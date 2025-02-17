Meta готова залучити Трампа до боротьби з цифровими правилами ЄС

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Директор з глобальної політики Meta Platforms Inc. заявив, що технологічний гігант готовий звернутися до президента США Дональда Трампа, якщо Європейський Союз буде використовувати свої цифрові правила для націлювання на продукти компанії, передає Bloomberg.

Джоел Каплан, давній стратег Республіканської партії, був призначений Марком Цукербергом головою з глобальних питань після переобрання Трампа. На конференції з безпеки в Мюнхені він заявив, що адміністрація Трампа повинна оцінити, чи є штрафи ЄС проти американських технологічних компаній несправедливими. Компанія Meta готова представить свою позицію, якщо вона почуватиметься дискримінованою.

“Коли компанії ставляться по-різному, і це є дискримінаційним щодо них, це слід підкреслити перед урядом цієї компанії”, — сказав Каплан у відповідь на запитання Стефані Флендерс, керівника відділу економіки та урядів у Bloomberg, під час панелі в неділю в баварській столиці.

До речі, Трамп вніс питання штрафів ЄС для технологічних компаній до свого торгового порядку денного, заявивши на минулому Всесвітньому економічному форумі в Давосі, що ці заходи є “формою оподаткування”, і згадав “деякі дуже великі скарги на ЄС”.

“Хоча ми хочемо працювати в межах законів, які Європа ухвалила — і ми завжди будемо це робити — ми вказуватимемо, коли вважаємо, що нас обробили несправедливо”, — додав Каплан.

Нагадаємо, після переобрання Трампа, компанія Meta намагається налагодити відносини з новою адміністрацією. Нещодавно стало відомо, що технологічний гігант виплатить Трампу $25 млн. Президент США подав позов проти компанії через блокування його акаунтів у соціальних мережах після подій 6 січня 2021 року, коли стався штурм Капітолія.