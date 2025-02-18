В Україні затвердили впровадження малих базових станцій — small cells, що дозволить розгортати приватні 4G та 5G мережі

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Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра і надання послуг поштового звʼязку (НКЕК) затвердила порядок розгортання базових станцій — small cells.

Як заявили у регулятора, порядок розгортання малопотужних базових станцій затверджено постановою комісії № 77 від 12 лютого 2025 року.

У комісії також зазначили, що цією постановою імплементовано у законодавство України європейський регламент щодо small cells: вони забезпечують високоякісне, безпечне покриття стільникового зв'язку в приміщенні і поза ним, доповнюючи операторську мережу для покращення покриття, додавання цільової ємності і підтримки нових послуг та взаємодії з користувачами. Йдеться про базові станції — радіообладнання малої потужності для покриття невеликої території, яке може бути встановлене у приміщенні чи на відкритому повітрі.

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«Оператори отримали зрозумілі правила, за якими може використовуватись таке радіообладнання. А для абонентів це означатиме покращення доступу до мережі мобільного оператора там, де він був обмежений з причин недостатньої ємності мережі або слабкого сигналу, і підвищення якості отриманих послуг», — сказано у повідомленні.

Порівняння small cells (ліворуч) зі звичайною базовою станцією

А ще у відомстві пояснили, що для використання small cells є безліч сценаріїв — використання у бізнес-парках, офісних і торговельних центрах, пасажирських терміналах, для розгортання приватних мереж 4G та 5G, забезпечення достатньої ємності мереж у густонаселених районах міст.

Довідка: Small Cells — це портативні недорогі антенні системи з радіоблоком для стільникового зв'язку, які мають мінімальне енергоспоживання і можуть розміщуватись на відстані кількох десятків або сотень метрів одна від одної. Такі щільно розміщені системи дають можливість забезпечити якісний зв'язок у будь-якому районі. Вони легко передають одна одній обслуговування користувача, який рухається, і з високою швидкістю передають дані для користувача, який переміщається між ними. Зменшення розміру антен призводить до того, що такі системи можна розміщувати на звичайних ліхтарних стовпах, стінах будинків, значно спрощуючи та здешевлюючи інфраструктуру радіомережі. Окрім цього, така інфраструктура дозволяє краще використовувати радіочастотний спектр.

Нагадаємо, нещодавно найбільший український мобільний оператор «Київстар» та материнська компанія VEON оголосили про підписання угоди зі Starlink, щоб розпочати впровадження супутникового зв’язку Direct to Cell в Україні. Завдяки цій угоді Україна стане однією з перших країн у світі, що отримає доступ до послуги Direct to Cell.

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