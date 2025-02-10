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Українці скоро зможуть користуватися цифровими документами за кордоном – Мінцифри

Українці скоро зможуть користуватися цифровими документами за кордоном – Мінцифри
Мінцифри гаманець цифрової ідентифікації
Євгенія Губіна Редакторка новин оборонної тематики. Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.
10 лютого, 13:10
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Європейський гаманець цифрової ідентифікації запустять до кінця 2026 року – Україна успішно пройшла тестування. Про це йдеться в повідомленні Міністерства цифрової трансформації.

"Уже скоро українці зможуть користуватися цифровими документами за кордоном, а європейці — використовуватимуть свої в Україні. Уперше зустрілися з учасниками консорціуму Potential, щоб протестувати сумісність електронних документів із прототипами цифрових європейських гаманців. Наші розробники перевірили, як працюють документи в Дії разом із мобільними застосунками країн ЄС", – сказано в повідомленні Мінцифри.

У міністерстві також пояснили, що EU Digital Identity Wallet знадобиться для багатьох життєвих ситуацій за кордоном: зареєструвати SIM-карти, відкрити рахунок у банку чи показати документи в телефоні.

"Україна — єдина держава із 20 країн-учасників, яка ще не є членом ЄС. Наш досвід побудови цифрової держави унікальний і важливий для всього світу. Працюємо далі та наближаємося до єдиного цифрового ринку ЄС", – нагадали в Мінцифри.

Навесні 2024 року віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій Михайло Федоров заявляв, що Європарламент дав старт цифровому гаманцю, а Україна долучиться до пілотного проєкту.

Технології Україна Мінцифри Цифрові документи
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