Українських школярів почнуть навчати керуванню FPV-дронами

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з 2004 року. Люблю грати в комп'ютерні ігри, а також розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

Міністерство освіти і науки (МОН) України затвердило новий перелік навчальних засобів для предмета "Захист України" у закладах загальної середньої освіти. До списку включено симулятори для керування FPV-дронами з комп’ютерами, лазерні стрілецькі тренажери, планшети та мультимедійне обладнання.

Окрему увагу приділено засобам навчання домедичної допомоги, до яких входитимуть манекени для реанімації, турнікети, засоби зупинки кровотечі, комплекти тактичної медицини, тренажери для опрацювання дій при травмах. Крім того, учням нададуть оновлені каски, бронежилети, сертифіковані протигази та засоби хімічного захисту.

Серед технічного оснащення також передбачені дрони для практики, радіостанції та елементи тренажерної траси. МОН зазначає, що оновлення сприятиме формуванню у школярів навичок домедичної допомоги, критичного мислення, готовності діяти в надзвичайних ситуаціях та опору дезінформації.

У Міністерстві нагадали, що в 2024 році навчальний курс "Захист України" був суттєво реформований — замість теоретичної муштри школярі щомісяця проходять інтенсивні тренінги тривалістю 6–8 годин у спеціально облаштованих центрах.

До слова, нещодавно Національна асоціація оборонної промисловості України (NAUDI) оголосила про початок співпраці з Національним університетом "Львівська політехніка". Метою партнерства буде зміцнення зв'язку між освітою, наукою та оборонно-промисловим комплексом України.