Європейські ШІ-стартапи Mistral та Helsing уклали угоду про співпрацю в оборонній сфері

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Mistral та Helsing, одні з найбільш цінних ШІ-стартапів Європи, уклали партнерство для застосування технологій штучного інтелекту у війні, повідомляє Bloomberg

Компанії оголосили про співпрацю в понеділок 10 січня 2025 року на початку AI Summit в Парижі. У заяві Mistral та Helsing повідомили, що використовуватимуть комп'ютерний зір для допомоги оборонним системам “розуміти своє оточення, природно взаємодіяти з операторами та дозволяти швидше і надійніше приймати рішення в складних ситуаціях”.

Обидва стартапи, які мають спільних інвесторів, не розголосили фінансові умови та не надали додаткової інформації про системи зброї, над якими вони працюватимуть.

Helsing, заснований у Німеччині, розпочав розробку програмного забезпечення для дронів та іншої військової техніки, зокрема для літаків Eurofighter. Наприкінці минулого року компанія оголосила про розробку власних ударних дронів. Стартап також закликав європейські країни збільшити витрати на оборону.

Французький стартап Mistral розробляє моделі ШІ, які конкурують з продуктами OpenAI та Meta Platforms Inc. У січні міністр оборони Франції Себастьєн Лекорну заявив в ефірі французького телебачення, що французька армія використовуватиме програмне забезпечення Mistral.

Раніше компанії, що займаються розробкою ШІ, були обережні в питаннях оборони, але зараз вони активніше працюють у цьому напрямку. У грудні 2024 року OpenAI уклала партнерство з оборонним підрядником Anduril Industries Inc. для розробки технології протидії дронам. Минулого тижня Google змінила свою етичну політику щодо ШІ, дозволивши роботу над зброєю.