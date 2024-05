Минулого разу ми вже розповідали про деякі безплатні ігри, про які ви могли навіть не знати. Тема знайшла відчутний відгук у відвідувачів сайту, тому ми повертаємося з новою добіркою цікавих ігор, за які вам не потрібно платити ані гривні.

Правила відбору залишилися без особливих змін. Тут ви знайдете ігри, які майже не з’являються в аналогічних добірках, але все одно заслуговують на увагу. Акцент робився на однокористувацькі ігри, тому що онлайнових розваг у форматі Free-to-Play і так вистачає. Крім того, ви побачите у добірці декілька відомих назв, про які ви могли не знати, що вони тепер безплатні.

Платформи Windows

Жанр шутер

Рік 2023

Як усі ми добре знаємо, в онлайн-шутерах найголовніше – це влучність. Але саме з цим у багатьох проблеми. Не дарма кіберспортивні змагання по Valorant та Counter-Strike 2 вважається настільки престижним, та й стежити за ним у ролі глядача неймовірно цікаво.

Aimlabs створена для того, щоб допомогти вам навчитися краще стріляти в онлайн-шутерах. Це навіть не зовсім гра, а скоріше тренажер з величезною кількістю налаштувань. Раніше щось подібне існувало як фанатські мапи всередині Counter-Strike, а тепер доросло до окремого сервісу.

Серед іншого Aimlabs приваблює вбудованими налаштуваннями під конкретні ігри. Тобто ви можете обрати, наприклад, Overwatch, Destiny 2 або навіть Minecraft. І тоді тренуватися ви будете в умовах, максимально наближених до цих ігор. Тож спробувати Aimlabs варто майже всім, список ігор для тренування тут під будь-які смаки.

Платформи Windows, iOS

Жанр адвентюра

Рік 1994

У часи, коли point-and-click пригоди були одним з найпоширеніших жанрів, Beneath a Steel Sky вважалася живою класикою. Зараз вона перетворилася на класику звичайну. Розробники серії Broken Sword – втім, Beneath a Steel Sky вийшла раніше за першу частину, Broken Sword: The Shadow of the Templars, – створили цікавий кіберпанк-світ, який манив своїми персонажами та діалогами.

Історія розповідає про хлопчика Роберта та його товариша-робота Джої, яким потрібно розібратися в інтригах у Юніон-Сіті. Пазли, діалоги, пошук предметів – усі ознаки гарних класичних квестів на місці.

У 2020 році вийшло продовження гри під назвою Beyond a Steel Sky. Воно доступно на iOS для підписників Apple Arcade.

Платформи Windows

Жанр action, soulslike

Рік 2021

Як і багато інших безплатних ігор у Steam, Blood Spear – це насправді студентський дипломний проєкт. Його розробили студенти паризького навчального закладу ISART Digital. Гра зайняла перше місце на конкурсі ISART Digital Montréal 2021.

Головна зброя тут – спис, щоб насаджувати на нього ворогів і зіштовхувати їх з іншими об’єктами. Фізичний рушій доволі адекватно обробляє всі взаємодії. А загалом це стандартна фентезійна пригода з магією, палацами та іншими атрибутами.

Геймплей відчутно нагадує Dark Souls, але без занадто важких випробувань. Рівень складності тут адекватний і підійде гравцям з будь-яким рівнем досвіду.

Платформи Windows, Mac OS, Linux

Жанр візуальна новела

Рік 2015

Ще одна незвичайна гра, яка до того ж здатна викликати потужні ностальгічні відчуття. Адже вся вона виконана в естетиці Windows XP, а основна ігрова механіка – спілкування через внутрішній аналог сервісу AOL Instant Messenger. Або AIM, як його тоді частіше називали.

Сюжет розгортається навколо стосунків головного героя з дівчиною Емілі. Історія охоплює декілька років їхніх відносин, а ваші відповіді напряму впливають на сценарій. Тобто технічно це візуальна новела у максимально простому прояві, але візуальне оформлення виводить її на новий рівень. А ще тут автентичний звуковий дизайн, який також може щось зачепити у вашому серці.

Платформи Windows

Жанр адвентюра, рольова гра

Рік 2013

Може здатися, що Heroine’s Quest: The Herald of Ragnarok – це ще одна гра родом з 90-х. Але вийшла вона у 2013 році, коли ігрові технології встигли зробити багато кроків уперед. Однак річ у тому, що гра спочатку замислювалася як данина ігровій класиці.

В Heroine’s Quest розробники поєднали механіки квестів та рольових ігор. Тобто вам потрібно збирати предмети та вирішувати головоломки, але не забувати про покращення навичок головної героїні та регулярні битви. Різноманіття ситуацій та механік приємно вражає, особливо як для гри від невеликої команди.

