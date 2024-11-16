За останнє десятиліття технологія 3D-друку стрімко перетворилася з цікавої експериментальної новинки на буденну реальність, що на диво швидко підкоряє позиції у різних галузях – від медичного протезування до будівництва, а також розповсюджується в аерокосмічній і оборонній промисловості.

Сьогодні на 3D-принтерах друкують деталі стрілецької зброї та навіть цілі ракетні двигуни. Вже існують кулінарні 3D-принтери, які пропонують меню з надрукованих бургерів, тістечок, веганських біфштексів та інших смаколиків.

Замість чорнила в картриджах таких агрегатів містяться різноманітні пластичні суміші з полімерів, крихточок металів, цементу або інших субстанцій, що у рідкому чи розплавленому стані під тиском подаються у форсунку. Відтак суміші наносяться шар за шаром і швидко застигають або ж спікаються лазером чи УФ-випромінюванням, втілюючи задум конструктора.

Утім, деякі матеріали, які не плавляться, а горять при високих температурах – технологія не дозволяє використати у принтері. До прикладу, неможливо надрукувати папір чи бавовняну тканину, або ж дерев’яну ложку. А от копію глиняного трипільського горщика чи бронзового скіфського меча – будь ласка.

ЕП підготувала огляд найбільш вражаючих проєктів, створених за допомогою 3D-друку в будівельній, космічній, харчовій та військовій індустріях.

Майбутнє за 3D-технологією: як працює 3D-друк

Динаміка стрімкої еволюції 3D-технологій у сфері будівництва вражає. За останні 10 років з’явилися нові матеріали, оптимізовані для 3D-будівництва, створено моделі будівельних принтерів, здатних зводити великі споруди зі складною геометрією.

За даними аналітиків індійської консалтингової компанії InsightAce Analytic, у 2023 році світовий ринок будівництва 3D-друку сягнув 7,6 млрд дол., а до 2031 року очікується зростання до 296,7 млрд дол., що відображає приголомшуючий сукупний річний темп зростання у 57,56 % з 2024 до 2031 року.

Тим часом дослідження ринку фахівцями фірми Polaris надає ще більш вражаючі цифри: прогнозується, що ринок 3D-друку зросте на 88,3% до 2032 року. На думку експертів, 3D-принтери не витіснять з ринку традиційні методи будівництва, але в найближчому майбутньому друковані будинки складатимуть найбільшу частку новобудов.

Кількість будівельників, залучених до зведення 3D-будинку, зведена до мінімуму. Зазвичай на будмайданчику приватного котеджу працює 3-4 людини: кваліфікований оператор 3D-принтера, бригадир, що стежить за процесом і кілька працівників для підготовки та завантаження суміші та інших допоміжних робіт. Сучасні будівельні 3D-принтери здатні звести одноповерхову садибу дуже швидко, в межах 36 годин.

Згідно з проєктом у стінах будинку залишаються віконні та дверні отвори, прорізи для труб і дротів. Але встановлювати інженерні комунікації по-старому доведеться сантехнікам та електрикам, це ж стосується і зведення даху, хіба що за виключенням купольної споруди.

Вартість одноповерхового будинку, створеного промисловим 3D-принтером, стартує приблизно від 10 тис. дол. Подальше встановлення вікон і дверей, водогонів, каналізації та електромережі, а також настилання даху, підлоги та внутрішнє оздоблення значно підвищує ціну котеджу. До суми слід додати вартість дизайну інтер’єрів, підключення оселі до комунальних інженерних мереж, впорядкування території. У підсумку будинок “під ключ” коштує від 300 тис. дол..

Водночас для створення бажаних тривимірних предметів не обов’язково купувати дороге 3D-обладнання і не менш коштовні суміші. У світі вже існує низка компаній, що виконують 3D-друк предметів, деталей, запчастин будь-яких конфігурацій на замовлення. Наприклад, такі послуги пропонує нідерландська компанія Parts on Demand, розташована в Утрехті.

