Досвід використання EcoFlow Delta 2

З російською навалою український ринок портативних електростанцій зазнав кардинальних змін, перетворивши нішевий продукт на життєво необхідне обладнання для мільйонів домогосподарств при вимкненнях електрики. У цьому контексті EcoFlow Delta 2 пропонує цікаве поєднання потужності стаціонарних систем та мобільності портативних рішень. Маючи досвід експлуатації як повноцінної домашньої системи на 5 кВт, так і найдрібнішої станції EcoFlow River 2 (а також купи інших рішень, про що вже давно розповідав в окремому матеріалі: “В енергетиці немає магії. Шлях до енергонезалежності без клікбейту та рожевих окулярів”), я мав можливість протягом місяця протестувати Delta 2 під специфічним кутом зору: наскільки ефективно ця станція може розв'язати проблему базового автономного живлення для користувачів без технічної підготовки в умовах регулярних блекаутів.

Огляд

Станція постачається у картонній коробці, яка від початку дещо вводить в оману щодо розмірів самого пристрою.

В комплекті постачання йдуть:

EcoFlow Delta 2;

Кабель для заряджання від змінного струму;

Кабель для заряджання від автомобільного “прикурювача”;

Кабель DC5521 – DC5525;

Посібник користувача;

Короткий посібник із запуску програми;

Гарантійний талон.

Конструкція Delta 2 надійна та практична. Корпус з міцного матового пластику має габарити 400 x 211 x 281 мм та вагу 12 кг. Інтегровані ручки з обох боків розраховані на серйозні навантаження і вони достатньо зручні, щоб носити станцію навіть однією рукою. Захисту від вологи та фізичного впливу немає, тож “в полі” з Delta 2 бажано бути розумно обережним.

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На фронтальній панелі розташовані порти постійного струму (чотири USB-A по 12/18 Вт та два USB-C до 100 Вт), інформативний LCD-дисплей та кнопка живлення. Задня панель містить чотири розетки змінного струму 230 В (до 1800/2400 Вт), вихід з автомобільним роз'ємом типу “прикурювач” (до 126 Вт), два DC-виходи для живлення дрібних споживачів типу роутера (до 38 Вт) та, нарешті, порти для звичайної та автомобільної/сонячної зарядки.

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Передні USB-порти та задні розетки вмикаються окремо кнопками, що розташовані поруч та мають вбудовані світлодіоди — це важливо, адже навіть при відсутності навантаження, якщо самі інвертори у станції працюють, то вони поступово розряджають батарею. І от тут є незручність: оскільки розетки знаходяться позаду, то в багатьох випадках ту кнопку прийдеться натискати навпомацки. Та й загалом розділення всіх роз’ємів та кнопок на два боки є дещо спірним — з одного боку, це схоже на компоновку ПК, де з переднього боку тільки “красиве”, а з іншого — модель використання зарядної станції як раз передбачає, що розетки чи зарядку теж може бути регулярно потрібно підключати чи вимикати… Нарешті, роз’єм для додаткової батареї чи генератора взагалі знаходиться з боку пристрою.

Основою Delta 2 є літій-залізо-фосфатний (LiFePO4) акумулятор ємністю 1024 Вт·год з ресурсом 3000 циклів заряду-розряду. Станом на 2024 рік вже немає сенсу взагалі роздивлятися зарядні станції на інших батареях (наприклад, літій-іонних). Реальна корисна ємність складає 820-850 Вт·год через власне споживання системи та втрати на перетворення енергії. Силова електроніка забезпечує номінальну потужність 1800 Вт з можливістю короткочасних піків до 2700 Вт. Режим X-Boost дозволяє працювати з навантаженнями до 2400 Вт тривалий час, але тоді бажано залишити лише один пристрій підключеним.

Система охолодження реалізована через два бічних вентилятори, що вмикаються при навантаженні чи підвищенні внутрішньої температури вище певного рівня. Це рішення ефективно відводить тепло, але створює помітний шумовий фон при роботі з потужними приладами чи зарядці, тож вночі в тихій кімнаті може бути не дуже комфортно.

