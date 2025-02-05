Google відмовилась від обіцянки не розробляти зброю зі штучним інтелектом

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Google оновила свої принципи щодо штучного інтелекту, вилучивши зобов'язання не використовувати технологію у спосіб, "який спричиняє або може спричинити загальну шкоду". Про це пише The Washington Post.

У видаленому розділі принципів етики ШІ Google зобов'язувалась не розробляти й не розгортати ШІ для використання в системах спостереження, зброї й технологіях, призначених для заподіяння шкоди людям.

Генеральний директор Google DeepMind Деміс Хассабіс та старший виконавчий директор Google з питань технологій і суспільства Джеймс Маньяка поділилися новими “основними принципами” у розробці ШІ. До них належать інновації, співпраця та “відповідальна” розробка ШІ, але без конкретних деталей.

Цей пункт політики Google ставив компанію у дещо невигідну позицію, відносно конкурентів на ринку ШІ. Технології Llama від Meta і ChatGPT від OpenAI дозволені для використання у військових цілях. Amazon уклав угоду з державним виробником програмного забезпечення Palantir, а Anthropic продає свій ШІ Claude американським військовим і розвідувальним службам.

Попри своє зобов'язання Google вже працювала над різними військовими контрактами, включаючи Project Maven — проєкт Пентагону 2018 року, в рамках якого Google використовувала штучний інтелект для аналізу відеозаписів з дронів — і військовий хмарний контракт Project Nimbus 2021 року з ізраїльським урядом.