Фірма володіє парком найсучасніших високошвидкісних промислових 3D-принтерів, які дозволяють виготовляти серії моделей від 2 до 100 000 екземплярів. Для втілення проєктів пропонується широкий вибір високоякісних матеріалів від пластмас до металів.

Кожен з них підходить для різних застосувань і забезпечать будь-які параметри: еластичність і гнучкість, жорсткість і міцність, герметичну водонепроникність або термостійкість. Існує також кілька видів спеціальних антибактеріальних покриттів виробів, призначених для використання у харчовій промисловості чи медичній галузі.

Процес замовлення дуже простий – на електронну пошту компанії треба надіслати 3D-файл з вашим проєктом у форматі STEP file. Ці файли можна створити за допомогою таких програм, як Blender, Google SketchUp або інших програмних пакетів 3D/CAD.

Варто проконсультуватись із тамтешнім спеціалістом, потім обрати матеріал, колір, оздоблення, а також вказати, чи потрібна постобробка. Вартість виробу можна приблизно обрахувати на спеціальному онлайн-калькуляторі, компанія стверджує – ціна не перевищуватиме 0,10 євро за кубічний сантиметр.

Перша офісна 3D-будівля в Європі

Перша в Європі офісна будівля, надрукована 3D-принтером, створена у вересні 2022 року в австрійському містечку Гауслайтен. Одноповерховий офіс площею 125 кв. м зведено будівельним принтером BOD2 з патентованої бетонної суміші, що швидко застигає. Рухоме сопло спиралося на 6 металевих риштувань, які встановили по периметру майбутньої будівлі.

Цей комп’ютеризований механізм від компанії PERI укладає суміш зі швидкістю 1 метр на секунду, тож каркас будівлі було надруковано лише за 45 годин.

Будівлі надано привабливої форми листка конюшини з округлими кутами. Світло-сірі фасади не потребують додаткового оздоблення і демонструють акуратні шари бетону, схожі на складені стопкою корабельні канати.

Вілла у Саудівській Аравії

У листопаді 2022 компанія Dar Al Arkan за допомогою гігантського 3D-принтера COBOD звела у Саудівській Аравії триповерхову віллу, яку Книга рекордів Гіннеса визнала найвищою 3D-спорудою на той час.

Будинок висотою 9,9 м і площею 345 кв. м надруковано за 26 днів, водночас бетонний розчин, створений із місцевих матеріалів – обійшовся недорого, близько $11 тис.

У внутрішніх приміщеннях розмістився просторий хол і вітальня з балконом, 3 спальні, кухня, ванні кімнати, туалети, кімната покоївки та підсобні комори.

Цікаво, що будівництво велося в Аравійській пустелі, де температура повітря сягала + 40 °C, але екстремальні погодні умови не вплинули на якість бетонного розчину. У самому ж будинку панує комфортний клімат, адже між подвійними стінами прокладено теплоізоляцію.

Така енергозберігаюча конструкція заощаджуватиме господарям оселі до 30 % витрат на електроенергію для кондиціонерів. На даху влаштована власна електростанція з сонячних батарей.

3D-технологія створює доступне житло у США

У лютому 2024 року компанія Citizen Robotics виставила на продаж сімейний будинок, надрукований на 3D-принтері в Детройті (Мічиган). Площа оселі – 91,78 кв. м, котедж містить 2 спальні, ванну кімнату, вітальню, кухню. Невдовзі будинок було продано за 224 500 дол..

Провідна на американському ринку 3D-будівництва компанія ICON вже побудувала кілька житлових будинків за допомогою колосального роботизованого принтера Vulcan. Серед них – перший у США котедж Chicon House, надрукований за 47 годин в місті Остін (Техас).

