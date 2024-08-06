Бліцінтерв'ю. Продажі українських ігор в Україні та чи важлива українська локалізація

Вважається, що український ринок відеоігор дуже невеликий і не може конкурувати з більшістю ринків Європи, і це одна з причин, якою розробники виправдовують відсутність, або навіть непотрібність української локалізації. Ми вирішили запитати деяких українських розробників який процент з продажів їхніх ігор припадає на Україну та чи впливає на це, на їхню думку, наявність чи відсутність української локалізації.

Ми поставили чотири запитання розробникам, продажі ігор яких за нашими підрахунками перевищують хоча б 10 тис. копій. На жаль, не усі наші студії знайшли час, щоб відповісти на наші листи.

Запитання

1. Який процент від загальних продажів ваших ігор припадає на Україну? Як в штуках, так і у відсотку від доходу.

2. Чи впливає, на вашу думку, на кількість продажів в Україні наявність або відсутність української локалізації?

3. Чи плануєте ви додавати українську мову у свої наступні проєкти?

4. А як щодо російської? Чи варто перекладати українські ігри російською, бо, начебто, для частини наших громадян ця мова зрозуміліше?

Ваель Амр

Frogwares, директор

Ігри: серія Sherlock Holmes, The Sinking City, Magrunner: Dark Pulse та інші

1. Продажі наших ігор в Україні в обох випадках складають менше ніж 5%.

2. Безсумнівно, наявність української локалізації впливає на продажі в Україні.

3. Так, ми продовжимо додавати українську локалізацію в наші наступні ігри.

4. Що стосується нас, ми більше не хочемо мати справу з російською мовою у наших іграх. Російська мова стала для багатьох з нас синонімом тиранії та гноблення. Я не думаю, що російську культуру загалом слід якось підтримувати, оскільки вона стала елементом м’якої сили, який використовується у спробі знищити українську націю та культуру.

Якби ми навіть і створили російську версію однієї з наших майбутніх ігор, це б одразу спробували використати як приклад перемоги російської сили. Тож на цей час ми вважаємо за краще триматися подалі від цієї мови в наших продуктах.

Це не означає, що ми не використовуємо російську мову у побуті чи під час розробки, але я думаю, що лише люди з країн, яких довгий час насильно "годували" російською мовою, зрозуміють, чому ми все ще можемо користуватися нею, навіть не маючи на меті її подальшої підтримки.

Андрій Бичковський

bychkovskyi.com, інді-розробник

Ігри: Farlanders, Undervault та інші

1. На продажі в Україні припадає близько 8% копій, та 5% доходу.

2. Наявність локалізації однозначно впливає на продажі. Впевнений, у мене велика кількість продажів в Україні саме тому, що люди хотіли підтримати українського розробника. А підтримувати українського розробника, який навіть не додав українську мову, навряд чи хтось захоче.

3. Так, я загалом в усі свої ігри додавав українську, ще задовго до того як це стало мейнстрімом або комерційно доцільним.

4. Для наших громадян перекладати російською недоцільно, бо й так усі розуміють українську, це є сенс робити з розрахунку на росіян, білорусів тощо. Дуже малоймовірно, що я буду перекладати свої ігри російською, як мінімум доки йде війна. Чисто з етичної сторони, бо це, я вважаю, є підтримкою та посиленням російської культури. Але якщо хтось з українських розробників додав такий переклад, то я це переживу та засуджувати не буду.

Руслан Саліков

Ternox Games, інді-розробник

Ігри: STONKS-9800: Stock Market Simulator, Bullet Beat, Taimumari та інші

1. Я буду вказувати дані по своїй грі STONKS-9800: Stock Market Simulator, бо це будуть найактуальніші цифри зараз.

Україна має 6% за кількістю проданих копій та 2,5% за грошима. Це пов’язано з низькою регіональною ціною, я поставив навіть дешевше, ніж пропонував Steam.

2. Звісно впливає, особливо якщо разом з цим не забувати хоч якось просувати гру в Україні. Іноді українські ігри треба вишукувати, лише поява Фестивалю українських ігор дала зрозуміти, як багато інді-ігор є насправді українськими.