EcoFlow Delta 2 підтримує кілька варіантів розширення системи. Базову ємність можна збільшити, під'єднавши додатковий акумулятор Delta 2 Extra Battery (1024 Вт·год) або Delta Max Extra Battery (2048 Вт·год). Для довготривалої автономності доступна інтеграція з розумним бензиновим генератором EcoFlow через той самий боковий порт. Причому магія саме фірмового генератора в тому, що він здатний самостійно запускатися та вимикатися, плюс також має керування через мобільний додаток. А ще він одразу сумісний з природнім газом на додачу до бензину, що розширює можливості його заправки.

Сонячна інтеграція реалізована через MPPT-контролер потужністю до 500 Вт з підтримкою напруги 11-60 В та сили струму до 15 А. Це означає, що при правильних розрахунках не обов'язково використовувати саме фірмові сонячні панелі EcoFlow, цінник на який не є гуманним — з іншого боку, компанія пропонує цікаві портативні рішення і вони гарантовано сумісні з Delta 2.

Українці не були б українцями, якби не пристосувалися до складних умов з попитом на зарядні станції. В результаті, окрім офіційних EcoFlow, сюди тягнуть версії з усього світу. На ринку можна знайти, як мінімум:

Китайську (схоже, має більшу ємність - 1260 Вт·год);

Корейську (наш випадок);

Південноафриканську;

Британську;

Швейцарську;

“Міжнародну”;

Американську.

І треба бути уважним, бо відрізняються вони, в першу чергу, ціною та форматом розеток змінного струму відповідно стандарту тієї чи іншої країни. У більшості випадків це буде вимагати ще придбання перехідників під наш “євроформат". А от з американською версією все складніше — мало того, що там вхід та вихід 110 В (що потребує трансформатор для зарядки та обмежує підключення пристроїв тими, у яких широкий діапазон вхідної напруги 100-240 В), так ще й у разі якихось негараздів наші місцеві сервісні центри часто просто відмовляються їх ремонтувати.

Програмне забезпечення

Ключова особливість програмного забезпечення Delta 2 - це… його необов'язковість для базового функціонування, бо “с заводу” налаштовано все досить розумно. Втім, розібравшись з простими речами, в додаток таки є сенс залізти, бо система пропонує достатньо тонких параметрів.

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Наприклад ті, кого турбує довголіття батареї, можуть погратися з зарядкою (наприклад, обмежити потужність 500 Вт замість повних 1200 Вт, не заряджати вище 80% та не розряджати нижче 10%). Ті, кому важлива витривалість певних систем при блекауті, через закладку сценаріїв автоматизації можуть налаштувати, скажімо, вимкнення розеток змінного струму при 30% батареї, щоб залишок йшов тільки на живлення роутера через роз’єм постійного струму 12 В. В умовах, коли до пристрою постійно під'єднано щось у розетку 220 В — є сенс увімкнути експериментальну функцію, коли подача живлення на неї активізується автоматично з ввімкненням Delta 2 (таким чином буде не потрібно кожен раз натискати кнопку позаду).

Реальні тести

В рекламних матеріалах EcoFlow надає типові розрахунки практичних застосувань Delta 2 і, в принципі, вони більш-менш відображають реальність. Особливо якщо врахувати, що в деталях умови бувають дуже різні тож, як кажуть автомобільні журналісти: “Your mileage may vary!”. От з таким попередженням і почнемо опис фактичних замірів.

При живленні Starlink (41-44 Вт) у режимі EPS загальне споживання від мережі складало 58-61 Вт, демонструючи стабільні втрати близько 17 Вт на роботу самої станції з увімкненим інвертором змінного струму 220 В. При зникненні живлення система миттєво перемикається на батарею без перезавантаження Starlink та забезпечує йому понад 15 годин автономної роботи.