У 2023 році ICON оголосила глобальний архітектурний конкурс Initiative 99, у якому взяли участь архітектори та дизайнери з 60 країн світу. Мета конкурсу – створення найкращих проєктів 3D-будинків вартістю 99 тис. дол., або менше, доступних для малозабезпечених сімей з низьким рівнем доходів і безхатьків.

У березні 2024 року компанія підбила підсумки, нагородила переможців призом в 1 млн дол., і розпочала реалізацію кращих проєктів. Першу премію у відкритій категорії отримала американська студія Guerin Glass Architects.

Наразі 3D-принтери Vulcan зайняті на будівництві котеджного містечка Wolf Ranch зі 100 будинків, що зводяться на мальовничому узбережжі річки Сан-Габріель у штаті Техас, неподалік від міста Джорджтаун.

Стіни споруд друкуються з фірмового бетону Lavacrete, стійкого до коливань температури, води, цвілі, пожеж й навіть термітів. На дахах монтуються фотоелектричні сонячні панелі, що забезпечать оселі електроенергією.

Біла вежа у швейцарських Альпах

Технологія тривимірного друку подарувала зодчим свободу від дизайнерських обмежень. Відтепер проєктувальникам доступні найскладніші форми монолітної споруди, що фантастично розширює естетичну палітру будівель і можливості втілення найсміливіших ідей.

Такою нагодою сповна скористувалися швейцарські архітектори, IT-інженери та програмісти, які об’єдналися навколо проєкту Tor Alva.

Роботи розпочалися в лютому 2024-го в лабораторіях Федерального технічного університету Цюриха, де 3D-принтер за 9 000 годин надрукував з білосніжного бетону збірні елементи 30-метрової вежі, яку уже зводять у гірському селі Мулегнс, що біля перевалу Джульєр у Швейцарських Альпах, на південному сході країни.

Цікаво, що у цьому колись густонаселеному селі тепер залишилося усього 16 мешканців, і проєкт Tor Alva націлений на пожвавлення туризму в цьому віддаленому і нині занепалому гірському регіоні з неймовірними краєвидами.

Ажурна конструкція круглої Білої вежі складається зі 102-х елегантно вигнутих колон, що нагадують перехрещені слонячі бивні. Вони складають 32 монолітних елементи, їх габарити розраховані на доставку автотранспортом. Блоки вежі монтуються на місці за допомогою міцних болтів.

Башта має 5 рівнів, поєднаних гвинтовими сходами. На останньому поверсі влаштований театральний майданчик на 45 глядачів і сценою у центрі, звідси відкривається чудова кругова панорама Альп. Завершує споруду елегантний ребристий купол.

Артоб’єкт спроєктований у переосмисленому стилі бароко, кожна колона оздоблена індивідуальним об’ємним візерунком. Крім того, Біла вежа стала першою у світі бетонною 3D-спорудою, в тіло якої вмонтовано сталеві стрижні.

“До цього часу металева арматура ніколи не використовувалася у бетонних спорудах, надрукованих тривимірним принтером”, – прокоментував це досягнення архітектор Майкл Гансмайєр на телеканалі Euronews. – “Нам уперше вдалося поєднати арматуру з процесом екструзії бетону із сопла принтера. Відтепер ми здатні зводити дуже високі та надійні 3D-конструкції».

Після завершення монтажу елементів 30-метрова Біла вежа стане найвищою у світі 3D-спорудою, зведеною з армованого бетону.

Житло для невибагливих романтиків

Тим часом стартап 3DCP Group з Данії надрукував у містечку Хостелбро найменший у Європі житловий будинок трикутної форми площею 36,97 кв. м. Ця крихітна оселя, що отримала назву House 1.0, побудована з дешевих матеріалів і з найменшими витратами на виробництво.

Архітектор Себастьян Арістотеліс, натхненний невибагливим студентським життям, сказав, що простір у мінібудинку спланований дуже економно, але зручно, де ефективно використано кожен метр. Тут є вітальня, кухня, а спальня в стилі лофт розташована на антресолі над ванною.