Heroine’s Quest: The Herald of Ragnarok вийшла на піку чергового обговорення ролі жіночих персонажів в попкультурі та відеоіграх. Тому розробники зробили протагоністку максимально людяною та пропрацьованою.

Платформи Windows. PlayStation 4/5

Жанр action, roguelite

Рік 2016

Ця гра від японської студії Grasshopper Manufacture, яка подарувала нам No More Heroes та Lollipop Chainsaw, мабуть, найбільш стильна у цьому списку. Один лише вигляд місцевої Смерті чого вартий. В LET IT DIE все побудовано на гротеску та яскравих образах.

Ігровий процес нагадує мікс roguelite та soulslike. Ваш персонаж має поступово підійматися на величезну башту, паралельно знаходячи нову екіпіровку та долаючи ворогів. В грі присутні елементи асинхронного мультиплеєра, тому деякі супротивники – це “зліпки” живих гравців.

Навіть якщо вам не сподобається геймплей, обов’язково оцініть саундтрек гри. Заради нього відомий всім за серію Silent Hill Акіра Ямаока зібрав сотню японських виконавців у стилі рок. Композитор описує результат як один з найкращих у його кар’єрі.

Платформи Windows

Жанр горор

Рік 2022

Піджанр горорів, заснований на сканерах оточення, з’явився не так давно. Дякувати за це ми якоюсь мірою маємо корпорацію Apple, яка в нових iPhone робить великий акцент саме на сканер LiDAR, здатний формувати 3D-об’єкти з оточення та оцінювати навколишній простір.

LIDAR.EXE не стала першою у цьому піджанрі. До неї вже існувала платна Scanner Sombre та режим для Garry’s Mod LIDAR. Але саме безплатність LIDAR.EXE дозволила грі стати популярною.

В ній ви маєте пробиратися через темне оточення за допомогою LiDAR. Темрява ховає багато жахів, а особливості сканування не завжди дозволяють вчасно реагувати на небезпеку. Ніяких пояснень та особливого сюжету в грі немає. Лише чистий жах та непогано реалізована базова ігрова механіка.

Платформи Windows

Жанр симулятор, економічна стратегія

Рік 2004

Нішеві симулятори про якусь з галузей інфраструктури – це ще один жанр, який у 90-х був набагато більш престижним та популярним, ніж сьогодні. Наприклад, Transport Tycoon 1994 року дозволяла створити свої транспортну імперію, до якої входять автівки, поїзди, кораблі тощо. OpenTTD базується саме на цій грі.

Це open source проєкт, який намагається взяти все краще з Transport Tycoon та вивести на новий рівень. Відкрита сутність гри також означає, що її регулярно оновлюють. На розробку стабільної версії пішло майже 20 років, тож зараз ідеальний час подивитися, що ж вийшло у фанатів.

Окремо приваблює багатокористувацький режим на 255 гравців. В ньому ви маєте керувати компанією з групою інших гравців, щоб стати більш успішними, ніж конкуренти. Конкурентами також керують люди. Виходить цікаве поєднання кооперативного та змагального геймплею, який до того ж може навчити вас базовим вмінням ведення бізнесу.

Платформи Windows

Жанр адвентюра

Рік 2003

Ігри студії Amanita Design вирізняються в першу чергу завдяки візуальному стилю. Кожен проєкт – це щось яскраве, незвичне, навіть трішки обскурне.Шлях компанії почався саме з першої частини Samorost у 2003 році. А у 2021 році гру перевидали в Steam, щоб кожен міг доторкнутися до класики.

Нова версія отримала покращену графіку та додаткову музику. Якуб Дворські, засновник Amanita Design, здатен зробити навіть вибагливу досить формулу квестів більш доброзичливою для людей, тож грати у Samorost максимально комфортно.

До слова, Amanita Design свого часу збирала гроші для підтримки України. Тож тепер ви можете підтримати студії хоча б завантаженням безплатної гри. А далі, можливо, захочеться більше.

Платформи Windows

Жанр roguelite, платформер

Рік 2009

Серія Spelunky – це якісні roguelite-ігри, в яких ви маєте вивчати печери та збирати скарби. Звучить доволі просто, але магія розкривається завдяки рандомній генерації, високій складності проходження та можливість маніпулювати оточенням. Наприклад, бомби пробивають стіни, а мотузка допоможе забратися вище.

Це вибаглива до терпіння та навичок гра, але багато проєктів у жанрі roguelite тримається саме на подібному. У Spelunky є дві платні частині, обидві можна рекомендувати. Але й класична безплатна здатна розважити. До того ж вона запускається напряму з браузера. А ще в ній присутня українська локалізація, що завжди плюс.

