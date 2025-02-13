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X Маска заплатить Трампу $10 млн для врегулювання позову проти Twitter — WSJ

X Маска заплатить Трампу $10 млн для врегулювання позову проти Twitter — WSJ
Musk and Tramp Twitter
Мирослав Трінько Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.
13 лютого, 08:57
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Соціальна мережа X Ілона Маска погодилася виплатити президенту Дональду Трампу $10 млн для врегулювання судового позову, поданого ще за часів, коли компанія називалася Twitter і належала Джеку Дорсі, повідомляє The Wall Street Journal.

Позов стосувався рішення Twitter заблокувати Трампа після подій 6 січня 2021 року, коли його прихильники штурмували Капітолій США.

За повідомленнями, команда Трампа розглядала можливість згортання позову проти X через його відносини з Маском, які лише зміцнилися за останні два роки.

Маск відновив акаунт Трампа у Twitter у 2022 році, а потім витратив понад $250 млн на його президентську кампанію 2024 року. Цього тижня Маск і Трамп провели спільний брифінг в Овальному кабінеті.

Попри відносини з Маском, Трамп усе ж вирішив завершити справу через угоду.

До речі, окрім Twitter, Дональд Трамп також судився й з іншими компаніями, як-от ABC News, яка виплатила $15 мільйонів, щоб врегулювати судовий позов, та з Meta, яка виплатила $25 мільйонів за те, що заблокувала акаунт президента у Facebook.

Twitter Ілон Маск Суд Дональд Трамп X
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