Ще одна наочно цікава річ — зарядка MacBook Air M2 (чи будь-якого іншого пристрою з живленням від USB). З використанням рідного зарядного пристрою споживання батареї становило 49 Вт, але якщо під'єднати ноутбук напряму дротом у фронтальний роз’єм USB-C на Delta 2, то споживання падало до 35 Вт. Дуже суттєва різниця у відсотках, яка нагадує про те, що мало купити саму зарядну станцію — треба ще продумати оптимізацію умов експлуатації! Взагалі, заряджання подібної техніки є найяскравішим прикладом корисності станції типу Delta 2: якщо прикинути типове споживання, то працездатність пари ноутбук+смартфон від Delta 2 можна підтримувати не менш як тиждень без підзарядки самої станції — це дуже корисно в польових умовах (хоча тоді вже добре за можливості додати ще сонячну панель і отримати взагалі невичерпне джерело!).

А ще не завжди доцільно вірити паспортним даним приладів. Наприклад, під'єднавши величезний side-by-side холодильник, вдалося побачити споживання аж до 230 Вт. І це не враховуючи короткочасного стартового піка споживання двигуна компресора, який є дуже суттєвим, але навіть не встигає відобразитися на екрані Delta 2. Втім, з плином часу виявляється, що реальне споживання складає від 0 до 230 Вт, тож від повного заряду акумулятора холодильник пропрацював понад 8 годин при тому, що налаштований на мінімальні температури (+5 С в холодильному відділенні, -22 С в морозильному) і, якщо їх змінити на вищі, то циклічність періодів споживання стане ще довшою… Але насправді при живленні холодильника під час довготривалих відключень, варто взагалі пам’ятати, що зазвичай вони здатні підтримувати достатній холод в режимі роботи “4-через-16-годин” і тоді взагалі постає питання, а чи варто під’єднувати його до Delta 2 частіше? Тож, тут наймудрішою економією батареї буде сам користувач.

Продовжуючи кухонні експерименти, виявилося наступне. По-перше, чайник Tefal споживає 1700 Вт (чомусь, при заявлених 1800-2150 Вт) і на нагрів 1 літру води витрачає приблизно 12% батареї Delta 2. Тобто, без теплого чаю власник станції не залишиться, але за можливості — краще гріти її на газу. Аналогічним чином, мікрохвильова піч Bosch споживала 1650 Вт (незалежно від встановленої потужності самої пічки!) і за типовий 2-хвилинний розігрів тарілки супу витратила 7% батареї. Знову ж таки, принципово використання пристрою можливо, але якщо є газ — краще скористатися ним. Так само про пральну машинку - Delta 2 її “тягне”, але навіщо? Невже не вийде в 99% випадків просто дочекатися появи світла з мережі? А от де ситуація вже за межами здатності цієї моделі, так це з бойлером: оскільки споживання в них теж не менше 1500 Вт, а щоб нагріти 50 літрів води, потрібно понад годину роботи, то це завдання Delta 2 вже просто не виконає, як мінімум, без додаткової батареї…

Повертаючись до комп’ютерної техніки, варто було спробувати заживити від зарядної станції досить потужний десктопний ПК (i9-12900K/RTX 4070 Super) з трьома моніторами, купою периферії, другим інтернет-каналом на додачу до Starlink та майже 200 Вт підсвічування навколо. Вийшло специфічно… З одного боку, справді вдалося в такому режимі грати у S.T.A.L.K.E.R. 2 довше 1 години при споживанні на рівні 800 Вт. Вентилятори Delta 2 при цьому створювали більший шум, ніж вся інша система, але це, в принципі, можна було б зарахувати як дрібний мінус. Якби тільки швидкості перемикання при втраті живлення з мережі у зарядної станції вистачало на справжню роботу UPS… Нажаль, не тільки у грі, але й навіть при мінімальному навантаженні такої системи (що виходило на рівні 300 Вт) комп’ютер встигає вимкнутися. Тож не дивно, що EcoFlow обережно позиціює свої пристрої цього покоління як “EPS” (Emergency Power Supply), а не повноцінний UPS (Uninterruptible Power Supply).

