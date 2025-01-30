Meta виплатить $25 млн за те, що забанила Трампа в Facebook у 2021 році

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Meta погодилася виплатити $25 млн за позовом, який новообраний президент Дональд Трамп подав проти компанії за блокування його акаунтів після заколоту в Капітолії США 6 січня 2021 року. Про це пише The Verge.

За даними анонімних джерел, Трамп особисто обговорив це питання з генеральним директором Meta Марком Цукербергом в особняку Мар-а-Лаго. Також зазначається, що врегулювання цього позову може дати Цукербергу можливість "потрапити в намет".

У 2021 році Трамп ініціював колективний позов проти Meta, вимагаючи компенсації для себе та інших користувачів, чиї акаунти були “безпідставно обмежені або видалені”. Facebook заблокував акаунти Трампа на невизначений термін після його публікацій під час штурму Капітолія 6 січня 2021 року.

Тоді Цукерберг заявив: "Шокуючі події останніх 24 годин чітко демонструють, що президент Дональд Трамп має намір використати час, що залишився йому на посаді, щоб підірвати мирний і законний перехід влади до його обраного наступника Джо Байдена".

Раніше перспективи Трампа у цій справі виглядали слабкими, оскільки суддя вже відхилив подібний позов проти Twitter (нині X), а ще один позов проти Google був закритий з адміністративних причин.

З 2023 року справа залишалася без розвитку. Однак тепер Цукерберг та багато його колег у технологічній і бізнес-галузях усвідомили значний вплив, який Трамп може мати на їхні компанії, і почали набагато активніше взаємодіяти з його адміністрацією.