Кохання з першого погляду - смартфони Motorola Razr 40 Ultra та Edge 40 Neo у кольорі Peach Fuzz

Напевно, найяскравішим дизайнерським періодом в історії мобільних телефонів є середина 2000-х років. Тільки згадайте усі ті експерименти від виробників — пристрої різноманітної форми, в незвичних кольорах, кожен зі своїми фірмовими фішками. Вони мали особливу харизму, тож не дивно, що багато тогочасних моделей стали дійсно культовими.

Motorola була одним із законодавцем моди у 2000-х. V70, RAZR V3, SLVR L7, PEBL, ROKR E8, AURA – впевнений, ви зможете продовжити список ефектних Motorola у коментарях. Тож зовсім не дивно, що компанія прагне випускати стильні смартфони й нині.

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Втім, сучасні смартфони не часто можуть похизуватися цікавими дизайнерськими рішеннями. Все зводиться до того, що ми обговорюємо блок камер якої новинки виглядає найбільш симпатично. Багато компаній роблять ставку на послідовність дизайну, тож кожного року ми бачимо майже одні й ті ж моделі в нових кольорах.

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Але і тут є де дати волю фантазії. Наприклад, Motorola вирішила пофарбувати свої моделі Razr 40 Ultra та Edge 40 Neo у колір Peach Fuzz. Він є головним кольором 2024 року згідно з рішенням Інституту кольору PANTONE.

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Цей “персиковий пух” вже доволі активно використовується в різноманітних колекціях одягу та аксесуарів. Він гарно міксується з чорним, коричневим, білим і синім, дозволяючи створити виразний та вишуканий образ.

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Огляди Razr 40 Ultra та Edge 40 Neo вже є на нашому сайті, тож лише нагадаю, що задня кришка пристроїв виготовлена з “екошкіри”, що робить досвід їх використання цікавішим за звичайні пластикові або скляні смартфони. Цей матеріал має приємну текстуру та ще й на практиці виявляється не таким слизьким, як конкуренти.

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Peach Fuzz межує із рожевим і помаранчевим. Смартфони набувають різного відтінку при зміні освітлення, виглядає дійсно стильно і цікаво. “Персик” також гарно підкреслює рамка пристроїв, пофарбована у бронзовий колір.

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Загалом же, лінійки кольорів Razr 40 Ultra та Edge 40 Neo, на мою думку, вийшли доволі вдалими, тож кожен може обрати те, що йому більше до вподоби. Наприклад, ніжний персиковий, яскравий червоний, або витончений синій. Хоча, якщо ви шукаєте подарунок на день закоханих для своєї половинки, Peach Fuzz точно буде фаворитом.

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Напишіть у коментарях, як вам дизайн нових смартфонів Motorola, та наскільки важливим для вас є колір при виборі гаджета?