От у чому Delta 2 справді сяє, так це у використанні як “бездротової розетки”. Скажімо, потрібно невеликим 400-ватним пилососом почистити салон автомобіля за межами гаража — будь-ласка, можна не турбуватися протягуванням проводу живлення! Потрібно десь в кінці ділянки щось відрізати болгаркою — вуаля, взяв Delta 2 в одну руку, болгарку в другу й пішов працювати. Найсуворішим тестом такого плану вийшло накачування коліс за допомогою не дрібного 12-вольтового, а повноцінного компресора: після стартового піка він споживає 1200 Вт, тож розряджав батарею досить швидко, але роботу свою робив бездоганно.

Нарешті, вдалося під час справжнього блекауту протестувати справжню робочу задачу: все, що потрібно майстру манікюру (освітлення над столом, фрезер, UV-лампа) за час роботи з одним клієнтом розрядило всього 11% батареї, тож Delta 2 у такому професійному використанні вистачить на пару робочих днів без підзарядки.

Система підтримує три режими зарядки від мережі: швидка (1200 Вт), стандартна (500 Вт) та “тиха” нічна (200 Вт, а “тиха” в лапках тому, що вона просто тихіша, але все одно помітна). В нинішніх умовах логічніше використовувати найшвидший варіант, а у спокійні часи — обмежитися стандартним, бо LiFePO4 батарея проживе довше. Від автомобільного прикурювача доступна зарядка потужністю 110 Вт, тож повністю “безплатно” зарядити її під час щоденної їзди вдасться, мабуть, лише таксистам або в дуже довгих туристичних подорожах. Цікавіше виглядає сонячна зарядка (500 Вт) - втім, її протестувати не вийшло, бо не було підходящих панелей.

Ну й останній тест був найцікавішим і турбував найбільше: після всіх перевірок Delta 2 поїхала на місце постійної дислокації. Буквально за п’ять хвилин телефоном вдалося розповісти користувачам “без технічної підготовки”, як користуватися зарядною станцією — як включати, підключати пристрої, заряджати. І це дорогого варте, в буквальному сенсі, бо не все вимірюється кіловатами та годинами.

Висновок

Звісно, за ціну EcoFlow можна взяти більш ємний та потужний (номінально) безіменний “китайський” продукт — але де гарантія, в буквальному сенсі, що він пропрацює достатньо довго і не створить проблем? Аналогічно, вже схожий цінник буде мати проста збірка інвертор + LiFePo4-акумулятор десь вдвічі більшої ємності, які можна під'єднати для живлення всієї квартири, а не звикати до подовжувачів на підлозі. Але такі системи потребують професійної інсталяції, їх майже неможливо зробити портативними й, знову ж таки, якщо щось зламається — то користувач “сам дурень” і розбиратися прийдеться самостійно або з електриком, а не просто відправити станцію на сервіс.

Тож, у ролі домашнього резервного джерела живлення EcoFlow Delta 2 ефективно забезпечує роботу критичної інфраструктури: циркуляційні насоси, інтернет, локальне освітлення, холодильник, зарядка гаджетів. Швидке розгортання та простота експлуатації роблять її ідеальною для користувачів без технічної підготовки — базовий інструктаж займає лише кілька хвилин. При розумному використанні, скоріш за все, ємності вистачить годин на 8, а зарядити до 100% потім можна всього за годину. Цього має вистачити в тих ситуаціях, які дотепер були в Україні у воєнний час. Якщо потрібно більше — для цього є додаткові батареї та більш ємні версії Delta 2 Max та Delta Pro.

Для мобільного використання станція демонструє практичність завдяки продуманій ергономіці. Порівняно з “дрібною” EcoFlow River 2, Delta 2 забезпечує суттєво більші можливості для тривалої автономної роботи та підтримки потужних споживачів, залишаючись при цьому компактнішою за традиційні генератори чи стаціонарні системи.

Таким чином, EcoFlow Delta 2 оптимально підходить для користувачів, які потребують надійного автономного живлення базових побутових приладів без встановлення стаціонарної системи.

P.S. Схоже, дуже скоро на нашому ринку з’явиться суттєво оновлена станція EcoFlow Delta 3. Втім, загальні висновки, скоріш за все, залишаться тими ж самими з поправкою на більшу ємність, потужність та обіцянку розв'язання проблеми швидкості перемикання UPS.