Я бачу багато випадків, коли наявність української локалізації стимулює продажі в Україні. Люди діляться грою у соцмережах і закликають підтримати розробника. Поки що це працює, сподіваюсь так буде і надалі.

3. Для мене зараз не стоїть питання "чи робити українську локалізацію", бо ігри я розробляю українською і паралельно перекладаю англійською, а вже потім замовляю переклади на інші мови. Тобто українська – це мова оригіналу у більшості випадків.

4. Українську мову розуміють хоч якось усі українці, і коли кажуть, що додають у гру російську мову "для українців", то це очевидне лукавство і насправді такі розробники сподіваються, що гроші їм занесуть росіяни та інші російськомовні гравці.

Я навіть можу трохи зрозуміти це, коли йдеться про гру, яка очевидно робилася для цієї авдиторії вже давно і складно різко змінювати стратегію. Наприклад, умовні натхнення "Корсарами" чи S.T.A.L.K.E.R., що точно "приманюють" саме російськомовну авдиторію.

Але з 2022 р. вже якось точно не треба сподіватися на росіян і пора спрямувати увагу у бік Заходу. Більше того, це точно буде прибутковіше. Мої ігри, особисто, завжди дивилися також у бік Азії, бо переважно мають аніме-стилістику, і це теж непоганий варіант, якщо вам подобається подібний стиль.

Але вже точно НЕ ТРЕБА робити гру з "естетикою єбеней" (вибачайте за мат), оці закинуті будинки, хрущовки, гопніки – залиште вже це росіянам. В Україні купа красивих міст, типу Одеси чи Львова, які виглядають як старовинні європейські міста. Беріть цю естетику, якщо хочете щось близьке до себе, і тоді не прийдеться плакати, що вас булять українці за російську мову у грі, а вона була ключовою для вашого проєкту.

І так, я також виріс російськомовним і раніше робив свої ігри російською. Мало щось перемкнутись у моїй голові ще у 2014 році, але був молодим та дурним. Однак вже після 2022 року шукати відмазки щодо російської мови у власних іграх це якийсь маразм.

Також додатково зазначу, що я на власному досвіді упевнився у токсичності російськомовної авдиторії. Десять разів подумайте чи справді вона вам так потрібна, хоч вона, звісно ж і немаленька.

Олексій Дробний

Campfire Studio, співзасновник

Ігри: My Dream Setup, Catch & Cook: Fishing Adventure та інші

1. Якщо брати загальну кількість проданих копій у Steam, то це виходить 2% від продажів. Але на відміну від інших країн наше ком'юніті набагато активніше в соціальних мережах саме нашої гри.

2. Так, звісно впливає. Наразі вже утворився своєрідний культ української локалізації та все більше розробників перекладають свої ігри українською. Це чітко відстежується по рецензіях в Steam. Якщо гра має українську локалізацію – в неї дуже багато позитивних відгуків саме з дякою за локалізацію. Якщо ні – дуже багато відгуків з проханням додати. Наші розробники модів також дуже активні в цьому питанні і часто можна знайти моди з українською локалізацією, якщо її немає серед офіційних.

Українська локалізація приваблює гравців з України, бо так гравці знають, що розробники піклуються про свою аудиторію.

3. Так, звісно. Кожна наша гра має українську локалізацію і наступні не будуть виключенням. Наразі ми працюємо над новим релізом під назвою Arcane Blast. Він буде доступний українською та ще п'ятьма мовами. Ми власноруч займаємось українською локалізацією, щоб передати усе так, як це було задумано. Особливо це важливо, бо в грі буде присутній нарратив про світ Arcane Blast.

4. Ні, ми не плануємо цього. Це вже проблема цих громадян, що вони не розуміють рідної мови. Ми не бажаємо, щоб в наших іграх російська була поруч з українською.

Avreliy.dev

Lion's Shade, CEO

Ігри: Cliff Empire, AI Olympius та інші

1. Принаймні для нашої гри це 1,2% покупок.