Платформи Windows, Android, iOS

Жанр горор

Рік 2020

На платформі itch.io без проблем можна знайти безплатні горори на будь-який смак, чим регулярно користуються стрімери, ютубери та блогери. Однак не всі ці ігри можуть похизуватися високою якістю. Втім, розробники The Baby In Yellow вклали у проєкт всю душу, тому якість тут відчувається на рівні “великої” ігрової індустрії.

У гри ви маєте наглядати за милим малюком. Але швидко з’ясовується, що малюк володіє демонічними силами й здатен перетворити ваше життя на пекло. Тому вам потрібно вижити, врятуватися від немовляти та спробувати з’ясувати, що ж взагалі коїться.

The Baby In Yellow приваблює якісною графікою, фізичним рушієм, який дозволяє робити з малюком досить цікаві речі, а також загальною опрацьованістю. Розробники планують видати максимально повну версію у Steam за гроші, але вже зараз ви можете вільно завантажити гру через itch.io й отримати позитивний досвід, який здатні подарувати не всі платні ігри.

Платформи Windows

Жанр рольова гра

Рік 1996

Жива класика, без якої світ сучасних відеоігор був би зовсім іншим. Гучні слова, але стосовно The Elder Scrolls II: Daggerfall їх не соромно використовувати.

The Elder Scrolls II: Daggerfall відрізняється найбільшою мапою світу у серії The Elder Scrolls II. Її площа складає 161 600 квадратних кілометрів. Жодна наступна гра до подібного масштабу навіть не наблизилася. Звісно ж, багато локацій та ситуацій тут досить одноманітні, пам’ятайте про рік виходу гри та технічні обмеження. Але голі числа все одно вражають.

В іншому ж ви отримаєте типовий для The Elder Scrolls геймплей, сповнений квестів, предметів, печер, підземель та різноманітних NPC. За безплатно – так зовсім свято.

Платформи Windows, Mac OS, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S

Жанр симулятор

Рік 2014

Ігрова серія The Sims не потребує зайвих презентацій. Ніхто так і не зміг наблизитися до рівня різноманіття у зображенні життя, як це роблять розробники The Sims. Видавець Electronic Arts цим користується, тому кожна частина серії отримує велику кількість платних доповнень.

Тож рішення зробити The Sims 4 безплатною у 2022 році здалося чимось нестандартним. Втім, не треба радіти завчасно. Гравці можуть отримати доступ лише до базової гри, а всі доповнення потрібно купувати окремо. Сумарно вони зараз коштують майже 35 000 гривень.

Однак навіть базова The Sims 4 здатна подарувати десятки та сотні годин ігрового процесу. Або хоча б дати новачкам можливість оцінити, яка вона ця майже вічна серія про життя віртуальних людей.

Платформи Windows

Жанр адвентюра

Рік 2019

Невелика пригода на один вечір про онучку видатного дослідника, який залишив після смерті багато нерозкритих таємниць. Тепер головна героїня вивчає горище свого родича, щоб дізнатися більше про його пригоди.

Ігровий процес побудований на вирішенні головоломок, а розробники надихалися класикою рівня Myst та The Longest Journey. Нічого особливо складного тут немає, але читати записки та збирати всі деталі до купи приємно.

Розробники також планують колись випустити продовження, яке, скоріше за все, воно буде вже за гроші. Стандартна схема, яка нагадує модель розповсюдження кооперативної пригоди We Were Here.

Платформи Windows

Жанр адвентюра

Рік 2004

Культова класика, без якої не існувало б таких ігор, як Undertale, Doki Doki Literature Club! та інших незвичайних проєктів. Це нішева сенсація, вплив якої на інді-сцену відчувається навіть сьогодні. Та й грається вона все ще відмінно.

В Yume Nikki ви граєте за дівчинку, яка подорожує своїми снами. Там вона зустріне багато сюрреалістичних персонажів, а також отримає особливі ефекти, які дозволяють вивчати нові локації. Ніяких пояснень або логіки тут немає, що також зближує гру зі сновидіннями. А фанати роками будують теорії навколо того, що ж тут все-таки відбулося.

Цікаво, що гру самотужки створив японський незалежний розробник з ніком Kikiyama, який тримає свою біографію у секреті. Також вийшла нова версія Yume Nikki: Dream Diary, але грати в неї ми не радимо, бо душі в ній вже немає.

Можливо, ви також знайшли якісь цікаві безплатні ігри, про які чули далеко не всі? Поділіться своїми знахідками у коментарях. А якщо ця добірка вам також сподобається, ми повернемося з аналогічною у наступному місяці.