Косплей, майстер-класи й автограф сесії з улюбленими зірками: в Празі відбувся фестиваль попкультури Comic-Con 2024

Цього року Comic-Con Prague, який тривав з 5 по 7 квітня в центрі O₂ у Празі, знову зібрав шанувальників наукової фантастики, фентезі та жахів. Цей щорічний фестиваль попкультури вже завоював популярність серед фанатів, об’єднавши цього разу неймовірні 27 000 учасників з усієї Європи. Спеціально для Mezha.Media журналістка Тетяна Шепель відвідала конвенцію та написала про неї репортаж, який, сподіваємося нагадає вам про українські попкультурні фестивалі, які ще обовʼязково будуть.

На Comic-Con Prague відбулося безліч заходів на будь-який смак. Фанати мали нагоду зустрітися зі зірками кіно та коміксів, взяти участь у косплей-конкурсах, а також відвідати лекції, бесіди, майстер-класи та виставки. Крім того, були організовані спеціальні ігрові кімнати, де учасники могли спробувати себе в найсучасніших відеоіграх.

Всесвіт ігор і майстер-класи

Загалом ігрові зони займали понад 1400 м². Тут були представлені відеоігри на комп’ютерах і консолях, віртуальна реальність, аркадні ігри, а також настільні ігри різних жанрів — від карткових і дошкових до словесних ігор і пазлів.

Організатори Comic-Con також підготували різноманітну фанатську програму. Від літературних програм до вечірок з жахами та постапокаліптичними сценаріями, від фентезі до наукової фантастики — кожен знайшов щось за своїм смаком. Також були окремі лінії, присвячені коміксам, азійській культурі, майбутньому та іграм, що створили можливість для глибшого занурення у власний улюблений світ.

Звичайно було безліч майстер-класів, включаючи вже традиційний майстер-клас з конструювання Lego. Але особливою увагою користувався художній майстер-клас з креслення коміксів для дітей і дорослих. Цей захід надавав можливість всім, хто бажав розвинути свої таланти у графічному мистецтві, навчатися від чеських та європейських майстрів коміксів. Учасники могли отримати цінні поради, навички та інсайти щодо створення власних героїв, історій та стилів малювання.

Косплей: Захоплення та майстерність

Косплей – це не просто костюми, це справжнє мистецтво, яке зачаровує і дітей, і дорослих. Деякі учасники готують свої костюми протягом пів року, вкладаючи в них душу і неймовірну майстерність. Їхня пристрасть та серйозність вражають, адже косплей – це не просто розвага, а цілий світ зі своїми правилами, традиціями та атмосферою.

На Comic Con Prague косплеєри мали можливість продемонструвати свої таланти в рамках програми PragoCosplay та дитячого шоу KinderCosplay. Участь у конкурсах потребувала ретельної підготовки та попередньої реєстрації.

Зустрічі з зірками

Цьогоріч фестиваль порадував гостей не лише цікавими активностями, але й зірковими гостями. Серед них були американські та чеські актори й письменники, які брали участь у пресконференціях, автограф-сесіях та фотосесіях.

Емілі Своллоу (“Надприродне”, “Мандалорець”), Тейт Флетчер (“Джуманджи”, “Мандалорець”) та Брендан Уейн (“Мандалорець”, “Книга Боби Фета”) поділилися з нами своїми думками про нові проєкти, зв’язок зі всесвітом Star Wars та особистий досвід.

Емілі Своллоу: “Я щойно закінчила роботу над одним цікавим проєктом, де, на відміну від “Мандалорця”, ви нарешті зможете побачити моє обличчя (сміється). А зараз я подорожую світом, відвідуючи Comic Con конвенції.”

Тейт Флетчер: “Я пам’ятаю, як чекав на квитки біля цегляного кінотеатру в Петоскі, штат Мічиган. Мені було 7 чи 8 років. Я все ще відчуваю сонячне світло і передчуття, адже дорослі казали, що це буде щось неймовірне. А потім, коли все почалося… “в далекій-далекій галактиці…”. Мене просто знесло… У відкритий космос… Уяву… можливість… Я думаю, що “Зоряні війни” були та залишаються новою надією для багатьох із нас.”

Брендан Уейн: “Зіграти Heavy Mando – це була неймовірна честь. Джон Фавро побачив мене і подумав, що я ідеально підходжу для цієї ролі. Звичайно, я з радістю погодився надіти цей престижний шолом. Обладунки сидять так само природно, як і зброя. Це наш кодекс, наша релігія, це те, ким ми є.”

Українці на Comic-Con Prague

Серед відвідувачів фестивалю було чимало українців, як тих, хто проживає в Чехії постійно, так і тих, хто тимчасово переїхав через війну. Нам вдалося познайомитися з однією з них – художницею з України Дар’єю.

На Comic-Con Prague Даша представила свій талант, створюючи чудові персональні портрети в аніме-стилі.

“Я захоплювалась аніме ще з юності. Спочатку відвідувала такі конвенції та фестивалі в Запоріжжі, а потім у Харкові”, – розповідає Даша.

Це вже другий фестиваль, в якому вона бере участь в Чехії. Її стиль подобається чехам та гостям столиці.

Даша родом з Запоріжжя, навчалась в Академії дизайну та мистецтв в Харкові. Її рідні залишаються в Україні, а вона сама приїхала до Чехії через два місяці після початку повномасштабної війни.

Окрім роботи на фестивалі, Даша працює художником-аніматором в IT-компанії, де малює ігрових персонажів.

“Моє улюблене аніме – «Гуррен-Лаганн». Мені подобається закладена там філософія віри в себе”, – говорить Даша.

Арт маркет

Окрім розважальної частини, Comic-Con Prague запропонував відвідувачам справжній супермаркет віртуальних всесвітів. Тут можна було знайти сувенір на будь-який смак, адже на фестивалі було представлено близько тисячі стендів.

Навіть чеська армія мала свій стенд, де не продавали нічого, але охоче спілкувалися та фотографувалися з відвідувачами (звичайно, в балаклавах).

А між рядами стендів гостей розважав чудовий робот від Boston Dynamics.