2. Немає інших проєктів, щоб порівняти вплив наявності чи відсутності.

3. Українська у всіх наступних іграх є і буде.

4. Ми надто малий ринок, щоб його ще ділити на частини, а локалізація для невеликих проєктів може бути дорожчою за прибуток.

Белема Франклін Джордж

GSC Game World, PR & Marketing manager

Ігри: серії "Козаки", S.T.A.L.K.E.R. та інші

1. Без коментарів, щодо фінансових аспектів.

2. Так, наявність української локалізації значно впливає на продажі в Україні, адже вона є одним з основних маркетингових інструментів для розважального продукту.

Локалізація створює психологічний комфорт, покращує зрозумілість продукту, підвищує лояльність клієнтів і дає конкурентну перевагу. Також вона допомагає залучити більше клієнтів та збільшити обсяги продажів. І це правило є загальним, а не специфічне лише для України.

3. Так, всі майбутні проєкти нашої компанії плануються з українською локалізацією, як і всі попередні ігри нашої студії.

4. Наша команда прагне створювати ігри, які відображатимуть українську культуру та мову в найкращих її проявах. Водночас розуміємо, що серед наших гравців є і ті, кому російська може бути більш зрозуміла. Однак головний акцент, на нашу думку, повинен залишатись на підтримці та розвитку української. З моменту анонсу в S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl планувалося три озвучення – українською, англійською та російською мовами. Але після початку повномасштабної війни, вирішили залишити лише українську та англійську озвучки, відмовившись від російської.

Андрій Костюшко

Creoteam, креативний директор

Ігри: серії Collapse та Football, Tactics & Glory

1. В Україні ми маємо 1% від усіх продажів. Це лише 0,4% від загального доходу. Така велика різниця утворюється через те, що для українців ми встановили найменшу регіональну ціну.

2. На даний момент виглядає так, що український ринок доволі малий. Крім того, що тут не дуже велика кількість гравців загалом, я ще й підозрюю, що великий відсоток українських гравців грає лише в популярні AAA-ігри. Тому для великих ігор наявність української локалізації теоретично може мати сенс, а от для більш нішевих інді-ігор – сумніваюся. Для нашої гри сенсу не було. Наша гра підтримує українську мову лише тому, що це наша рідна мова.

3. Так, обов'язково.

4. Я думаю, що нам потрібна "лагідна українізація", при якій українські ігри виходили б без російської мови. Це сприятиме тому, що українська ігрова термінологія буде швидше розвиватися і входити в щоденне використання. Нові українські гравці звикатимуть грати українською. Наприклад, тим, хто звик до російської термінології, може бути незручно казати "Шкода" замість "Урон", хоча це цілком доречне слово. І такий "незвичний" термін не один. Але коли в Україні виходитимуть чудові ігри лише з українською локалізацією, гравці все більше звикатимуть до тих українських слів, які можуть не часто зустрічатися у повсякденному житті, але часто використовуються в іграх.

В моїй власній грі Threads of War російської не буде. У Football, Tactics & Glory російська підтримується лише тому, що один з наших колег розмовляє російською. Але з наступних версій гри ми виключили росію, тому для росіян сенсу грати нема.

Як бачите, усі вітчизняні розробники, які знайшли час відповісти на наші запитання, вважають, що українська локалізація це важливо, що вона впливає на продажі та збираються додавати її в майбутньому. Тож тепер справа за нами, як гравцями, щоб підтримувати такі ігри, купувати їх та залишати позитивні відгуки, у тому числі з подяками за наявність української.

Цікаво, що попри те, що українською мовою інтерфейсу Steam наразі користуються лише 0,59% усіх гравців (опитування Steam про обладнання та ПЗ: липень 2024) продажі українських ігор в Україні складають значно більший відсоток – від 1 до 8%. Що це, як не доказ того, що локалізація має значення, а українці люблять ігри створені співвітчизниками. Так тримати!

Нагадаємо, нещодавно ми намагалися підрахувати, які з ігор, зроблених в Україні, були найуспішнішими у продажу.