по Україні та у 28 країнах роумінгу та безлім на дзвінки у мережі Vodafone в Україні. Додатково пропонуються акції два місяці безплатного доступу до YouTube Premium та TurboБезлім (безлімітний інтернет, додаткові 400 хвилин по Україні протягом перших трьох пакетів послуг).

MNP-ціна для пакету Turbo, як і випадку з тарифом Joice Start, складає 200 грн/4 тижні на шість місяців.

Для контрактних абонентів найдешевшим є тариф Red Start – 240 грн/місяць. Він включає безлім на дзвінки у мережі Vodafone в Україні, 200 хвилин на дзвінки по Україні, 20 ГБ мобільного інтернету та 200 SMS. Додатково включена послуга Online PASS (відсутність тарифікації для визначеної кількості додатків), а також можна скористатись акцією два місяці безплатного доступу до YouTube Premium.

MNP-вартість тарифу Red Start складає 200 грн/місяць протягом перших 12 місяців з моменту переходу в мережу Vodafone.

Для усіх тарифів Vodafone пропонує послугу "Рік без абонплат", яка дозволяє оплатити тарифний план на 12 місяців наперед зі знижкою, еквівалентною вартості одного місяця (тобто оплачується 11 місяців). Для нових клієнтів можуть діяти ще вигідніші умови при підключенні цієї послуги протягом перших днів після активації.

Найдешевші тарифи lifecell

У оператора lifecell найдешевший тариф для користувачів – Максі. Він коштує від 190 грн до 300 грн/4 тижні. Все залежить від статусу вашого номера.

MNP-ціна, тобто, якщо ви переносите свій номер до lifecell, складатиме 190 грн/4 тижні. Якщо ваш номер ідентифіковано (номер прив'язаний до паспортних даних або ви переходите з контракту на усний договір і зберігаєте свої персональні дані чи надаєте їх під час ідентифікації номера, але процес ідентифікації не завершено), тоді вартість тарифу становитиме 250 грн/4 тижні. Якщо ж ви хочете користуватись послугами без жодної ідентифікації, вартість складе 300 грн/4 тижні.

В тариф входять безлімітні дзвінки на lifecell, 750 хв + 750 хв на всі номери по Україні (за умови своєчасної оплати), 20 або 25 ГБ мобільного інтернету (+ 20 ГБ або безліміт за умови своєчасної оплати), відсутність тарифікації на визначений перелік додатків.

Студенти можуть зекономити 10% при реєстрації в lifecell Campus. Також можна зекономити до 15% з послугою "Тарифна підписка" (оплата 6 або 12 пакетів послуг наперед).



Тариф Стандартна вартість Контрактна вартість MNP вартість Дзвінки по Україні (безлім в мережі) Мобільний інтернет SMS Додаткові пропозиції Київстар LOVE UA Магніт 220 грн/4 тижні 220 грн/місяць (покращені умови тарифу)

1200 хвилин 20 ГБ (5.4 ГБ в роумінгу для окремих країн) 30 ГБ (5.4 ГБ в роумінгу для окремих країн) - для контрактних абонентів 0 100 шт. - для контрактних абонентів Одна Суперсила на вибір Київстар LOVE UA Комфорт (для людей віком від 60 років та людей з інвалідністю) 140 грн/місяць 125 грн/місяць перші чотири плати за тариф, далі 140 грн / міс 125 грн/місяць перші чотири плати за тариф, далі 140 грн / міс 60 хвилин 6 ГБ 0 Одна Суперсила на вибір Vodafone Joice Start 270 грн/4 тижні

200 грн/4 тижні перші шість місяців 500 хвилин 20 ГБ (5 ГБ в роумінгу для окремих країн) 0 Акції "Вдвічі більше в Україні", "2 місяці безкоштовного доступу до YouTube Premium" Vodafone Turbo 270 грн/4 тижні

200 грн/4 тижні перші шість місяців 400 хвилин 25 ГБ (5 ГБ в роумінгу для окремих країн) 0 Акції "TurboБезлім", "2 місяці безкоштовного доступу до YouTube Premium" Vodafone Red Start

240 грн/місяць 200 грн/місяць перші 12 місяців 200 хвилин 20 ГБ 200 Online PASS, акція "2 місяці безкоштовного доступу до YouTube Premium" lifecell Максі 300 грн/4 тижні 250 грн/4 тижні за умови ідентифікації номера

190 грн/4 тижні 750 хвилин + 750 хвилин (за умови своєчасної оплати) 25 ГБ + 20 ГБ (за умови своєчасної оплати) Безліміт для MNP-клієнтів (за умови своєчасної оплати) 0 Акція "Мега безліміт" (своєчасна оплата тарифу)



Отже, що маємо у підсумку. Стандартна ціна на найдешевші тарифи українських мобільних операторів у 2025 році коливається у діапазоні 220-300 грн/4 тижні. Базового набору послуг має вистачати для більшості користувачів: від 20 ГБ мобільного інтернету, від 400 хвилин на дзвінки по Україні, плюс відсутня тарифікація на певні додатки.

Трохи зекономити (або отримати кращі умови тарифу) можна, ставши контрактним абонентом. Втім, найвигідніше перенести свій номер до іншого оператора. В такому випадку діють дуже привабливі умови на певний період часу.

Кожен з операторів робить акцент на додаткові акційні пропозиції, які можуть переконати користувачів зробити вибір на їх користь. Плюс можна зекономити, заплативши наперед.

Тож визначте свої пріоритети – скільки хвилин на дзвінки вам потрібно? Скільки в середньому ви використовуєте гігабайтів мобільного інтернету? Звісно, не забувайте враховувати й такі аспекти, як якість покриття у вашій місцевості – адже навіщо вам усі ті безліміти, якщо оператор просто не ловить у вашому районі.

Пишіть у коментарях, що ви думаєте про якість послуг українських мобільних операторів. Чи виправданий нещодавній ріст тарифів? Як ви економите на оплаті мобільного звʼязку? Та що, на вашу думку, слід очікувати в майбутньому – як вплине запуск 5G на вартість тарифів?