“Нашим завданням було спроєктувати невелике житло для студентів, яке мало містити усі функціональні можливості звичайного будинку, але було б настільки дешевим, що винайняти його міг навіть студент”, – пояснив архітектор.

Генеральний директор 3DCP Group Міккель Бріх додав: “Інноваційні технології 3D-друку справді кардинально змінюють правила побудови, оскільки вони втілюють в життя нову архітектуру, яка ще вчора була б неможливою за допомогою традиційних методів будівництва”.

Місячний модуль на Землі

Дизайнери та архітектори данської компанії Saga Spase Architects надрукували повнорозмірний прототип самодостатнього 3D-модуля місячного поселення, що має назву FLEXHab. Це затишне і багатофункціональне місце існування людей, призначене для підготовки у Європейському космічному агентстві астронавтів місії Artemis – амбітної програми повернення на Місяць і всебічного дослідження супутника Землі.

Футуристичний фасад споруди надруковано з полімеру, армованого скловолокном. Діаметр циліндричного модуля – 4 м, довжина – 13 м, він розрахований на чотири особи. Вихід здійснюється через ізольований від зовнішнього середовища шлюз, де змодельований процес декомпресії, тут зберігаються скафандри, інструменти.

Основний об’єм модуля відведено під лабораторний блок з науковим обладнанням і терміналом зв’язку. У розпорядженні астронавтів 4 компактних капсули-спальні з телевізорами, душ, умивальник, туалет, шафи для зберігання особистих речей.

Камбуз – місце відпочинку екіпажу, де є добре обладнана кухня, обідній стіл і лави, обтягнуті імітованою веганською замшею. Тут же розташований невеликий зал зі спортивними тренажерами. У широкому вікні відображається місячний пейзаж, створений за допомогою анімації. Над горизонтом серед зірок видно блакитний диск Землі.

Щоб мешканці відчували домашній затишок і комфорт, в оформленні інтер’єрів подекуди використано текстиль і елементи з імітацією деревини. Усі кімнати обладнано циркадним освітленням та системами комп’ютерного клімат-контролю.

3D-принтери Міжнародної космічної станції

Ще у 2014 році інженери NASA відправили на Міжнародні космічну станцію (МКС) перший 3D-принтер, здатний працювати в умовах невагомості. Прилад функціонував в експериментальному режимі, буквально кожен його рух контролювався наземними службами спостереження, поповнюючи скарбничку досвіду об’ємного друку на орбіті.

3D-виробництво в позаземному просторі – набагато складніше, аніж на Землі, головна проблема – мікрогравітація, або ж відсутність гравітації взагалі. Зникнення сили тяжіння створює абсолютно інші умови для процесу.

До прикладу, осадження розплавленого металу ті інших субстанцій відбувається непередбачувано, і це порушує задану форму і структуру, впливає на якість виробу. Тож інженерам довелося винайти нові технології, щоб адаптувати процес 3D-друку в цих неймовірних умовах.

У січні 2024-го парк обладнання МКС поповнився принтером, що може друкувати металеві деталі, його спроєктували фахівці аерокосмічного консорціуму Airbus Defense & Space і французької компанії AddUp.

Прилад встановили у лабораторному модулі Columbus, де й тривало його шестимісячне тестування. І ось, у серпні 2024-го стався технологічний прорив: астронавти Суніті Вільямс і Жаннет Еппс вперше в історії надрукували у позаземному просторі тривимірну деталь з неіржавіючої сталі.

Потужний лазер з температурою променя 1 200 °C розплавляв металевий дріт, а форсунка наносила розпечений метал тонкими шарами на рухому пластину. Процес відбувався у герметичному середовищі, наповненому азотом, щоб запобігли окисленню метала та убезпечити модуль від пожежі.

Потім дослідники відновили нормальну атмосферу в корпусі принтера і дістали охололу деталь. Ця проривна подія прокладає шлях до виробництва в космосі запасних частин для ремонту на орбіті, та навіть цілих конструкцій, які наразі доводиться доставляти з Землі.

