Український стартап Jetbeep оголосив про придбання естонської компанії Parcelsea

Редакторка новин оборонної тематики. Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.

Український провайдер технології автономних поштоматів Jetbeep придбав естонську компанію Parcelsea, яка спеціалізується на виробництві поштоматів для приватних будинків і громад. Про угоду повідомили в Jetbeep.

Основним продуктом Parcelsea є ком'юніті локер, створений на базі електроніки та програмного забезпечення Jetbeep. Придбання надає Jetbeep право на інтелектуальну власність та клієнтські контракти Parcelsea, а також залучає команду Parcelsea до складу Jetbeep для прискорення розгортання власної відкритої мережі на ринку ЄС. Крім того, угода зміцнює ключове партнерство Jetbeep із Omniva.

"Ком’юніті локер, розроблений Parcelsea, пропонує унікальне та інноваційне дизайнерське рішення, яке ідеально балансує між зручністю для клієнта та ефективністю для перевізників. Ми віримо, що це дає нам суттєву конкурентну перевагу та наближає нас до досягнення стратегічних цілей. Крім того, ми раді стратегічному партнерству з Omniva, яке ще більше зміцнює наші позиції на ринку", – заявив співзасновник Jetbeep Валерій Чекалкін.

Зі свого боку співзасновник Parcelsea Андрес Сампка пояснив, що естонська компанія використовує контролери Jetbeep у своїх ком’юніті локерах вже понад рік і повністю задоволені їхньою технологією.

"Для Parcelsea було логічним кроком об'єднати бізнеси, адже у нас схожі стратегічні цілі. Разом ми краще підготовлені до формування майбутнього індустрії останньої милі", – додав він.

Як відомо, Jetbeep розробляє технології для створення автономних поштоматів, допомагаючи клієнтам будувати власні поштомати з усіма необхідними функціями та необхідним UX.