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Google відмовилась від обіцянки не розробляти зброю зі штучним інтелектом

Google відмовилась від обіцянки не розробляти зброю зі штучним інтелектом
Google
Євгеній Демківський Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.
5 лютого, 17:00
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Google оновила свої принципи щодо штучного інтелекту, вилучивши зобов'язання не використовувати технологію у спосіб, "який спричиняє або може спричинити загальну шкоду". Про це пише The Washington Post.

У видаленому розділі принципів етики ШІ Google зобов'язувалась не розробляти й не розгортати ШІ для використання в системах спостереження, зброї й технологіях, призначених для заподіяння шкоди людям.

Генеральний директор Google DeepMind Деміс Хассабіс та старший виконавчий директор Google з питань технологій і суспільства Джеймс Маньяка поділилися новими “основними принципами” у розробці ШІ. До них належать інновації, співпраця та “відповідальна” розробка ШІ, але без конкретних деталей.

Цей пункт політики Google ставив компанію у дещо невигідну позицію, відносно конкурентів на ринку ШІ. Технології Llama від Meta і ChatGPT від OpenAI дозволені для використання у військових цілях. Amazon уклав угоду з державним виробником програмного забезпечення Palantir, а Anthropic продає свій ШІ Claude американським військовим і розвідувальним службам.

Попри своє зобов'язання Google вже працювала над різними військовими контрактами, включаючи Project Maven — проєкт Пентагону 2018 року, в рамках якого Google використовувала штучний інтелект для аналізу відеозаписів з дронів — і військовий хмарний контракт Project Nimbus 2021 року з ізраїльським урядом.

Технології Google Штучний інтелект
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