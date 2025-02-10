Дональд Трамп зупинив судовий процес проти Twitter

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Президент США Дональд Трамп припинив судову справу проти Twitter (нині X) після блокування його акаунта у 2021 році через штурм Капітолія 6 січня. Про це повідомляє Bloomberg.

У заяві йдеться про те, що обидві сторони відмовилися від апеляції. Заява не розкриває, як саме обидві сторони вирішили конфлікт, окрім того, що судову апеляцію скасували.

Окрім Twitter, Дональд Трамп також судився й з іншими компаніями, як-от ABC News, яка виплатила $15 мільйонів, щоб врегулювати судовий позов, та з Meta, яка виплатила $25 мільйонів за те, що заблокувала акаунт президента у Facebook.

Спочатку Дональд Трамп вимагав компенсації від Twitter, стверджуючи, що навіть після придбання платформи Ілоном Маском відновлення його акаунта було недостатньо. У листопаді 2024 року його юристи звернулися з проханням призупинити справу через триваючі переговори щодо врегулювання.