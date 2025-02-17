Скандал з Libra: Президенту Аргентини погрожують імпічментом через допис про мемкоїн, який злетів у ціні й одразу обвалився

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Президент Аргентини Хав’єр Мілей зробив допис у соцмережі X (раніше Twitter) про мемкоїн Libra, спричинивши його різке зростання, але всього за декілька годин він обвалився. Інцидент викликав скандал та хвилю критики з боку аргентинської опозиції, яка навіть заговорила про процедуру імпічменту, повідомляє CNN.

На момент запуску криптовалюти більша частина її запасу зосереджувалася в кількох цифрових гаманцях, а початкова ціна була майже нульовою. Проте після публікації Мілея її вартість різко зросла до майже $5, а потім менш ніж за три години впала до кількох центів, згідно з даними торгівельних платформ.

У своєму дописі Мілей назвав Libra “приватним проєктом, спрямованим на стимулювання зростання аргентинської економіки”, додавши контрактну адресу Solana, пов’язану з токеном.

Згідно з ринковими даними, торговий обсяг Libra сягнув $1,1 млрд, але дисбаланс між ордерами на купівлю та продаж викликав сумніви. Було зафіксовано 74 500 ордерів на купівлю проти 28 900 ордерів на продаж, причому великі продажі перекрили ажіотаж серед роздрібних інвесторів.

Фахівець із кібербезпеки у сфері криптовалют Пабло Саббателла в коментарі CNN зазначив, що Мілей поділився "розумним контрактом" – своєрідним міжбанківським кодом на блокчейн-платформі Solana. Токени на базі Solana останнім часом стали популярними серед інвесторів, які шукають високоризикові цифрові активи.

"Першим тривожним сигналом було те, що сайт цієї криптовалюти був зареєстрований лише за день до події – це типовий сценарій шахрайських схем", – пояснив Саббателла, додавши, що криптовалюта була створена буквально за кілька хвилин до допису Мілея. Він описав ситуацію як класичну схему "pump and dump", коли великі власники активів, відомі як "кити", купують криптовалюту за низькою ціною, штучно підвищують її вартість через хайп, а потім масово продають, отримуючи величезний прибуток.

"Я помітив, що деякі акаунти, які купували активи за низькими цінами, заробили понад $4 мільйони за дві години, а один з них – аж $87 мільйонів", – зазначив Саббателла.

Як тільки стало відомо про обвал мемкоїна, президент Аргентини Хав’єр Мілей видалив своє повідомлення про нього. При цьому він спростував будь-які зв’язки з Libra, заявивши, що не знав деталей проєкту.

Проте, політичні наслідки скандалу не забарилися – опозиційна коаліція Unión por la Patria оголосила, що ініціюватиме процедуру імпічменту президента, звинувативши його у безвідповідальному використанні платформи глави держави.

Прихильники Мілея відкидають вимоги про імпічмент. Депутат Дієго Сантільї назвав їх спробою «скинути» президента.

Міністр безпеки Патрісія Буллріч також стала на захист Мілея, заявивши в інтерв’ю Radio Rivadavia, що президент має право на свободу висловлювань. Вона порівняла його допис у соцмережах із візитом до заводу, пояснивши, що це «не означає створення лобі для цього підприємства».

Обвал Libra вплинув на весь ринок мемкоїнів, викликавши значні втрати в інших токенах. Зокрема, $TRUMP, ще один популярний мемкоїн, втратив $500 млн ринкової капіталізації лише за 30 хвилин після початку падіння Libra.