Роботи можуть почати проводити хірургічні операції людям вже в перспективі 10 років

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Автоматизовані хірургічні операції на людях можна буде проводити вже в перспективі наступних 10 років. Про це кажуть дослідники, які використали робота, оснащеного необхідними інструментами та штучним інтелектом, для успішних операцій на свинях, повідомляє The Guardian.

Роботи-хірурги, навчені на відеозаписах медиків, проводили операції з видалення жовчних міхурів свиней без допомоги людини. Загалом в Університеті Джонса Гопкінса у Балтиморі, США, було проведено вісім операцій зі 100% успіхом. У межах цих операцій роботи були оснащені інструментами для розрізання, затискання та захоплення м'яких тканин.

Під час випробувань, роботам знадобилося трохи більше як п'ять хвилин для виконання операції, що складається зі 17 кроків. Роботи відрізали жовчний міхур від його з'єднання з печінкою, наклали шість кліпс у певному порядку та видалили орган. Роботи здебільшого коригували курс без втручання людини шість разів під час кожної операції.

"Нам вдалося виконати хірургічну процедуру з дуже високим рівнем автономності", – сказав Аксель Крігер, доцент кафедри машинобудування в Університеті Джонса Гопкінса. "У попередній роботі ми могли виконувати деякі хірургічні завдання, такі як накладання швів. Те, що ми зробили тут, – це фактично повноцінна процедура. Ми зробили це на восьми жовчних міхурах, де робот зміг точно виконати етап кліпування та розрізання жовчного міхура без будь-якого втручання людини. Тож я вважаю, що це справді важливе дослідження, яке показує, що таку складну операцію на м’яких тканинах можливо виконати автономно".

У результаті цих випробувань, у досліджені кажуть, що подібні операції можуть проводити на людях протягом наступного десятиліття. Роботи, оснащені штучним інтелектом, можуть імітувати навички найвправніших та найкращих хірургів у світі. Технології, що використовувалися у випробуваннях, базуються на тому ж типі нейромереж, що лежать в основі популярних чат-ботів на кшталт ChatGPT від OpenAI.

Дослідники також відмічають, що роботи проводять операції дещо повільніше, ніж люди, проте вони також були менш уривчастими та прокладали коротші траєкторії між завданнями. Роботи також могли виправляти помилки під час виконання, просити різні інструменти та адаптуватися до анатомічних варіацій.

Зараз щороку проходить майже 70 тисяч операцій з використанням роботів, які повністю дотримуються людських інструкцій. Лише кілька процедур, на кшталт розрізання кісток на стегні та коліні, проводяться напівавтономно. Міністр охорони здоров'я Великої Британії Вес Стрітінг заявив, що збільшення кількість роботизованих хірургічних процедур є основою 10-річного плану щодо реформи Національної служби охорони здоров'я (NHS).

Згідно з даними NHS, протягом наступних десяти років, кількість хірургічних операцій з втручанням роботів, складатиме дев'ять з десяти. Станом на сьогодні, роботи залучені до однієї з п'яти операцій.

Джон МакГрат, провідний експерт з роботизованої хірургії у Великобританії, який очолює керівний комітет з робототехніки NHS, відзначає, що до автономної хірургії ще кілька років, проте одного дня вона може привести до того, що людина буде контролювати кілька операцій одночасно. Це дозволить зменшити черги на процедури та проводити операції з більшою точністю, ніж люди, та меншою шкодою для навколишніх структур тіла.

Водночас МакГрат каже, що автономна хірургія ще далека від клінічного застосування, адже успішні тести на органах мертвої свині не можуть точно перевірити здатність роботів реагувати на рух, дихання, кров, випадкову травму, дим чи інші фактори, що з'являються під час процедур на живих людях.