Надруковані страви

Технології 3D-друку обіцяють революційні зміни у харчовій індустрії, проте ця сфера дуже делікатна, тож друкована їжа досі не набула широкого розповсюдження і все ще перебуває на експериментальній стадії. Перш за все технології друку харчів зацікавили космічні агентства, що наразі планують місії на Місяць або Марс, саме вони й розпочали дослідження ще з 2004 року. Для виготовлення 3D-страв тестуються різні технології: екструзійний друк, лазерне спікання, струменеве сполучення тощо.

Провідні позиції у розробці 3D-їжі належать Сполученим Штатам. У 2023 році розмір ринку 3D-друку харчових продуктів у США оцінювався в 191,4 млн дол., і очікується, що до 2034 року він зросте до 413 млн дол., зростаючи на 7,22% у середньому з 2024 по 2034 рік.

Проривні дослідження увінчалися успіхом і в інших країнах. Так, японський стартап Open Mills розробив технологію друку суші, а у німецьких супермаркетах мережі REWE у 2023 році з’явилася перша партія принтованого їстівного продукту – рослинне філе копченого лосося від компанії Revo Foods.

Веганський “лосось” розійшовся за кілька днів за ціною 7 євро за упаковку вагою 130 грамів. Відгуки покупців в мережі Instagram були переважно схвальними, але були й інші коментарі, на кшталт “навіщо я буду купувати підробленого лосося дорожче, ніж справжнього?”. Генеральний директор Revo Foods Робін Сімса заявив виданню Business Insider, що ціна значно впаде, коли компанія вироблятиме альтернативний морепродукт у промислових масштабах.

У 2022 році ізраїльський стартап SavorEat представив надруковані на 3D-принтері бургери на рослинній основі. Ці продукти є кошерними, веганськими та не містять глютену, пропонуючи унікальну та інклюзивну альтернативу на ринку харчових продуктів рослинного походження.

З 2021 року NASA співпрацює з корпорацією Systems & Materials Research Corporation (SMRC) для створення харчових 3D-принтерів і продуктів для астронавтів у космосі.

Компанія SMRC розробила систему друку піци, використовуючи багаті поживними речовинами порошкоподібні продукти, що дозволяє автоматизувати виробництво їжі в космосі.

Розумні принтери можуть регулювати вміст білків, вітамінів, мінералів, цукру та інших складників у сумішах для виготовлення їжі, що відповідає стандартам харчової промисловості, а комп’ютерні програми з ШІ дозволяють виготовляти продукти з індивідуальними дієтичними властивостями.

3D-споруди в армії

Технології 3D-будівництва вже застосовуються у військовій індустрії, адже принтери здатні швидко звести бетонні бункери, приміщення ремонтних майстерень, майданчики для пуску ракет, різноманітні укріплення та укриття.

У 2023-му році будівельні 3D-принтери компанії ICON звели на армійській базі Fort Bliss в Ель-Пасо (Техас) комплекс казарм для солдатів. Кожна казарма, надрукована з бетону, призначена для розміщення 72 вояків.

Приміщення обладнане спальними місцями, кімнатою для збереження зброї, гігієнічним блоком, зоною відпочинку. Генерал-лейтенант Дуг Габрам прокоментував: “Зведення об’єктів військової інфраструктури за допомогою цієї передової технології значно заощаджує витрати на робочу силу і матеріали, скорочує час планування та пришвидшує будівництво”.

У цьому ж році на військовій базі морської піхоти США Camp Pendleton, що у Каліфорнії, за три дні надрукували міцний бетонний міст через широкий рівчак. Процес розпочався зі сканування ландшафту лідаром, далі отримані дані надійшли на комп’ютер будівельного 3D-принтера, який створив оптимальний дизайн переходу і програму його друку.

