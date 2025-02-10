Китай готує антимонопольні розслідування проти техногігантів США

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Пекін формує список великих американських технологічних компаній, які можуть стати об’єктами антимонопольних розслідувань та інших заходів у відповідь на торгівельні мита, запроваджені адміністрацією Трампа, повідомляє The Wall Street Journal.

За даними WSJ, китайські чиновники намагаються вплинути на людей у технологічній індустрії, які мають зв’язки з оточенням президента США.

Минулого тижня Пекін розпочав антимонопольне розслідування проти Google невдовзі після того, як набули чинності 10% мита на китайські товари, запроваджені Трампом. Китай також оголосив про мита на деякі американські товари та обмеження експорту рідкоземельних матеріалів до США.

Антимонопольне розслідування щодо Google навряд чи суттєво вплине на компанію, оскільки її сервіси заблоковані в Китаї понад десять років.

Однак, за повідомленнями ЗМІ, Китай також розглядає можливість антимонопольного розслідування проти Apple — кроку, який може мати набагато серйозніші наслідки. Apple значною мірою залежить від Китаю як від ринку та виробничого центру.

Протягом останніх двох років компанія поступово втрачає ринкову частку в Китаї. Частково це пов’язано з тим, що Пекін запровадив обмеження на використання продукції Apple серед державних службовців через питання безпеки.

Крім того, китайський уряд почав активно заохочувати громадян купувати продукцію місцевих виробників, навіть пропонуючи субсидії на деякі покупки.

Пекін також заявив, що розслідує діяльність NVIDIA, якій нещодавно уряд США наказав ще більше обмежити продажі чипів у Китаї.

Серед інших американських компаній, які можуть стати мішенню, згадуються виробник серверів Broadcom та розробник програмного забезпечення для проєктування мікросхем Synopsys, зазначає WSJ.