“Міст обійшовся приблизно у $1 тис. і був зведений принтером за 72 години”, – сказав офіцер будівельного батальйону Ерік Сетерзвейт. – “Подібні мости, які ми зводили в Афганістані, будувалися 2 тижні та вартували $75 тис.”.

Нова технологія дозволяє швидко і дешево зводити такі мости не лише для тактичних потреб армії, але й для порятунку людей у зонах стихійних лих, де зруйновані шляхи сполучення.

Запчастини для української бронетехніки

У військовому контексті 3D-друк має величезний потенціал для скорочення ланцюжків постачання у критичних умовах. Україна отримала масштабний парк військової техніки з десятків країн, усі ці машини, самохідні гармати, танки потребують технічного обслуговування і періодичного ремонту. Багато з них досить застарілі, і запчастини для них давно не виробляються.

До прикладу, Австралія надіслала до Збройних сил України три десятки бронетранспортерів M113, створених близько 40 років тому. Деякі їхні вузли несумісні з сучасними модернізованими моделями. Тому у 2023 році австралійська компанія SPEED3D надала ЗСУ сім принтерів WarpSPEED3D, що здатні друкувати потрібні деталі з металу вагою до 40 кг.

Принтер досить компактний, його можна встановити на вантажівці й оперативно підвозити до прифронтових польових ремонтних майстерень. Австралійські фахівці 3D-друку організували навчання військових техніків ЗСУ на базі у Польщі.

Ще один яскравий приклад використання 3D-принтерів на фронті – виробництво нестандартних інструментів для ремонту американської техніки. В США традиційно користуються англійською системою мір – так званою “імперською”. Тож ремонтникам танків Abrams або бойових машин піхоти Bradley може знадобитися, скажімо, півдюймовий гайковий ключ (12,7 мм), а у розпорядженні українських ремонтників зазвичай є лише метричні інструменти.

Щоб не чекати кілька тижнів на доставку замовлення з-за океану, наразі на фронті використовують 3D-принтери, здатні надрукувати з металу або міцного пластику інструмент американського стандарту за пару годин.

За повідомленням “Голосу Америки”, восени 2023 року Пентагон передав в розпорядження ЗСУ промислові 3D-принтери з пакетом програмного забезпечення і юридичним дозволом на друк запчастин до військової техніки.

Українська “ДрукАрмія”

З перших днів вторгнення Росії в Україну виникли сотні волонтерських організацій, що забезпечують ЗСУ вкрай необхідним обладнанням. Серед них є й волонтерська “ДрукАрмія”. У її лавах віртуально об’єдналися понад 1 700 власників побутових 3D-принтерів з різних міст країни.

Вони друкують нескладні, але вкрай важливі вироби: деталі для дронів, хвостовики-стабілізатори для скидів гранат, оболонки для мін і снарядів, окопні перископи тощо, загалом 126 виробів.

Один з них – захисний ковпачок для конекторів (проводів з роз’ємами), що поєднують блоки платформ супутникового зв’язку Starlink, якими бійці ЗСУ користуються на передовій. Ці вразливі провідники нерідко ламаються під час переміщення приладу в бойових умовах. Вартість такої запчастини на ринку – до 5 тис. грн.

Проте, вразливий конектор стає значно надійнішим, якщо захистити його дуже простим пластиковим ковпачком. З 850 грамів пластику, стандартного наповнення картриджа побутового 3D-принтера, можна надрукувати 77 комплектів ковпачків, які потенційно зберігають сотні тисяч гривень. Ці вироби вкупі вартують 350 гривень.

Ще одна розробка волонтерів – стартова платформа для дронів. Багато армійських пілотів БПЛА запускають оснащений вибухівкою дрон просто з рук, а це вкрай небезпечно. Пластиковий стартовий майданчик можна встановити на схилі та навіть у багнюці, і здійснити запуск дистанційно з безпечної відстані, повідомляється на сайті “ДрукАрмії”.